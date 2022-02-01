За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (26% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (24,2%).
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримали б В. Зеленський (17,4% усіх опитаних, або 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором) та П.Порошенко (16,2% та 24,2%, відповідно). Мають намір проголосувати за Ю.Тимошенко 6,9% усіх опитаних або 10,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за Д Разумкова 5,5% та 8,2%, відповідно. По 4,7% усіх респондентів або по 7,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором проголосували б за Ю.Бойка та Є.Мураєва. За І.Смешка готові проголосувати 3,6% усіх опитаних або 5,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за В.Гройсмана 2,1% та 3,1%, відповідно, за О.Ляшка 1,3% та 2,0%, відповідно, за В.Медведчука 1,1% та 1,6%, відповідно, за О.Тягнибока 0,6% та 0,9%, відповідно", - йдеться у дослідженні.
"Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зросли рейтинги П.Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Ю.Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), а також знизився рейтинг В.Гройсмана (з 4,1% до 2,1%)", - зазначили дослідники.
"62,5% опитаних не підтримують ідеї, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році. Підтримали б балотування В.Зеленського на другий президентський термін 18,6% респондентів. Решта опитаних не визначилися з вибором", - свідчать дані опитування.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".
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Только у них электорат - с головка вава.
А ломать будем, пока у таких как ты воров позвоночник в труху и яйца в смятку не будут.
Так что бери чемоданы и к легитивному. В этой стране тебе не жить.
Спочатку обгортка у вигляді потроха була приваблтвою - розгорнули - гімно
Потім яскрава обгортка зеленого коліру - розгорнули - ще гімніше гімно
Зробили висновок: тепер повертаємося до попереднього варіанту...
це звіздець.
А насчёт опросов, стоит дождаться группу «Рейтинг». Пожалуй самая объективная контора в Украине на сегодняшний день.
ВОт же зеклованы обдолбаные, ну циркачи)))
Пистят как русня уже ничего не стесняются.
У нас голосуют за клоунов, олигархов, просто бандитов и сброд с улицы. А потом жалуются - почему у нас всё не как у людей ?
Якщо не посадять Порошенка по бєспрєдєлу, а інакше ні як не вийде, то Зєєєля не буде президентом, ним буде Порошенко.
Якщо посадять по бєспрєдєлу, то Зєєєля теж не буде президентом. Ним стане той, хто пообіцяє звільнити Порошенка і призначити цого генпрокурором, щоб той посадив Зєлєнскава.