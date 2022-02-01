Моравецький заявив, що у разі розвитку ситуації за найгіршим сценарієм Польща готова евакуювати частину українців

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький не бачить потреби будівництва стіни на кордоні з Україною через можливу військову ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Щодо стіни та її продовження на українсько-польський кордон, то оскільки українська та польська прикордонні служби виконують свої обов'язки ефективно, то не бачу такої необхідності", - сказав він.

Моравецький зазначив, що у разі розвитку ситуації з ескалацією за найгіршим сценарієм, Польща готова евакуювати частину громадян України, а також приймати на лікування українських військових.

Своєю чергою Шмигаль звернувся до громадян з повідомленням, що українська армія є "надійним щитом" для нашої країни та Європи.

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Крім того, він подякував Польщі за підтримку країни у складних обставинах.

Як повідомлялося, у жовтні Польські парламентарії схвалили законопроєкт про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю у відповідь на потік нелегалів, які опинилися у пастці у прикордонній зоні через відмову Мінська пускати їх назад на територію країни.