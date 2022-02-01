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Начштабу оборони Великої Британії Радакін заявив про безпрецедентну військову активність РФ на кордоні з Україною

Начштабу оборони Великої Британії Радакін заявив про безпрецедентну військову активність РФ на кордоні з Україною

Нинішні масштаби військової активності РФ на кордоні з Україною ніколи не спостерігалися раніше.

Про це начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін заявив, доповідаючи про ситуацію в регіоні британському кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"(Адмірал заявив, - ред.) про значну частину російської бойової сухопутної потужності, яка тепер зібралася на західному кордоні, і це відбувається разом з операціями залякування, такими як військові навчання в небачених раніше масштабах", - цитує телеканал Sky news слова представника уряду, сказані після цього брифінгу.

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Представник Даунінг-стріт уточнив, що Радакін також говорив про можливий вплив ситуації на кордоні РФ та України на Велику Британію, на заходи щодо зниження ризику і на переконання Росії обрати шлях дипломатичного врегулювання ситуації.

Згідно з оцінками адмірала, дії РФ "відповідають моделі примусу і залякування, що має на меті підірвати цінності та принципи Заходу".

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Представник уряду додав, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який вирушив з візитом в Україну, хотів би почути від українського президента Володимира Зеленського, що він хоче від Британії та інших союзників.

армія рф (17876) Велика Британія (5663) росія (66144)


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Топ коментарі
+24
Пусть у Хламидии проконсультируется на счет обстановки на границе...паникер...
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01.02.2022 16:30 Відповісти
+11
Гнуснявый на шашлыках... Ему пох
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01.02.2022 16:31 Відповісти
+11
У хламидии бизнес с Беларусью , фирмы-прокладки на электроэнергию , а эти англосаксы хотят Слугу Урода рассорить с братишками.
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01.02.2022 16:37 Відповісти
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Пусть у Хламидии проконсультируется на счет обстановки на границе...паникер...
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01.02.2022 16:30 Відповісти
У хламидии бизнес с Беларусью , фирмы-прокладки на электроэнергию , а эти англосаксы хотят Слугу Урода рассорить с братишками.
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01.02.2022 16:37 Відповісти
Не рассорят буржуи. Бацька не даст
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01.02.2022 16:46 Відповісти
Гнуснявый на шашлыках... Ему пох
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01.02.2022 16:31 Відповісти
Він хоче шоб ему не заважали красти і здавати Україну ворогу
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01.02.2022 16:33 Відповісти
То вони, англічани, просто не спеціалісти, хай запитають у Володі Криворізького і Данілова Луганського - вони там нікого не бачать, то провокація і брехня. Ідіть по скумбрію по 8 та м'ясо по 50 і їдьте на шашлики. Володя тримає всі під контролем.
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01.02.2022 16:33 Відповісти
зєблан відповісти не зможе, йому тре "ван-на, чашьічка кофі"...(
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01.02.2022 16:39 Відповісти
Що "він хоче" , цей Буратіно, треба питати у Коломойського, Ахметова, Фірташа, Медведчука і зеленої шобли ....а що Потрібно Україні - треба питати у Порошенка!!!
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01.02.2022 16:41 Відповісти
+++++++++++++!!!!!!!
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01.02.2022 16:44 Відповісти
Нєнада нагнєтати та заважати палкаводцу палкаводіть...
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01.02.2022 16:42 Відповісти
скоро в своей ответной речи "верховный говнокомандующий" скажет:
"-вы не поверите, как далеко двинулись западные паникёры. вы знаете, радакин дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно работать. он обкуривает нас, своих союзников сигарами. и нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. наш обкуренный мир опы в беспокойстве!"
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01.02.2022 16:44 Відповісти
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01.02.2022 16:46 Відповісти
Ху#ло-2, обновленная версия...
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01.02.2022 16:50 Відповісти
Чуркин 2
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01.02.2022 17:01 Відповісти
Мы ваше ублюдочное "добрососедство" 30 лет наблюдаем.
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01.02.2022 19:50 Відповісти
Если бы Зеленский понимал сам чего хочет, то его был бы смысл спрашивать. А так то спрашивать надо главного еврея каламойского, это он гешефт мутит.
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01.02.2022 17:02 Відповісти
Ти згоден, що Россія - це німецька порноактриса, яку спереду має Захід, а ззаду - Схід?
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01.02.2022 17:13 Відповісти
Раися не воюет с сильными. Поэтому и лезет в Украину.
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01.02.2022 17:24 Відповісти
 
 