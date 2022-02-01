Ніхто з пирогами російські війська не зустрічатиме, місто захищатиме себе, - "Штаб оборони Харківщини"

Велика частина Харкова готова до спротиву та оборони міста від можливої російської агресії.

Про це під час пресконференції заявив голова "Штабу оборони Харківщини", голова громадської ради при ОДА Костянтин Немічев, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в інтеренеті, на росТБ гуляє картинка, де дідусь розповідає, що він готовий зустрічати з пирогами російські війська. Це не так. Харків - патріотичне місто, проукраїнське місто", - наголосив Немічев.

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк зазначив, що зараз у Харкові відбувається процес єднання громадських та політичних сил навколо ідеї захисту Харкова та України.

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"Робота штабу, яка розпочалася, вона буде достатньо активною найближчим часом. Мова йде про абсолютно різні формати. Як про проведення якихось вуличних акцій, так і про проведення вишкілів, спрямованих на підготовку людей, які готові брати участь в опорі російській агресії. Мова йде про можливі медичні вишкіли, які також необхідні для людей, які розуміють, що завтра вони можуть опинитись в зоні конфлікту. І безумовно мова йде про підняття патріотичного руху", - пояснив депутат.

Черняк закликає доєднуватись до цієї ініціативи представників влади: Харківського міського голову, представників Харківської ОДА.

Представник "Демократичної сокири" Микита Соловйов наголосив, що велика частина Харкова готова до спротиву та оборони міста.

"Ми повинні казати, що загроза (вторгнення РФ. - Ред.) є, але це місто захищатиме себе, Харків - це Україна", - зазначив він.

Голова ради "Спілка ветеранів АТО" Павло Федоров сказав, що будуть докладені всі зусилля, щоб на Харківщині був мир.

"Потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій. Харків - це Україна, це не підлягає сумніву", - дода він.

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