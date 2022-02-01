Моравецький про союз України, Польщі та Великої Британії: Боротьба за безпеку в регіоні

Новий політичний формат між Україною, Польщею та Великою Британією буде співпрацею для боротьби за безпеку в регіоні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Головною цінністю є, звісно, безпека в регіоні. Завдяки безпеці може розвиватися культура, економіка, торгівля. Ми всі в регіоні в цьому зацікавлені. Ця співпраця є боротьбою за безпеку в регіоні", - заявив Моравецький.

За його словами, формат політичного співробітництва, який створюють міністерства закордонних справ трьох країн, є дуже важливим.

"Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО... Велика Британія сама переконалася в тому, що таке довгі руки РФ та їхні спецслужби... Наші міністри працюють заради цього формату", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового формату політичного співробітництва в Європі.

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