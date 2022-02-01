Начштабу оборони Великої Британії Радакін заявив про безпрецедентну військову активність РФ на кордоні з Україною

Нинішні масштаби військової активності РФ на кордоні з Україною ніколи не спостерігалися раніше.

Про це начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін заявив, доповідаючи про ситуацію в регіоні британському кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"(Адмірал заявив, - ред.) про значну частину російської бойової сухопутної потужності, яка тепер зібралася на західному кордоні, і це відбувається разом з операціями залякування, такими як військові навчання в небачених раніше масштабах", - цитує телеканал Sky news слова представника уряду, сказані після цього брифінгу.

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Представник Даунінг-стріт уточнив, що Радакін також говорив про можливий вплив ситуації на кордоні РФ та України на Велику Британію, на заходи щодо зниження ризику і на переконання Росії обрати шлях дипломатичного врегулювання ситуації.

Згідно з оцінками адмірала, дії РФ "відповідають моделі примусу і залякування, що має на меті підірвати цінності та принципи Заходу".

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Представник уряду додав, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який вирушив з візитом в Україну, хотів би почути від українського президента Володимира Зеленського, що він хоче від Британії та інших союзників.