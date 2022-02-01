Україна планує скликати дебати Генасамблеї ООН через ситуацію на окупованих територіях, - речник МЗС Ніколенко

Україна планує в лютому скликати дебати Генеральної асамблеї ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна не зупиняє активної роботи над посиленням ролі ООН у нейтралізації російських загроз. У лютому плануємо скликати дебати Генеральної асамблеї ООН, аби обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях", – сказав Ніколенко.

Він нагадав, що на основі, зокрема, таких обговорень Генасамлея щороку ухвалює дві важливі резолюції – про захист прав людини в тимчасово окупованому Криму та про проблему мілітаризації Кримського півострова і частин Чорного і Азовсьского морів.

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