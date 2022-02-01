Поїхав навчатися за кордон: нардепи відібрали в одного з найкращих випускників України стипендію у 100 тис. грн

Народні депутати позбавили премії за найкращий результат на ЗНО одного з українських випускників. Рішення підтримали 263 нардепи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо під час засідання парламенту 1 лютого.

Так, народні депутати проголосували за проєкт постанови №6524 про позбавлення премії ВР одного з найкращих випускників, який показав на ЗНО один з найкращих результатів. Причина такого рішення - продовження навчання в іноземному виші.

Згідно з пояснювальною запискою, автори постанови вважають, що випускники, які отримали премію Верховної Ради, повинні бути зараховані в поточному році в український виш та підписати відповідний договір про навчання.

Повідомляється також, що йдеться про Олексія Чикалова. За даними УНІАН хлопець навчався в Запоріжжі, в ліцеї "Логос". Він чотири роки поспіль посідав призові місця на олімпіадах з хімії.

Чикалов потрапив до списку 30 випускників, які склали ЗНО краще за всіх. У зв'язку з цим він отримав стипендію від Верховної Ради у розмірі 100 тисяч гривень. Він вступив до Харківського національного університету імені Каразіна, але пізніше вирішив виїхати з України та забрав документи з вишу.

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Нагадаємо, 1 грудня український парламент прийняв постанову про присудження щорічної премії Верховної Ради кращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254). Рішення проголосували 303 народних депутати з 341, зареєстрованого в сесійній залі.

Згідно з постановою, цю премію отримують 30 осіб. Розмір премії - 100 тис.грн кожному.