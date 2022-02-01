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Новини
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Інформація щодо самогубства нацгвардійця Рябчука, яка поширюється в ЗМІ, не відповідає дійсності, - ДБР

Інформація щодо самогубства нацгвардійця Рябчука, яка поширюється в ЗМІ, не відповідає дійсності, - ДБР

Сьогодні в інформаційному полі поширюється чутка щодо самогубства строковика Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Дана інформація повністю не відповідає дійсності", - зазначили в ДБР та закликали журналістів користуватись офіційною інформацією та не поширювати фейки.

"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Державне бюро розслідувань робить усе можливе аби якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі і притягнути винних до відповідальності.

Зазначимо, що сьогодні деякі ЗМІ із посиланням на джерела повідомили начебто про самогубство Рябчука.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані, але динаміка - позитивна.

Автор: 

Дніпро (3303) стрілянина (1794) Національна гвардія (1576) Рябчук (33) ДБР (3562)


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Топ коментарі
+8
Який вразливий хлопчик! Пожаліймо дитину, якій вдалося вирватись з кривавих лап нацгвардійських "дідів" і "вітчимів-командирів"!
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01.02.2022 15:49 Відповісти
+7
а жаль...
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01.02.2022 15:37 Відповісти
+6
Ну, я бы никому бы не желал смерти. Может случиться такое что и вы окажетесь в ситуации из за которой вам кто то будет желать смерти. Жизнь может перед каждым поставить такую ситуацию. Но то что он сломал себе и людям жизнь это факт. И ничего хорошего в этом нет.
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01.02.2022 16:11 Відповісти
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а жаль...
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01.02.2022 15:37 Відповісти
гавнокомандующего направить на курс молодого бойца в нацгвардию
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01.02.2022 15:40 Відповісти
ооо.... начинается...
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01.02.2022 15:45 Відповісти
еще вздернется, времени много!
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01.02.2022 15:48 Відповісти
Який вразливий хлопчик! Пожаліймо дитину, якій вдалося вирватись з кривавих лап нацгвардійських "дідів" і "вітчимів-командирів"!
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01.02.2022 15:49 Відповісти
Вряд ли такая мразь будет мучиться от содеянного,а тем более сводить концы с жизнью.
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01.02.2022 15:49 Відповісти
Могут помочь. Только сначала надо сделать пару ложных вбросов. Выгодное для всех решение проблемы.
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01.02.2022 15:59 Відповісти
Смерть-слишком мягкое наказание для этого подонка
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01.02.2022 16:05 Відповісти
Ну, я бы никому бы не желал смерти. Может случиться такое что и вы окажетесь в ситуации из за которой вам кто то будет желать смерти. Жизнь может перед каждым поставить такую ситуацию. Но то что он сломал себе и людям жизнь это факт. И ничего хорошего в этом нет.
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01.02.2022 16:11 Відповісти
Та я как-бы и не желал)
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01.02.2022 16:15 Відповісти
что - и ***** бы не желал бы смерти?
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01.02.2022 16:16 Відповісти
Ого, вот это провакационный вопрос! Но я вывернусь. Предлагаю подвесить его за яйца вниз головой и пусть живет сколько хочет.
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01.02.2022 16:20 Відповісти
до этого убили 5 (пять )" мразей " в этом подразделении и ни один "ангел " не ответил ...вот и прилетело
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01.02.2022 16:25 Відповісти
Что куда прилетело,Василий?
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01.02.2022 16:49 Відповісти
Ну так расскажите нарИду мотивы, чё мусорня язык в жопу засунули то?

А то конечно легче просто из типа сделать психопата убийцу, а причины...кому они нужны?
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01.02.2022 15:59 Відповісти
КАК за не полных три месяца , так довести человека ?! НЕ БУДИ ЛИХО , ПОКА ОНО ТИХО . Не судите и несудимы будете ...
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01.02.2022 16:19 Відповісти
а до чего, вы думаете, его довели и кто? у вас есть какая-то информация? если есть, советую поделиться ею со следствием...
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01.02.2022 16:24 Відповісти
информация в свободном доступе , как и показания родителей рябят , которые служили и "случайно " умерли в этой части ...
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01.02.2022 16:36 Відповісти
Він же нападав а не захищався.Не поширюйте брехню.
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01.02.2022 18:28 Відповісти
Не знаю, что творилось в той воинской части, но, когда этот нелюдь с ухмылкой рассказывал, как выстрелил в голову гражданской женщине, которая на проходной завода проверяла пропуска, я бы в тот момент с удовольствием посадил бы его на кол!
Убил человека за то, что "она не хотела меня пропускать". Выродок здоровый в 190 см. ростом не мог просто перепрыгнуть через вертушку.
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01.02.2022 16:21 Відповісти
Всем жалельщикам ублюдка желаю, чтоб одного раза они встретились на узкой дорожке с таким скотом с автоматом.
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01.02.2022 16:23 Відповісти
а ты кто ? кто дал тебе право судить ? БОГОМ себя почувствовал ? Не дай БОГ оказаться в его "шкуре "...
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01.02.2022 16:32 Відповісти
служив я також в частині з чотирма цифірками, і також по обєктові з подібною фунціональністю так за мою службу було два подібних випадки і один самостріл і знаю як там і чим дихають, так що перед тим як ти відкриваєш свою вафельницю з подібними вскукареками не поспішай комусь що бажати чи когось осуджувати, бо в мене теж було бажанячко таких як ти педе..тів загнати, щоб менше з себе когутів борзих корчили
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01.02.2022 19:34 Відповісти
НАДО ЕМУ ЕЩЁ МАГАЗИНОВ 10 ДАТЬ !!!
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01.02.2022 16:45 Відповісти
Продолжу мысль: и выбрать депутатом. Такой в Раде бы пригодился.
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01.02.2022 17:40 Відповісти
Не смотря на то, что он убил столько людей мне его жаль. Судить нужно офиерьё и солдат которые его довели до этого.
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01.02.2022 18:49 Відповісти
З самого початку було зрозуміло, що цього холоднокровного але молодого та тупого найманого вбивцю приберуть свої ж.
Казки про дідовщину - для дурників.
Цей кілер-невдаха не жилець...
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02.02.2022 01:34 Відповісти
В чужом глазу соломинку вы видите, в своем не видите бревна.
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02.02.2022 02:44 Відповісти
 
 