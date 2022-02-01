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Рейтинг партій: "ЄС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наші" - 5,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то шість партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би партія "Європейська Солідарність" (за неї готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором). Другий результат показала б політична партія "Слуга народу" (12,8% та 18,4%, відповідно). За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 8,7% усіх респондентів або 12,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — 6,3% та 9,0%, відповідно, партію "Розумна політика" — 6,0% та 8,7%, відповідно, партію "Наші" — 3,7% та 5,3%, відповідно, партію "Сила і честь" — 3,4% та 4,8%, відповідно, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 2,3 та 3,2%, відповідно, за кожну з інших політичних сил — менше 2% усіх опитаних та менше 3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%)", - зазначили дослідники.

"Найчастіше респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Європейська Солідарність" (такої думки дотримуються 33,1% опитаних). 19,0% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію "Опозиційна платформа — За життя", 11,3% — ВО "Батьківщина", - свідчать дані опитування.

Рейтинг партій: ЄС - 25,2%, СН - 18,4%, Батьківщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наші - 5,3%, - опитування Центру Разумкова 01
Рейтинг партій: ЄС - 25,2%, СН - 18,4%, Батьківщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наші - 5,3%, - опитування Центру Разумкова 02
Рейтинг партій: ЄС - 25,2%, СН - 18,4%, Батьківщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наші - 5,3%, - опитування Центру Разумкова 03
Рейтинг партій: ЄС - 25,2%, СН - 18,4%, Батьківщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наші - 5,3%, - опитування Центру Разумкова 04
Рейтинг партій: ЄС - 25,2%, СН - 18,4%, Батьківщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наші - 5,3%, - опитування Центру Разумкова 05

