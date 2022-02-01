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Новини Окуповані території Війна
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Україна планує скликати дебати Генасамблеї ООН через ситуацію на окупованих територіях, - речник МЗС Ніколенко

Україна планує скликати дебати Генасамблеї ООН через ситуацію на окупованих територіях, - речник МЗС Ніколенко

Україна планує в лютому скликати дебати Генеральної асамблеї ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна не зупиняє активної роботи над посиленням ролі ООН у нейтралізації російських загроз. У лютому плануємо скликати дебати Генеральної асамблеї ООН, аби обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях", – сказав Ніколенко.

Він нагадав, що на основі, зокрема, таких обговорень Генасамлея щороку ухвалює дві важливі резолюції – про захист прав людини в тимчасово окупованому Криму та про проблему мілітаризації Кримського півострова і частин Чорного і Азовсьского морів.

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Автор: 

МЗС (4182) окупація (6753) ООН (3380) росія (66144) Ніколенко Олег (365)


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Який сенс від існування ООН взагалі, якщо усяке лайно там має право вето...
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01.02.2022 14:03 Відповісти
Треба підготувати Запад та ООН до депортації расцєян які заселились на півострів і додумались там купити житло чи нерухомість до Расєї, коли Крим стане підконтрольним Україні, бо смороду і візгу буду до неба, расцєянє раптом згадають про права людини і приватну власність (яку Расєя віджала у 2014 му в України). Також треба буде позносити всі багатоповерхівки як кацапи понабудували по всьому Криму і у заповідних місцях, включаючи демонтаж Крмського мосту який робить з Азовського моря звичайний ставок
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01.02.2022 14:16 Відповісти
Навіщо вам "зедень" скликати ООН, коли ви вчора у Радбезі підіграли ворогу і обкакали США? Краще вже звіздуйте в сочі і подивіться ху@ло в око.
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01.02.2022 14:18 Відповісти
Так как неожиданно усик ******** джошуа, так и мы ******** россию.
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27.07.2022 22:58 Відповісти
 
 