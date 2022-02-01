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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ніхто з пирогами російські війська не зустрічатиме, місто захищатиме себе, - "Штаб оборони Харківщини"

Ніхто з пирогами російські війська не зустрічатиме, місто захищатиме себе, -

Велика частина Харкова готова до спротиву та оборони міста від можливої російської агресії.

Про це під час пресконференції заявив голова "Штабу оборони Харківщини", голова громадської ради при ОДА Костянтин Немічев, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в інтеренеті, на росТБ гуляє картинка, де дідусь розповідає, що він готовий зустрічати з пирогами російські війська. Це не так. Харків - патріотичне місто, проукраїнське місто", - наголосив Немічев.

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк зазначив, що зараз у Харкові відбувається процес єднання громадських та політичних сил навколо ідеї захисту Харкова та України.

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"Робота штабу, яка розпочалася, вона буде достатньо активною найближчим часом. Мова йде про абсолютно різні формати. Як про проведення якихось вуличних акцій, так і про проведення вишкілів, спрямованих на підготовку людей, які готові брати участь в опорі російській агресії. Мова йде про можливі медичні вишкіли, які також необхідні для людей, які розуміють, що завтра вони можуть опинитись в зоні конфлікту. І безумовно мова йде про підняття патріотичного руху", - пояснив депутат.

Черняк закликає доєднуватись до цієї ініціативи представників влади: Харківського міського голову, представників Харківської ОДА.

Представник "Демократичної сокири" Микита Соловйов наголосив, що велика частина Харкова готова до спротиву та оборони міста.

"Ми повинні казати, що загроза (вторгнення РФ. - Ред.) є, але це місто захищатиме себе, Харків - це Україна", - зазначив він.

Голова ради "Спілка ветеранів АТО" Павло Федоров сказав, що будуть докладені всі зусилля, щоб на Харківщині був мир.

"Потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій. Харків - це Україна, це не підлягає сумніву", - дода він.

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Автор: 

Харків (5707) тероборона (387)


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Топ коментарі
+19
этот точно будет
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01.02.2022 16:28 Відповісти
+15
22 лютого 2014 року харківці зірвали шабаш (так званий з'їзд), на якому планувалося оголосити про створення Наваросії. Про це чомусь не часто згадують. Патріотів в місті багато, у т.ч. з бойовим досвідом. Але що до місцевої влади, то тут, нажаль багато питань.
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01.02.2022 16:53 Відповісти
+12
Не треба ображати. Не ображайте, будь ласка, мавп.
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01.02.2022 16:43 Відповісти
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і про шашлички там забудьте!
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01.02.2022 16:25 Відповісти
а почему бы и не совместить - шашлык из орка, и прочего сброда запеченного в танчике из птура, жаренный бурят, или ихтамнет.. да какая разница! дедам будет не стыдно за достойный ответ фашистам, которые хотят нас истребить , принудить к русскому сраному миру, возомнивших себя великими и могучими?
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01.02.2022 16:53 Відповісти
этот точно будет
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01.02.2022 16:28 Відповісти
на обезьяну похож
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01.02.2022 16:29 Відповісти
Не треба ображати. Не ображайте, будь ласка, мавп.
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01.02.2022 16:43 Відповісти
Кокс?
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01.02.2022 16:30 Відповісти
страпон
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01.02.2022 16:37 Відповісти
Орангутанг под коксом на страпоне
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01.02.2022 16:41 Відповісти
Ты страпон!?
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01.02.2022 17:35 Відповісти
Та ну. Этого пристрелят одним из первых.
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01.02.2022 16:50 Відповісти
на русскава похож
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01.02.2022 16:53 Відповісти
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01.02.2022 17:00 Відповісти
один из них был мэр - да от ковида вмэр, по второму - черти прогулы ставят...
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01.02.2022 17:02 Відповісти
Вели Харьков к успеху, и если бы им это удалось то харьковчане в вместе с орло с сегодняшнего дня жили бы с комендантским часом



