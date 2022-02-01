Шмигаль та Моравецький закликали Німеччину не сприяти запуску "Північного потоку - 2"

Україна очікує від Німеччини відповідального ставлення до питання газопроводу "Північний потік 2".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В умовах підвищення ескалації та можливого розвитку агресії, яка вже вісім років триває проти України, ми очікуємо відповідального ставлення з боку наших німецьких партнерів. Ми не очікуємо обміну питань безпеки на економічні питання - це різні речі", - наголосив глава українського уряду.

Шмигаль заявив, що "Північний потік 2" є гібридною зброєю Росії, і закликав цивілізований світ, зокрема Німеччину, вжити всіх заходів, щоб не допустити використання газопроводу проти України та Євросоюзу.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також закликав Німеччину не сприяти запуску цього газопроводу.

"Не можна однією рукою показувати солідарність з Україною, а іншою - підписувати сертифікаційні документи щодо "Північного потоку 2", - сказав він.

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