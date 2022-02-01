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Моравецький заявив, що у разі розвитку ситуації за найгіршим сценарієм Польща готова евакуювати частину українців

Моравецький заявив, що у разі розвитку ситуації за найгіршим сценарієм Польща готова евакуювати частину українців

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький не бачить потреби будівництва стіни на кордоні з Україною через можливу військову ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Щодо стіни та її продовження на українсько-польський кордон, то оскільки українська та польська прикордонні служби виконують свої обов'язки ефективно, то не бачу такої необхідності", - сказав він.

Моравецький зазначив, що у разі розвитку ситуації з ескалацією за найгіршим сценарієм, Польща готова евакуювати частину громадян України, а також приймати на лікування українських військових.

Своєю чергою Шмигаль звернувся до громадян з повідомленням, що українська армія є "надійним щитом" для нашої країни та Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Путіна треба зупинити, доки не пізно"

Крім того, він подякував Польщі за підтримку країни у складних обставинах.

Як повідомлялося, у жовтні Польські парламентарії схвалили законопроєкт про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю у відповідь на потік нелегалів, які опинилися у пастці у прикордонній зоні через відмову Мінська пускати їх назад на територію країни.

Польща (8634) евакуація (2344) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+21
И все-таки мы с поляками братья. Славяне. Сложная история, разногласия по важным вопросам - все побоку, когда у брата беда. Уверен, если ордынцы полезут к нам в дом, поляки придут и будут помогать нам отстаивать свое. Спасибо!
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01.02.2022 14:38 Відповісти
+12
Депутатов всех уровней за границу не пускать! Народ их избрал Украину защищать, а они(депутаты всех уровней) решили что они избранные для распила бабла!!!
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01.02.2022 14:34 Відповісти
+11
Дякуємо , але просимо виключно жінок з дітьми , інвалідів колясочників . А чоловіків -ні ! А хто з чоловіків втече , після перемоги штамп-НЕ ГРОМОДЯНИН ! А бо най не повертаються !
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01.02.2022 14:41 Відповісти
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Естественно. Тех, которые туда ездят на работу.
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01.02.2022 14:29 Відповісти
Депутатов всех уровней за границу не пускать! Народ их избрал Украину защищать, а они(депутаты всех уровней) решили что они избранные для распила бабла!!!
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01.02.2022 14:34 Відповісти
І чоловіків , які на заробітках в країнах ЕС , які не були в АТО_ООС , повернути примусово в Україну ! Якщо не захочуть захищати , в Україну най не повертаються .
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01.02.2022 14:45 Відповісти
І мамку твою повернути
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01.02.2022 15:34 Відповісти
браття-поляки, пропускайте лише жінок, дітей та старих.

чоловікам призивного віку місце на полі бою !
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01.02.2022 15:02 Відповісти
З окопу пишеш?
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01.02.2022 15:33 Відповісти
я вже сам "дзот"
непохитний в обороні, бо нікуди не втечу
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01.02.2022 17:15 Відповісти
чось маєш проти, уклоніст ?
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01.02.2022 17:16 Відповісти
И все-таки мы с поляками братья. Славяне. Сложная история, разногласия по важным вопросам - все побоку, когда у брата беда. Уверен, если ордынцы полезут к нам в дом, поляки придут и будут помогать нам отстаивать свое. Спасибо!
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01.02.2022 14:38 Відповісти
Все верно! С поляками а украинцев больше спільгого ніж з мокшей!
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01.02.2022 14:41 Відповісти
Дякуємо , але просимо виключно жінок з дітьми , інвалідів колясочників . А чоловіків -ні ! А хто з чоловіків втече , після перемоги штамп-НЕ ГРОМОДЯНИН ! А бо най не повертаються !
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01.02.2022 14:41 Відповісти
Депутати склали присягу! Жінки теж.
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01.02.2022 14:44 Відповісти
Я теж залишаюся - в теробороні .
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01.02.2022 14:46 Відповісти
Евреям теж сильно допомогли в концлагерах Гітлера.
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01.02.2022 14:59 Відповісти
Ну сразу можешь смело 73 процета уже))))
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01.02.2022 14:45 Відповісти
7% дома поседят. Я предлагал за границу депутатов не выпускать
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01.02.2022 14:48 Відповісти
То і добре , хоть заважати не будуть . А після перемоги втікачам заборона голосувати на виборах , і багато іншого , як в країнах Балтіі з печаткою-не громадянин
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01.02.2022 14:50 Відповісти
Нахиба полякам женщины с детьми и инвалиды колясочники?
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01.02.2022 14:48 Відповісти
а мы на семейном совете,если что, решили умереть на родной земле и за родную землю.
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01.02.2022 14:43 Відповісти
А мы решили не умирать, а защищать!
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01.02.2022 14:46 Відповісти
мы тоже не спешим,но война это не пикник с шашлычками.
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01.02.2022 14:52 Відповісти
Шашлычки твой Бубочка предлогал
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01.02.2022 14:56 Відповісти
ты,козёл,бубочку себе оставь,он скорее твой.
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01.02.2022 14:57 Відповісти
нє пєрєході на лічності....
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01.02.2022 15:04 Відповісти
Так, якщо почнеться, сім'ї відправимо до вас.
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01.02.2022 14:46 Відповісти
В Харків Жду!
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01.02.2022 14:49 Відповісти
Бггг, с тем ..дством, которое творится на польско-украинской границе в случае ахтунга количество "эвакуированых" будет исчисляться на пальцах. И первой тысячей эвакуированных будут водилы бусиков-челноков и бусиков с прицепами для перевозки евроблях, бо у них уже будет занята очередь на КПП .
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01.02.2022 14:47 Відповісти
Вы только фантазируете, а я это уже пережил! 8 лет назад
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01.02.2022 14:52 Відповісти
співчуваю та розумію - у мене багато друзів з ОРДЛи, втікали вночі із сумкою одягу та вирваним вінчестером ПК
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01.02.2022 15:06 Відповісти
Це так
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01.02.2022 16:10 Відповісти
Мне насрать на брошенное имущество!!!! нО НЕ ВСЕ СМОГЛИ ПЕРЕЖИТЬ ЭТО!
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01.02.2022 16:15 Відповісти
Поляки приймуть з задоволенням всіх, хто побільше накрав з українського бюджету.
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01.02.2022 14:56 Відповісти
Будівельники, водії фур, лікарі, електрозварники підлягають евакуації в першу чергу.
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01.02.2022 14:57 Відповісти
....а хто цей муравецький? не чув
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01.02.2022 15:22 Відповісти
Моравецький правий! Краще "відгородиться" зброєю яка буде передана поляками в руки українців на східних кордонах України і якою вони будуть боронить свою землю ніж будувать "захисну стіну" на власних кордонах відгороджуючись від власного союзника і майбутнього члена НАТО
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02.02.2022 10:50 Відповісти
 
 