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Новини
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Найближчим часом Україна та Польща оголосять про поглиблення співпраці у військовій сфері, - Шмигаль

Найближчим часом Україна та Польща оголосять про поглиблення співпраці у військовій сфері, - Шмигаль

Україна та Польща найближчим часом зможуть оголосити про поглиблення співпраці у військовій сфері.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував під час спільної з головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким заяви для преси, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упевнений, що найближчим часом ми зможемо анонсувати поглиблення такої співпраці ( військової. – Ред.). Ми також її торкалися із паном прем'єром (на зустрічі. - Ред.)", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Збройні сили України активно нині взаємодіють із польськими та литовськими військовими у рамках LITPOLUKRBRIG відповідно до стандартів НАТО.

Шмигаль також розраховує на створення Україною, Великою Британією та Польщею нового ефективного формату політичної співпраці в Європі.

"Також сподіваюся, що нам вдасться започаткувати новий регіональний формат співпраці Україна-Польща-Велика Британія. В умовах триваючої російської агресії нам варто підписати документ про співробітництво із посилення регіональної безпеки".

Також читайте: Моравецький заявив, що у разі розвитку ситуації за найгіршим сценарієм, Польща готова евакуювати частину українців

Автор: 

Польща (8634) Моравецький Матеуш (371) Шмигаль Денис (4648)


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Дякуємо США, Великобританії, Польщі і іншим країнам, що нас підтримують. Пробачте за це тимчасове недорозуміння у вигляді Зеленського і його придуркуватої влади.
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01.02.2022 14:44 Відповісти
Германия! Не стыдно?
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01.02.2022 14:59 Відповісти
как ни раздувала РОАssия тему "волынской резни", а перед реальной опасностью все нормальные люди консолидируются.
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01.02.2022 15:12 Відповісти
Це гарно!
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01.02.2022 19:38 Відповісти
 
 