Україна починає використання ліків прямої дії від COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Минулого року Україна підписала контракти на рекордні суми на постачання в Україну ліків, що лише зараз з'явилися, проти COVID-19, країна отримає препарати вже 1 лютого.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів народний депутат (фракція "Слуга народу"), голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які лише сьогодні з'явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки", — наголосив він.

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Ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.

"Вони отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання, як і Сполучені Штати, як країни Європейського Союзу", — пояснив нардеп.