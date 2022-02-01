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Україна починає використання ліків прямої дії від COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Україна починає використання ліків прямої дії від COVID-19, -

Минулого року Україна підписала контракти на рекордні суми на постачання в Україну ліків, що лише зараз з'явилися, проти COVID-19, країна отримає препарати вже 1 лютого.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів народний депутат (фракція "Слуга народу"), голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які лише сьогодні з'явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки", — наголосив він.

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Ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.

"Вони отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання, як і Сполучені Штати, як країни Європейського Союзу", — пояснив нардеп.

Автор: 

ліки (1334) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Даладно , лекарство от "страшного" вируса ???
От гриппа уже изобрели разве?
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01.02.2022 16:46 Відповісти
Сколько вы ещё будете травить людей???
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01.02.2022 20:15 Відповісти
Поэтому сейчас и накручиваем статистику по ковиду, и врачи будут при любой простуде их выписывать. Чем больше будет реализация, тем больше будут откаты.
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01.02.2022 17:05 Відповісти
Так пусть выписывают!бумага всё стерпит, главное их не употреблять!чистые люди меня поймут
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01.02.2022 21:43 Відповісти
Фуфломицин за 70 баксов. Кто-то хорошо заработает.
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01.02.2022 17:12 Відповісти
хм..."Прямого действия" это что анально будете тасовать добровольцам!?
.. ну вы блин даете Айболиты.. болезни нет и лекарства есть у них...
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01.02.2022 17:25 Відповісти
************ ліки означає одне - найменш досліджувані і випробувані ліки. Хоча б за браком часу! А так - куй желєзо, пока горячо!
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01.02.2022 18:35 Відповісти
Вакцинация сомнительными препаратами не прокатила. Хорошо. Теперь при обращении в семейную поликлинику будете сдавать тесты, и если кто такой умный и избежал вакцинации, то обязательно найдем ковид, ведь миллион "тестов" уже закуплены, и мы его будем лечить эксперементальными препаратами зарегистрированными по ускоренной процедуре, или если совсем дурак, то согласно протоколу ВОЗ, вперед ногами.
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02.02.2022 06:13 Відповісти
И еще! Не вздумайте на прием принести вместо себя манекены! И у них найдем ковид! Мы подняли зарплаты семейным врачам! Найдут все, на что и на кого укажем!
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02.02.2022 06:23 Відповісти
 
 