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Шмигаль та Моравецький закликали Німеччину не сприяти запуску "Північного потоку - 2"

Шмигаль та Моравецький закликали Німеччину не сприяти запуску

Україна очікує від Німеччини відповідального ставлення до питання газопроводу "Північний потік 2".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В умовах підвищення ескалації та можливого розвитку агресії, яка вже вісім років триває проти України, ми очікуємо відповідального ставлення з боку наших німецьких партнерів. Ми не очікуємо обміну питань безпеки на економічні питання - це різні речі", - наголосив глава українського уряду.

Шмигаль заявив, що "Північний потік 2" є гібридною зброєю Росії, і закликав цивілізований світ, зокрема Німеччину, вжити всіх заходів, щоб не допустити використання газопроводу проти України та Євросоюзу.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав Німеччину не сприяти запуску цього газопроводу.

"Не можна однією рукою показувати солідарність з Україною, а іншою - підписувати сертифікаційні документи щодо "Північного потоку 2", - сказав він.

Також читайте: У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні: Триває переговорний процес. У разі вторгнення РФ будуть розглянуті "всі варіанти"

Автор: 

Німеччина (7487) Північний потік (2473) Моравецький Матеуш (371) Шмигаль Денис (4648)


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они призвали, может газ им дешевый дадите, за свой беспокойтесь, вашей трубе - ТРУБА.
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01.02.2022 15:15 Відповісти
ПІД)(УЙЛОВИКУ.
ДОСИТЬ МОЗГОСЕРИТИ ІНЕТОМ.
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01.02.2022 15:32 Відповісти
ПРИЗИВАТИ НІМЕТЧИНУ НЕ ЗАПУСКАТИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК 2,
ЦЕ ТАК САМО ЯК ПРИЗИВАТИ ВАГІТНУ НЕ НАРОДЖУВАТИ.
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01.02.2022 15:31 Відповісти
Наивные
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01.02.2022 17:06 Відповісти
 
 