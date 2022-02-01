Живучи близько до такого сусіда як Росія, маємо враження, що живемо біля вулкану, - Моравецький

Наша частина Європи не переживає землетрусів, вибухів вулканів, але поблизу такого сусіда, як Росія, маємо враження, начебто живемо біля вулкану.

Про це заявив голова Ради Міністрів Республіки Польща Матеуш Моравецький журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, Польща, як ніхто в Європі, розуміє, якою цінністю є безпека, якою цінністю є союзи і співпраця в питаннях безпеки, і таку підтримку його країна хоче надати Україні.

"Наша частина Європи не переживає землетрусів, вибухів вулканів, але що з того? Живучи близько до такого сусіда як Росія, ми маємо враження, що живемо біля вулкану", - наголосив він.

Моравецький зазначив, що Польща готова надавати Україні в міру своїх можливостей допомогу у газовій сфері та енергетиці, у сфері обороноздатності держави та гуманітарних питань.

"Суверенна, демократична Україна є в інтересах всієї Європи, а яка могла би бути альтернатива? Можемо подивитися на Білорусь", - додав він.

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