Інформація щодо самогубства нацгвардійця Рябчука, яка поширюється в ЗМІ, не відповідає дійсності, - ДБР

Сьогодні в інформаційному полі поширюється чутка щодо самогубства строковика Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Дана інформація повністю не відповідає дійсності", - зазначили в ДБР та закликали журналістів користуватись офіційною інформацією та не поширювати фейки.

"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Державне бюро розслідувань робить усе можливе аби якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі і притягнути винних до відповідальності.

Зазначимо, що сьогодні деякі ЗМІ із посиланням на джерела повідомили начебто про самогубство Рябчука.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані, але динаміка - позитивна.