Странно другое почему этот второй до сих пор на свободе?
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01.02.2022 17:18 Відповісти
этого грохнут под шумок
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01.02.2022 21:02 Відповісти
Харкову допоможуть не вуличні акції, а розв'язування рук для розправи проукраїнських активістів над п'ятою колоною та сепаратистами у місті, але хіба зеленський бодай теоретично може віддати такий наказ ?
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01.02.2022 16:44 Відповісти
22 лютого 2014 року харківці зірвали шабаш (так званий з'їзд), на якому планувалося оголосити про створення Наваросії. Про це чомусь не часто згадують. Патріотів в місті багато, у т.ч. з бойовим досвідом. Але що до місцевої влади, то тут, нажаль багато питань.
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01.02.2022 16:53 Відповісти
Спокуха, Терехов человек Авакова и Ярославского
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01.02.2022 17:04 Відповісти
Терехов человек Павла Фукса, гражданина РФ. И с радостью побежит на площадь с триколором, попутно пиная украинский флаг. Вместе со всем горсоветом, учителями и полицейскими.
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01.02.2022 17:13 Відповісти
Терехов зробив проукраїнську заяву. Але цього мало. На мою думку треба: провести багатолюдний проукраїнський митинг (використовуючи адмінресурс), провести перевірку бомбосховищ, організувати медичну підготовку цивільних в кожному районі, перевірити держрезерв щодо продуктів харчування, зайнятися будівництвом інженерних оборонних споруд навколо міста, провести консультації з військовими щодо мінування підходів до міста тощо.
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01.02.2022 17:35 Відповісти
харків'яни
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01.02.2022 20:42 Відповісти
У харьковчан (особенно ватного болота), будет впечатляющая реальность рассматривать, как город, будут сносить маленькими кусочками.
В город парашинцы не пойдут (Грозный, до сих пор в жопе вспоминается), а вот издалека, по-чуть чуть, по десятку ракет РСЗО, это да.
Очень отрезвляет.
Мариуполь, это увидел, но так и не понял. Вата, до сих пор концерты устраивает, что это их "укры накрыли".
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01.02.2022 17:04 Відповісти
> Очень отрезвляет.

> Мариуполь, это увидел, но так и не понял

У вас взаимоисключающие параграфы. К сожалению, жизнь показала, что даже если вате на голову будут сыпать бонбы самолёты с красными звёздами (не дай бог, конечно), то вата всё равно будеть волать "етафсьопраклатыйа укры!!!11 анесправацыравале!!!11 путенбох раиссяприди кококооааззвхаыыыыы"
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01.02.2022 20:18 Відповісти
Вы разделите понятие "очень отврезляет" и "но никак не понимают". В первом анализе.
Во втором, всё будет, как Вы и написали "волать "етафсьопраклатыйа укры!!!11 анесправацыравале!!!11 путенбох раиссяприди кококооааззвхаыыыыы"

Отрезвляет, потому как в голове будет: "Да как они смогли, братушки!"
А не понимают... У них один тупой ответ: "Если бы вас здесь не было, то нас и не обстреливали бы".
На встречный вопрос: "Кого вы имеете ввиду, под "ВАС"?, ответ стандартный...
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01.02.2022 20:34 Відповісти
Да не будет никакого "очень отрезвляет". Многих Донбасс отрезвил? Скорее наоборот, прибавилось "праклятыя каратєлі строятъ концлогєря длия узгоизычніх млодєнцоф!! кашмаррррр!!!".
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01.02.2022 22:35 Відповісти
Не поверите! В двух из них, я был комендантом.
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01.02.2022 22:38 Відповісти
Какая -такая "девушка" собралась с пирогами ? Нельзя адрес назвать? Может чего напутали или не так поняли....
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01.02.2022 17:10 Відповісти
Одни слова для кухонь, другие для улиц.
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01.02.2022 17:17 Відповісти
наш загін тероборони заготовляє "пироги" для агресора й окупанта, московського ворога... я особисто заготовив мосінку, 7.62, пробиває бронєтранспортер збоку, каску москальську також... комбат обіцяє на випадок агресії ще й кулемети й різні гранатомети з мінометами підкинути... поки вчимось, освоюєм...
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01.02.2022 17:55 Відповісти
Чую, украинские пироги вато-военам не понравятся...
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01.02.2022 18:47 Відповісти
 
 