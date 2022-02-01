Резніков обговорив із делегацією Європарламенту потреби України в оборонній зброї
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із делегацією Європарламенту безпекову ситуацію в регіоні та потреби Збройних Сил України в оборонній зброї.
Про це він повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Був дуже радий зустрітися з делегацією Європарламенту у Києві. Обговорювали поточну безпекову ситуацію в регіоні та потреби Збройних Сил України в оборонній зброї", - зазначив Резніков.
Він висловив подяку за солідарність і підтримку всім членам делегації. "Сподіваюся побачити вас усіх у Брюсселі", - резюмував глава Міноборони України.
Had a great pleasure to meet EU Parliament delegation in Kyiv. Discussed current security situation in the region & defense weaponry needs of @ArmedForcesUkr. Thanks for solidarity & support to all delegation members.Hope to see you all in Brussels 🇺🇦🤝🇪🇺 pic.twitter.com/OXUofzk7QT— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022
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