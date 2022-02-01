Поїхав навчатися за кордон: нардепи відібрали в одного з найкращих випускників України стипендію у 100 тис. грн
Народні депутати позбавили премії за найкращий результат на ЗНО одного з українських випускників. Рішення підтримали 263 нардепи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання парламенту 1 лютого.
Так, народні депутати проголосували за проєкт постанови №6524 про позбавлення премії ВР одного з найкращих випускників, який показав на ЗНО один з найкращих результатів. Причина такого рішення - продовження навчання в іноземному виші.
Згідно з пояснювальною запискою, автори постанови вважають, що випускники, які отримали премію Верховної Ради, повинні бути зараховані в поточному році в український виш та підписати відповідний договір про навчання.
Повідомляється також, що йдеться про Олексія Чикалова. За даними УНІАН хлопець навчався в Запоріжжі, в ліцеї "Логос". Він чотири роки поспіль посідав призові місця на олімпіадах з хімії.
Чикалов потрапив до списку 30 випускників, які склали ЗНО краще за всіх. У зв'язку з цим він отримав стипендію від Верховної Ради у розмірі 100 тисяч гривень. Він вступив до Харківського національного університету імені Каразіна, але пізніше вирішив виїхати з України та забрав документи з вишу.
Нагадаємо, 1 грудня український парламент прийняв постанову про присудження щорічної премії Верховної Ради кращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254). Рішення проголосували 303 народних депутати з 341, зареєстрованого в сесійній залі.
Згідно з постановою, цю премію отримують 30 осіб. Розмір премії - 100 тис.грн кожному.
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Відповідно до норм законів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 "Про освіту" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 "Про повну загальну середню освіту" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 "Про Регламент Верховної Ради України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80 "Про комітети Верховної Ради України" з метою адресної підтримки найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, стимулювання продовження ними навчання в закладах вищої освіти України, підвищення престижності здобуття якісної освіти в Україні Верховна Рада України постановляє:
1. Заснувати 50 премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Премія).
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-20#n75 № 1851-IX від 03.11.2021 }
2. Установити, що Премія щороку присуджується здобувачам, які у поточному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів (до обрахунку беруться чотири найвищі особисті результати з тих навчальних предметів, для складання яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано), та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України. Якщо до переліку претендентів, які
Если бы талантливый сын или дочь был бы родственником ну пусть зам министра. Его бы тоже "лишили" премии?
Или сословие "скотиняк народу" не ест себе подобных?
А пацан всё правильно сделал.
Я считаю, что по данному факту "лишение премии" - должно быть возбуждено уголовное дело !!!
1. Заснувати 50 премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Премія).
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-20#n75 № 1851-IX від 03.11.2021 }
2. Установити, що Премія щороку присуджується здобувачам, які у поточному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів (до обрахунку беруться чотири найвищі особисті результати з тих навчальних предметів, для складання яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано), та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України. Якщо до переліку претендентів, які
Но парень все равно молодец во всех отношениях !
Сначала подарили , потом забрали …
Правильно парень сделал, что уехал .
Перспективы достойного будущего с такой владой хрен увидит .
Правильно поступил пацан уехав из Украины? Да, правильно.
И в Гарварде и в Сорбоне он будет учиться бесплатно, все лучшие вузы мира оплачивают обучение одаренных студентов, так что он ничего не потерял. Потеряла как всегда Украина.
А по поводу этого парня, то если он действительно талант и победитель олимпиад то почему за ним не могли наблюдать и предложить ему грант на обучение, хотя бы и в Швейцарии?
Він нічого не порушив - вступив і підписав. Про розірвання договору зебільні депутати не здатні були передбачити.
Через нездатність формулювати завершені тексти законодавчих актів, зебільні депутати витрачають зайвий час, народні гроші і створюють потворні закони.
Взазалі, вся ця ситуація з заохочення талановитих студентів знаходиться в повноваженнях Міносвіти і ВР тут взагалі ні до чого, але ВР зебільних депутатів, як кажуть, солдат спить - служба йде, чим би не займатись, аби нічим не займатись.
то $3700 для него - не деньги критические.
А вот осадочек будет на всю жизнь.
А Премія ця скоріше всього видавалася йому, як стипендія частинами.
Хлопець покинув український ВУЗ , на підставі наказу про відрахування, йому перестали платити цю стипендію-премію.
Думаю так.
Він нічого не порушив - вступив і підписав. Розірвання договору зебільні депутати не здатні були передбачити і правильно написати постанову, ще при призначенні Премії.
Через нездатність формулювати завершені тексти законодавчих актів, зебільні депутати витрачають зайвий час, народні гроші і створюють потворні закони.
Взазалі, вся ця ситуація з заохочення талановитих студентів знаходиться в повноваженнях Міносвіти і ВР тут взагалі ні до чого, але ВР зебільних депутатів, як кажуть, солдат спить - служба йде, чим би не займатись, аби нічим не займатись.
Є наказ про відрахування з українського ВУЗу, перестали виплачувати премію+стипендію.
Цифра выйдет заоблачная.
Правильно зробили, що забрали. Дурна дитина виявилася ))
Вариант "Сикорского". Когда то именем паренька будут называть Аэропорты. В Нью-Запорожье.
КОРРУПЦИОННОМУ ЧИНУШЕ-МРАЗИ ЛУЧШЕ СОТОЧКУ ПРИКЛЕИТЬ В МЕСЯЦ, У КОТОРОГО МАМА ОТЕЛЯМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПО ВСЕМУ МИРУ ОБРОСЛА!
АПЛОДИСМЕНТЫ!
Есть разница между премией за успехи в прошлом и стипендии на будущее обучение.
Нет обучения - какая стипендия?
Покинув ВУЗ в Україні, перестали виплачувати премію-стипендію.
Думаю ніхто йому відразу всі 100 тисяч не виплачував.
У меті цієї премії, сказано стимулювання навчання в Україні.
Кстати, кое-где есть практика - обучение оплачивается бюджетом, а за это обязательство отработать по специальности пять лет.
https://kp.ua/life/a642487-odin-iz-luchshikh-vypusknikov-ukrainy-uekhal-uchitsja-v-rossiju-i-lishilsja-parlamentskoj-premii
Не хватало еще за НАШИ налоги кацапские кадры содержать!
Не такой уж пацанчик и умственно одаренный, раз в московию укатил!
Или кто-то здесь предлагает сепарков материально поддерживать????
Вперед---скидывайтесь ему на карту!