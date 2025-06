Резніков обговорив із делегацією Європарламенту потреби України в оборонній зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із делегацією Європарламенту безпекову ситуацію в регіоні та потреби Збройних Сил України в оборонній зброї.

Про це він повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Був дуже радий зустрітися з делегацією Європарламенту у Києві. Обговорювали поточну безпекову ситуацію в регіоні та потреби Збройних Сил України в оборонній зброї", - зазначив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шоста партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

Він висловив подяку за солідарність і підтримку всім членам делегації. "Сподіваюся побачити вас усіх у Брюсселі", - резюмував глава Міноборони України.

Had a great pleasure to meet EU Parliament delegation in Kyiv. Discussed current security situation in the region & defense weaponry needs of @ArmedForcesUkr. Thanks for solidarity & support to all delegation members.Hope to see you all in Brussels 🇺🇦🤝🇪🇺 pic.twitter.com/OXUofzk7QT