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

рейтинг (1667) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+64
ЄС має набирати 50 %
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01.02.2022 15:32 Відповісти
+37
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01.02.2022 15:35 Відповісти
+29
Ось і казочці кінець.
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01.02.2022 15:35 Відповісти
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Узєлєнскава цугцванг.
Якщо не посадять Порошенка по бєспрєдєлу, а інакше ні як не вийде, то Зєєєля не буде президентом, ним буде Порошенко.
Якщо посадять по бєспрєдєлу, то Зєєєля теж не буде президентом. Ним стане той, хто пообіцяє звільнити Порошенка і призначити його генпрокурором, щоб той посадив Зєлєнскава.
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01.02.2022 19:08 Відповісти
На х... их обоих! В одну камеру средней комфортности !
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01.02.2022 19:43 Відповісти
Зеленський - це Президент, що об»єднає всіх українців… Пи*дить його будуть усі, без винятку…
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01.02.2022 22:08 Відповісти
Сарказм,Вася,сарказм)Почитай подробней об этой клоаке-они еще с Кучмой свои мутки начинали
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01.02.2022 16:18 Відповісти
слуги наверно уже поняли, что это финиш и депутатами они уже не будут никогда.
теперь воровать и брать взятки будут еще больше
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01.02.2022 16:20 Відповісти
В стране живут 15% п#дарасов, которые готовы проголосовать за партии ОПЗЖ и Наши... он должны уехать...
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01.02.2022 16:28 Відповісти
На хутина
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01.02.2022 16:32 Відповісти
Везе Петру. І разумковський центр соцопитування тепер петру проценти клепає.
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01.02.2022 16:30 Відповісти
А я думаю что сегодня за день, Зеленский со своим указом, Верховная рада с Комиссией за Крым, а вот оно что.
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01.02.2022 16:34 Відповісти
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01.02.2022 16:54 Відповісти
я одно не пойму откуда у партии Розумна политыка рейтинг 8.7.На прошлой неделе Разумков собирался ездить поУкраине и создавать партийные ячейки а сегодня у несуществующей партии уже есть рейтинг.Этот опрос организовали для того чтобы попинатьСН .Выдвинули ЕС сейчас ну а потом на первое место выскочит Розумна политыка-партия ломбардов
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01.02.2022 16:55 Відповісти
Це ж ручний центр Пороха!!Вони переконані,що ми ідіоти!!Гурток прихильників цукерок поРошен все не заспокоїться!
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01.02.2022 18:41 Відповісти
Это такая технология, когда ноунейму рисуют со старта рейтинг, который больше чем у конкурента.
Например, как было с Зеленский. Очевидно, что рейтинг как политика у него был нулевой. Возможно он был популярен, но как политик ноль. Вот его обычную популярность перенесли на политический рейтинг и из популярного дурныка получился популярный презедент. Так и с разумковым.
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01.02.2022 20:10 Відповісти
І пам'ятайте, що Януковича до влади привели ті, хто не голосував за Ющенка, а Зєлєнскава до влади привели ті, хто не голосував за Порошенка. Багатопартійність є завуальованою двопартійністю.
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01.02.2022 17:00 Відповісти
Януковича к власти привёл сам Ющенко. Который потеряв шансы на переизбрание фактически слил ему власть ещё до выборов. Единственным реальным конкурентом «легитимному» в 2010 году была Тимошенко. За что и получила срок после победы «донецких». Ющенко получил госдачу в Конче-Заспе и спокойную пенсию. А любый друг и кум- Петро получил министерское кресло.))
Каша в твоей голове! Либо слишком юный, либо слишком глупый.))
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01.02.2022 17:32 Відповісти
до сих пор передергиваешь на Вону?
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01.02.2022 18:55 Відповісти
Обычно тебя игнорирую, ибо ты просто серешь, но периодически буду напоминать, что ты один из самых придурошных персонажей на этом форуме.)) Не знаю сколько у тебя тут ников, но под этим ты выглядишь наиболее дебильно.))
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01.02.2022 19:14 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣 Розумна політика - це що? Це ж просто реальний Разумков, бо партії нема навіть у віртуальному вигляді. 😊 Тому не потрібно вірити у 25 відсотків ЄС, бо звідтам пішло на 8 відсотків Розумної політики. 😊Ну іпартія Смєшка не набирає навіть 5 відсотків. 😊
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01.02.2022 17:09 Відповісти
Ні, проценти РП це розчаровані зеленоботи, або ті з зеленоботів, які мають "чєловєчєскоє ліцо" У ЄС занадто відмінні цінності, щоб між ними перетикав електорат
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01.02.2022 18:06 Відповісти
Ви не зрозуміли. 😊 Я мав на увазі чисто математичні дії - віднімається деякий відсоток з ЄС і додається до Розумної політики, якої ще немає! 😊
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01.02.2022 18:14 Відповісти
Тепер в Раді буде вже дві партії любителів ХЙЛА і Московії, БЛТЬ, звідки в Україні стільки говновиборців !!!???😡🤬🤬🤬
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01.02.2022 17:20 Відповісти
Я також!!!
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01.02.2022 18:36 Відповісти
це тому, що ви зебуіни
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01.02.2022 18:48 Відповісти
Бомблєнієм зелених задоволений
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01.02.2022 18:00 Відповісти
не писайся, зебилоид, все будет Рошен !
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01.02.2022 18:49 Відповісти
зесрань -враги человечества !
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01.02.2022 18:53 Відповісти
лапоть, возвращайся на бутылку! и хорошего тебе настроения!
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01.02.2022 18:56 Відповісти
Судя по тому, сколько людей готовы голосовать за партии тимошенко, мураева, разумкова, бойко, ничего хорошего Украину не ждет.
(ну и слуг-уродов, ясное дело)
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01.02.2022 17:47 Відповісти
Да,ладно,ещё 9 лет назад,70% голосовали против НАТО и ЕС,сейчас "мураевы" и "бойко"-это 12% населения Украины и они катастрофически-вымирают,потому как являются "совковыми" пенсионерами,Разумков-под вопросом,этот парень-на "поле" Тимохи играет.
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01.02.2022 17:56 Відповісти
По поводу "Розумкова"-часть "зебилов" перебежало к нему,вот и весь разговор,но это-"вменяемые зебилы" и это-нормально.
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01.02.2022 17:52 Відповісти
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01.02.2022 18:44 Відповісти
запах гари...Хоть бы смазывали и чаще меняли ру ки
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01.02.2022 18:13 Відповісти
так смазыай, зебилоид
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01.02.2022 18:52 Відповісти
Пам'ятаю,центр Разумкова проводив соцопитування виборів президента у 2010 році,прогнозував перед першим туром,що Ющенко переможе!!)))Цирк та й годі!Як кажуть дурень думкою багатіє!!порох більше не буде президентом України!Може Гондурасу чи Еквадору(куди він гроші вкачує).
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01.02.2022 18:35 Відповісти
ставишь свою пилотку на кон?
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01.02.2022 18:51 Відповісти
потому что нет у слуг никакой партии.
это просто фикция
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01.02.2022 19:13 Відповісти
Парашенко - президент МІРАААА! Урааааааа
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01.02.2022 19:52 Відповісти
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02.02.2022 01:29 Відповісти
Серед всієї цієї швалі немає жодної проукраїнської партії.
Особливо засмучує те, що недолугий люмпен цього не здатен зрозуміти...
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02.02.2022 01:40 Відповісти
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