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Резніков обговорив із делегацією Європарламенту потреби України в оборонній зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із делегацією Європарламенту безпекову ситуацію в регіоні та потреби Збройних Сил України в оборонній зброї.

Про це він повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Був дуже радий зустрітися з делегацією Європарламенту у Києві. Обговорювали поточну безпекову ситуацію в регіоні та потреби Збройних Сил України в оборонній зброї", - зазначив Резніков.

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Він висловив подяку за солідарність і підтримку всім членам делегації. "Сподіваюся побачити вас усіх у Брюсселі", - резюмував глава Міноборони України.

Had a great pleasure to meet EU Parliament delegation in Kyiv. Discussed current security situation in the region & defense weaponry needs of @ArmedForcesUkr. Thanks for solidarity & support to all delegation members.Hope to see you all in Brussels 🇺🇦🤝🇪🇺 pic.twitter.com/OXUofzk7QT

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022

Європарламент (1055) Міноборони (7487) зброя (7540) перемовини (3012) ЗСУ (7679) Резніков Олексій (1446)


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Делегатам Європарламенту-респект...
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01.02.2022 16:16 Відповісти
Дайте гады оружие и идите потом лесом! Нет еще денег дайте!
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01.02.2022 16:19 Відповісти
Ты, Резников, для начала со своим президент этот вопрос обговори и публично озвучь его ответ. А потом уже попрошайничай по Европам.
Вот тогда и увидим: ты Министр Обороны Украины или назначенец-жополиз Зеленского.
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01.02.2022 16:20 Відповісти
Увы, но этот "никто" занимает должность Министра Обороны Украины. Европейцы просто вынуждены с ним общаться. Они же не могут вести переговоры с народом Украины.
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01.02.2022 16:45 Відповісти
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАКЕТЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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01.02.2022 16:42 Відповісти
Можно и средней, шоб у свинособак задымило.
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01.02.2022 16:52 Відповісти
 
 