Найближчим часом Україна та Польща оголосять про поглиблення співпраці у військовій сфері, - Шмигаль
Україна та Польща найближчим часом зможуть оголосити про поглиблення співпраці у військовій сфері.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував під час спільної з головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким заяви для преси, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Упевнений, що найближчим часом ми зможемо анонсувати поглиблення такої співпраці ( військової. – Ред.). Ми також її торкалися із паном прем'єром (на зустрічі. - Ред.)", - сказав Шмигаль.
Він наголосив, що Збройні сили України активно нині взаємодіють із польськими та литовськими військовими у рамках LITPOLUKRBRIG відповідно до стандартів НАТО.
Шмигаль також розраховує на створення Україною, Великою Британією та Польщею нового ефективного формату політичної співпраці в Європі.
"Також сподіваюся, що нам вдасться започаткувати новий регіональний формат співпраці Україна-Польща-Велика Британія. В умовах триваючої російської агресії нам варто підписати документ про співробітництво із посилення регіональної безпеки".
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