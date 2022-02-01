Найближчим часом Україна та Польща оголосять про поглиблення співпраці у військовій сфері, - Шмигаль

Україна та Польща найближчим часом зможуть оголосити про поглиблення співпраці у військовій сфері.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував під час спільної з головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким заяви для преси, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упевнений, що найближчим часом ми зможемо анонсувати поглиблення такої співпраці ( військової. – Ред.). Ми також її торкалися із паном прем'єром (на зустрічі. - Ред.)", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Збройні сили України активно нині взаємодіють із польськими та литовськими військовими у рамках LITPOLUKRBRIG відповідно до стандартів НАТО.

Шмигаль також розраховує на створення Україною, Великою Британією та Польщею нового ефективного формату політичної співпраці в Європі.

"Також сподіваюся, що нам вдасться започаткувати новий регіональний формат співпраці Україна-Польща-Велика Британія. В умовах триваючої російської агресії нам варто підписати документ про співробітництво із посилення регіональної безпеки".

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