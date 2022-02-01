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Моравецький про союз України, Польщі та Великої Британії: Боротьба за безпеку в регіоні

Моравецький про союз України, Польщі та Великої Британії: Боротьба за безпеку в регіоні

Новий політичний формат між Україною, Польщею та Великою Британією буде співпрацею для боротьби за безпеку в регіоні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Головною цінністю є, звісно, безпека в регіоні. Завдяки безпеці може розвиватися культура, економіка, торгівля. Ми всі в регіоні в цьому зацікавлені. Ця співпраця є боротьбою за безпеку в регіоні", - заявив Моравецький.

За його словами, формат політичного співробітництва, який створюють міністерства закордонних справ трьох країн, є дуже важливим.

"Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО... Велика Британія сама переконалася в тому, що таке довгі руки РФ та їхні спецслужби... Наші міністри працюють заради цього формату", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового формату політичного співробітництва в Європі.

Також читайте: Кулеба про союз з Польщею та Великою Британією: Це ініціатива України. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання

Автор: 

Велика Британія (5663) Польща (8636) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+6
неплохо бы вообще новый постостблок создать. Украина, страны балтии, польша, чехи, словаки в союзе с британией. и в варшаве договор о его создании подписать ))))) кони в руцком миде повыздыхали бы от одного названия договора быстрее чем кремляди от абревиатуры УПА ))) понятно, шо мадьяры, как и весси, ставшие сегодня все поголовно оссями, категорически откажутся от присоединения, чтобы старшего брата тоже не сердить.
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01.02.2022 15:43 Відповісти
+5
Підтримую такий альянс двома руками! Ще ждемо прибалтійські країни! Чехія також проявила себе з найкращої сторони!
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01.02.2022 15:59 Відповісти
+4
Сюда еще Румыния, Молдова. Турция может позже.
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01.02.2022 15:51 Відповісти
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В Германии, после выборов картина " ясна". Во Франции ,скоро выборы будут, а чем кончится не известно. Британии осталось самой навести порядок в Европе.
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01.02.2022 15:28 Відповісти
А хто дозволить це робити після виходу Британії з Євросоюзу? В Британії своїх проблем повно. А тут ще Джонсон трохи "залетів". Тому і весь цей гамір - відволікти громадян Британії від скандалу Джонсона.
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01.02.2022 18:52 Відповісти
Внутри Евросовка у Британии руки были связаны, а теперь она свободно может помогать Украине , одновременно показывая германцам средний палец
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01.02.2022 19:23 Відповісти
а кто а кто Британии запретит?
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01.02.2022 19:23 Відповісти
неплохо бы вообще новый постостблок создать. Украина, страны балтии, польша, чехи, словаки в союзе с британией. и в варшаве договор о его создании подписать ))))) кони в руцком миде повыздыхали бы от одного названия договора быстрее чем кремляди от абревиатуры УПА ))) понятно, шо мадьяры, как и весси, ставшие сегодня все поголовно оссями, категорически откажутся от присоединения, чтобы старшего брата тоже не сердить.
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01.02.2022 15:43 Відповісти
Сюда еще Румыния, Молдова. Турция может позже.
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01.02.2022 15:51 Відповісти
если речь будет идти о критериях создания и приёма новых членов (там уже страны входящие в блок нато), то это мона будет всё сформулировать и закрепить в папирах. по старту - это страны бывшего "соцлагеря", ранее входившие в совковый "варшавский договор", но сегодня ставшие и стающие на путь развития по нормах мировой цивилизации, а не по планах гиперварварварского парашного развития иприсоединённойкнимбеларуси. запад может пойти на создание такой структуры, ведь она будет буферной зоной между старым западом и самой парашей, с которой старая европа так боится напрямую граничить. это стало бы теперь "варшавским договором" уже со стороны запада, а не совка ))
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01.02.2022 16:11 Відповісти
Підтримую такий альянс двома руками! Ще ждемо прибалтійські країни! Чехія також проявила себе з найкращої сторони!
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01.02.2022 15:59 Відповісти
І що це дасть. В результаті - нічого. Чому ніхто не деталізує -навколо чого створюється союз і на якому підгрутті? Дві країни -члени НАТО, третя- ні. Одна країна- член Євросоюзу, одна тільки вийшла з Євросоюзу, третя- має незрозумілий статус. Тому крім піару нічого не буде.
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01.02.2022 18:50 Відповісти
Задача московії - нас розділяти. Наша задача - об'єднуватись з друзями! Союз створюється заради безпеки в Європі, та в мирі в цілому. А що - шоб разом ї..ти геїв-москалів )))
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01.02.2022 23:53 Відповісти
"Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат"

слова Клебы. Но при чем здесь глава МИД, если к нам приезжает Джонсон, непонятно. Что-то явно пошло не так. Наши зеленые не могут не обгадить все хотя бы в последнйи момент.
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01.02.2022 16:40 Відповісти
как по мне, то большой плюс этого альянса в том, что одна из сторон обладает ядреным оружием.
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01.02.2022 17:10 Відповісти
Украине тоже надо возвращать ядерный статус... но здесь пока одни но!
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01.02.2022 18:24 Відповісти
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир . вот это был настоящий премьер-министр.
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01.02.2022 20:23 Відповісти
К этому союзу явно ещё и Нидерланды (завтра кстати их чел в Киев не зря летит)с Прибалтикой присоединяться. ***** уже нервно курит в сторонке.
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01.02.2022 18:39 Відповісти
***** пока подрывает нато из нутри газом...накачивает ************* и ********
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01.02.2022 19:01 Відповісти
 
 