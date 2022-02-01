Кулеба про союз з Польщею та Великою Британією: Це ініціатива України. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання
Через те, що глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс захворіла на коронавірус, офіційне оголошення про створення нового формату відбудеться пізніше.
Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про новий малий альянс Україна-Польща-Велика Британія вже просочилася в публічний простір декілька днів тому і активно, навіть ажіотажно, в ньому крутиться. Тому настав час внести трохи ясності. Ось чотири факти з тих, якими вже можу поділитися", - написав він.
Далі Кулеба детально зупиняється на кожному із фактів.
1. З ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці в жовтні минулого року виступила Україна (чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю - вірте в свою державу). Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збіґневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок.
2. Цей новий формат є частиною нашої стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і в Стратегії зовнішньополітичної діяльності. Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою. Всі вони успішно розвиваються, набувають ваги, вже сьогодні приносять Україні конкретні переваги.
3. Новий формат не прив’язаний до локальної географії - це об’єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій. Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом.
4. Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат.
"Майте терпіння, вірте в себе, Україну та її справжніх друзів", - резюмував глава зовнішньополітичного відомства.
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а то какцапы, глядя на этот "пояс" явно захотят его чуток укоротить
Набери в поиске - "пилсудский междуморье".
лицом агрессии России 2015-08-27
Безопасность - про Польшу.
А процветание - про Великую Британию.
КВНщик Стефанчук почав рохкати-закликати виступати українською мовою.
Кілька речень-подяки англійською, але як корчить зепутанів!
https://twitter.com/i/status/1488481275199606795
именно поэтому об этом первым обьявил Джонс. а вы "в тени" как всегда
извиняться и рассказывать про "вырванный контекст" не придется?
Инициатива принадлежит главе британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.
21 января 2022, 22:05https://zn.ua/amp/POLITICS/britanija-rassmatrivaet-vozmozhnost-sozdanija-trojstvennoho-sojuza-s-ukrainoj-i-polshej.html
УПА - инициатива Польши и ВБ. Они предложили уже полностью готовый план действий.
Если бы инициатива исходила от ЗЕиКо, то была бы очередная бумажка для туалета или очередная пустышка типа "Крымской платформы".