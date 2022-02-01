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Кулеба про союз з Польщею та Великою Британією: Це ініціатива України. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання

Кулеба про союз з Польщею та Великою Британією: Це ініціатива України. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання

Через те, що глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс захворіла на коронавірус, офіційне оголошення про створення нового формату відбудеться пізніше.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про новий малий альянс Україна-Польща-Велика Британія вже просочилася в публічний простір декілька днів тому і активно, навіть ажіотажно, в ньому крутиться. Тому настав час внести трохи ясності. Ось чотири факти з тих, якими вже можу поділитися", - написав він.

Далі Кулеба детально зупиняється на кожному із фактів.

1. З ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна (чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю - вірте в свою державу). Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок.

2. Цей новий формат є частиною нашої стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про союз з Польщею та Великою Британією: Це не альтернатива НАТО і ЄС, а додаткова можливість для співпраці

3. Новий формат не прив’язаний до локальної географії - це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій. Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом.

4. Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат.

"Майте терпіння, вірте в себе, Україну та її справжніх друзів", - резюмував глава зовнішньополітичного відомства.

Кулеба про союз з Польщею та Великою Британією: Це ініціатива України. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання 01
Кулеба про союз з Польщею та Великою Британією: Це ініціатива України. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання 02

Автор: 

Велика Британія (5663) Польща (8634) Кулеба Дмитро (3604) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+5
из статьи *вiрте в свою державу*, в Украину верим,тем кто сейчас ею *руководит* нет
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01.02.2022 14:46 Відповісти
+4
Как же кумарят эти номерные боты в чате!? Какой кредит при создании союза??? Куда смотрят модераторы???
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01.02.2022 14:40 Відповісти
+3
с такими долбоящерами теперь, главное, не про.бать выход к морю!
а то какцапы, глядя на этот "пояс" явно захотят его чуток укоротить
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01.02.2022 14:26 Відповісти
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процветание - это вряд ли...все в кредит...
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01.02.2022 14:26 Відповісти
Как же кумарят эти номерные боты в чате!? Какой кредит при создании союза??? Куда смотрят модераторы???
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01.02.2022 14:40 Відповісти
с такими долбоящерами теперь, главное, не про.бать выход к морю!
а то какцапы, глядя на этот "пояс" явно захотят его чуток укоротить
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01.02.2022 14:26 Відповісти
Изучайте труды Пилсудского. Междуморье.
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01.02.2022 14:27 Відповісти
Посилання, якщо Ваша ласка.
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01.02.2022 14:33 Відповісти
Чего проще.
Набери в поиске - "пилсудский междуморье".
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01.02.2022 14:35 Відповісти
http://argumentua.com/ АРГУМЕНТ --Союз Междуморья - единственная альтернатива перед
лицом агрессии России 2015-08-27
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01.02.2022 14:42 Відповісти
Пи з дишь Димон!
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01.02.2022 14:31 Відповісти
Про процвітання - це про Україну? Чи про слуг?
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01.02.2022 14:36 Відповісти
Про Украину - пояс.
Безопасность - про Польшу.
А процветание - про Великую Британию.
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01.02.2022 14:39 Відповісти
С вашей методичкой самое место за паребриком в спаме!!!
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01.02.2022 14:41 Відповісти
Опозиційні депутати у Верховній Раді подякували англійською мовою союзникам України за допомогу.

КВНщик Стефанчук почав рохкати-закликати виступати українською мовою.
Кілька речень-подяки англійською, але як корчить зепутанів!

https://twitter.com/i/status/1488481275199606795
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01.02.2022 14:40 Відповісти
да конечно
именно поэтому об этом первым обьявил Джонс. а вы "в тени" как всегда
извиняться и рассказывать про "вырванный контекст" не придется?
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01.02.2022 14:44 Відповісти
из статьи *вiрте в свою державу*, в Украину верим,тем кто сейчас ею *руководит* нет
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01.02.2022 14:46 Відповісти
Британия рассматривает возможность создания тройственного союза с Украиной и Польшей
Инициатива принадлежит главе британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.
21 января 2022, 22:05https://zn.ua/amp/POLITICS/britanija-rassmatrivaet-vozmozhnost-sozdanija-trojstvennoho-sojuza-s-ukrainoj-i-polshej.html
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01.02.2022 15:09 Відповісти
Якщо це справді ініціатива нинішнього владного кагала то результат передбачуваний - все зійде на лайно! Як і всі їх попередні "ініціативи"!
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01.02.2022 15:34 Відповісти
Слухи об этой инициативе бродили еще когда Кулебы и зебобы в правительстве небыло. И слава богу. Судя по всему основные моменты были улаженыза долго до того как зеленые начали говнять все что они только могут. Им осталось только подписать бумажки. И это хорошо. Есть шанс что хоть это не сольют по своей глупости. Хотя есть риски. Эти могут.
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01.02.2022 16:13 Відповісти
Кулеба - сраное брехло.

УПА - инициатива Польши и ВБ. Они предложили уже полностью готовый план действий.

Если бы инициатива исходила от ЗЕиКо, то была бы очередная бумажка для туалета или очередная пустышка типа "Крымской платформы".
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01.02.2022 16:59 Відповісти
 
 