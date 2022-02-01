Рада відмовилися схвалити вихід України з протоколу СНД щодо проведення спільних антитерористичних заходів

Верховна Рада не підтримала виходу України з протоколу про затвердження положення щодо порядку організації та проведення спільних антитерористичних заходів на теренах держав-учасниць Співдружності незалежних держав (СНД).

За відповідний законопроєкт №0064 у цілому проголосували лише 223 народних депутати (для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів на підтримку документа), передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках СНД" (введено в дію указом президента від 19.05.2018 № 139).

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Законопроєкт підтримали 158 народних депутатів фракції "Слуга народу", 18 – "Європейська Солідарність", 16 – "Голос", 12 – "Батьківщина", 11 – позафракційні, 6 – група "Довіра", 2 – "За майбутнє". Фракція "Опозиційна платформа – За життя" не дала жодного голосу "за".