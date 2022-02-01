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Новини Війна
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Живучи близько до такого сусіда як Росія, маємо враження, що живемо біля вулкану, - Моравецький

Живучи близько до такого сусіда як Росія, маємо враження, що живемо біля вулкану, - Моравецький

Наша частина Європи не переживає землетрусів, вибухів вулканів, але поблизу такого сусіда, як Росія, маємо враження, начебто живемо біля вулкану.

Про це заявив голова Ради Міністрів Республіки Польща Матеуш Моравецький журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, Польща, як ніхто в Європі, розуміє, якою цінністю є безпека, якою цінністю є союзи і співпраця в питаннях безпеки, і таку підтримку його країна хоче надати Україні.

"Наша частина Європи не переживає землетрусів, вибухів вулканів, але що з того? Живучи близько до такого сусіда як Росія, ми маємо враження, що живемо біля вулкану", - наголосив він.

Моравецький зазначив, що Польща готова надавати Україні в міру своїх можливостей допомогу у газовій сфері та енергетиці, у сфері обороноздатності держави та гуманітарних питань.

"Суверенна, демократична Україна є в інтересах всієї Європи, а яка могла би бути альтернатива? Можемо подивитися на Білорусь", - додав він.

Читайте: Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною, - ЗМІ

Автор: 

Польща (8636) росія (66144) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+6
точне визначення!
Врешті-решт, її можна просто закрити люком
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01.02.2022 15:12 Відповісти
+5
нууу, вулкану ты ничего не сделаешь, а вот выгребной яме можно навалять всем миром
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01.02.2022 15:08 Відповісти
+2
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01.02.2022 15:05 Відповісти
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01.02.2022 15:05 Відповісти
нууу, вулкану ты ничего не сделаешь, а вот выгребной яме можно навалять всем миром
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01.02.2022 15:08 Відповісти
точне визначення!
Врешті-решт, її можна просто закрити люком
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01.02.2022 15:12 Відповісти
Итальянцы тоже так думали в Помпеях, что вулкан им дает хороший урожай
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01.02.2022 15:36 Відповісти
пшепрошам пана, але то смерділа не сірка вулкана, а Большие Говніщи
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01.02.2022 15:26 Відповісти
не вулкан, а ерегований пуй... краще обійти десятою дорогою і не чіпати - це точно, як і з вулканом... але схожість на цьому закінчується
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01.02.2022 15:35 Відповісти
Не ерегованый пуй, а швабра торчащая из кацапской жопы как главный элемент управляющего устройства
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01.02.2022 15:38 Відповісти
А еще в этом вулкане(или выгребной яме, кому как) можно нехило прибарахлиться на скотах и папиках. Прикольно.
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01.02.2022 15:53 Відповісти
біля параші
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01.02.2022 17:00 Відповісти
 
 