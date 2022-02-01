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За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (26% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (24,2%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримали б В. Зеленський (17,4% усіх опитаних, або 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором) та П.Порошенко (16,2% та 24,2%, відповідно). Мають намір проголосувати за Ю.Тимошенко 6,9% усіх опитаних або 10,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за Д Разумкова 5,5% та 8,2%, відповідно. По 4,7% усіх респондентів або по 7,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором проголосували б за Ю.Бойка та Є.Мураєва. За І.Смешка готові проголосувати 3,6% усіх опитаних або 5,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за В.Гройсмана 2,1% та 3,1%, відповідно, за О.Ляшка 1,3% та 2,0%, відповідно, за В.Медведчука 1,1% та 1,6%, відповідно, за О.Тягнибока 0,6% та 0,9%, відповідно", - йдеться у дослідженні.

Читайте також: Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС

"Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги П.Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Ю.Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг В.Гройсмана (з 4,1% до 2,1%)", - зазначили дослідники.

"62,5% опитаних не підтримують ідеї, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році. Підтримали б балотування В.Зеленського на другий президентський термін 18,6% респондентів. Решта опитаних не визначилися з вибором", - свідчать дані опитування.

За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова 01
За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова 02
За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова 03
За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова 04
За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова 05

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Порошенко Петро (15193) рейтинг (1667) Тимошенко Юлія (4697) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+49
Это опитування для нелоха? Чтоб ему спалось хорошо? Ибо это чучело хоть бы 5% набрало
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01.02.2022 14:48 Відповісти
+40
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01.02.2022 14:56 Відповісти
+27
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01.02.2022 14:50 Відповісти
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Тати вже ламав три роки тому. Що наламав дуже добре видно, обхохочешся.Коли у таких як ти вже ламало зітреться?
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02.02.2022 00:18 Відповісти
Ты Янык, Юля или Порохня?
Только у них электорат - с головка вава.
А ломать будем, пока у таких как ты воров позвоночник в труху и яйца в смятку не будут.
Так что бери чемоданы и к легитивному. В этой стране тебе не жить.
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02.02.2022 11:40 Відповісти
3/14здёжь...
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01.02.2022 16:04 Відповісти
палить напис на свинособачому
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01.02.2022 17:14 Відповісти
Переклади українською.Зміст-той самий.
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01.02.2022 17:24 Відповісти
так це ж коліпаст з сру
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01.02.2022 18:30 Відповісти
ета фіаска братан... ета фіаска...
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01.02.2022 16:19 Відповісти
безнадійна країна
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01.02.2022 16:20 Відповісти
Очередная брехня от Бени. Уже нет ни одного бовдура, который бы проголосовал за Зе. У него рейтинг ноль
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01.02.2022 16:23 Відповісти
Тешься надеждой.
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01.02.2022 16:46 Відповісти
К сожалению, нет.
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02.02.2022 00:22 Відповісти
Ржу німагу)))
Спочатку обгортка у вигляді потроха була приваблтвою - розгорнули - гімно
Потім яскрава обгортка зеленого коліру - розгорнули - ще гімніше гімно
Зробили висновок: тепер повертаємося до попереднього варіанту...
це звіздець.
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01.02.2022 16:23 Відповісти
Ну продолжайте разворачивать дальше. Испробуете все сорта говна. У нас демократия же.
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01.02.2022 16:46 Відповісти
Или это самая обычная заказуха олигархов чтобы одурачить лошков -избирателей в очередной раз или действительно у страны нет будущего . Если это правда , то это песец за воротами
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01.02.2022 16:28 Відповісти
Цифры у Петра в этом опросе действительно выглядят слишком уж оптимистичными.)) Но то, что Зеленский проигрывает Порошенко информационное противостояние это просто очевидно. Это пока не означает, что он проиграет и выборы, но вести себя с Петром нужно было как-то увереннее, что ли.
А насчёт опросов, стоит дождаться группу «Рейтинг». Пожалуй самая объективная контора в Украине на сегодняшний день.
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01.02.2022 16:48 Відповісти
Тут трохи Діма разумков петру переборщив. Ну своя соціологія, малюють з петром кому скільки хочеться. Як завжди розраховано на отупівших, зомбованих олігархічними телеканалами, придурків.
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01.02.2022 16:35 Відповісти
Пахан и молодое поколение регионалов насилуют социологию. Это групповуха.
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01.02.2022 16:45 Відповісти
Это про олигархические телеканалы визжит любитель ручной шмаркли Бени с Ахметкой? )))
ВОт же зеклованы обдолбаные, ну циркачи)))
Пистят как русня уже ничего не стесняются.
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01.02.2022 16:59 Відповісти
всі інші респонденти за Кучму)
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01.02.2022 16:41 Відповісти
За ЧМОшника зеленого остались самые упоротые долбодятлы. Но что еще удивляет, что за бабу Юлю есть желающие отдать свой голосишко!!! Не поняли еще, что она в политике столько, сколько лет существует независимая Украина, а толку с нее никакого.
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01.02.2022 16:43 Відповісти
Во всём цивилизованном мире голосуют за професиональных политиков и живут как люди.

У нас голосуют за клоунов, олигархов, просто бандитов и сброд с улицы. А потом жалуются - почему у нас всё не как у людей ?
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01.02.2022 17:07 Відповісти
Це не ви голосували за клоуна?
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01.02.2022 22:27 Відповісти
Багато віри...
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01.02.2022 16:48 Відповісти
Ой вей, за зєлєнскага 26%??? Серед моїх знайомих таких ідіотів не має ... Цікаво, де вони кучкуються...???
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01.02.2022 17:07 Відповісти
по смартфонам сидять
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01.02.2022 18:19 Відповісти
Узєлєнскава цугцванг.
Якщо не посадять Порошенка по бєспрєдєлу, а інакше ні як не вийде, то Зєєєля не буде президентом, ним буде Порошенко.
Якщо посадять по бєспрєдєлу, то Зєєєля теж не буде президентом. Ним стане той, хто пообіцяє звільнити Порошенка і призначити цого генпрокурором, щоб той посадив Зєлєнскава.
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01.02.2022 19:02 Відповісти
Якщо це правда, і нарід знову обрав би наркомана, то це значить, що у нас немає майбутнього...
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01.02.2022 19:04 Відповісти
скоро выборы? та давно уже пора - засиделся Зеленский в чужом кресле...
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01.02.2022 19:40 Відповісти
Антирейтинги в студію!!! Там у містера «П» 74%! Підскажіть йому будь-ласка
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01.02.2022 20:03 Відповісти
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02.02.2022 01:14 Відповісти
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