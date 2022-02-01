Рейтинг партій: "ЄС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наші" - 5,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то шість партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би партія "Європейська Солідарність" (за неї готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором). Другий результат показала б політична партія "Слуга народу" (12,8% та 18,4%, відповідно). За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 8,7% усіх респондентів або 12,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — 6,3% та 9,0%, відповідно, партію "Розумна політика" — 6,0% та 8,7%, відповідно, партію "Наші" — 3,7% та 5,3%, відповідно, партію "Сила і честь" — 3,4% та 4,8%, відповідно, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 2,3 та 3,2%, відповідно, за кожну з інших політичних сил — менше 2% усіх опитаних та менше 3% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Порівняно з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%)", - зазначили дослідники.

"Найчастіше респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Європейська Солідарність" (такої думки дотримуються 33,1% опитаних). 19,0% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію "Опозиційна платформа — За життя", 11,3% — ВО "Батьківщина", - свідчать дані опитування.











Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".