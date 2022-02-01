Росія надіслала запити про "гарантії безпеки" всім країнам ОБСЄ, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За словами Хаавісто, у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн.
"Водночас, звичайно, робиться посилання на принцип ОБСЄ. Згідно з ним, будь-яка країна може вільно обирати союзи, в які має намір вступати чи не вступати", - сказав фінський міністр.
За даними Хаавісто, листа надіслали всім країнам ОБСЄ, тому було б природно обговорити відповідь на нього з цими країнами.
"Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн", – сказав він.
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Шо там искандеры, жёстко приуныли?)))
А, якщо касапи на таке пішли - отримайте санкції. І озброєння української армії. А як же інакше?
Сами же не придерживаются этих принципов.
" у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн. Джерело:
А как же " если бы мы не заняли Крым, туда бы вошли солдаты НАТО."
"О великая и могучая Польша, дай гарантии, что не нападешь на крохотную Россию, как ты это сделала в 1939 году!"
и так далее...
А изучать должны не чиновники а психиатры.
Вы, гниды фашистские, законодательно отменили верховенство международного права и тут же апеллируете... к этому самому международному праву!
Вот скажите, гниды, вы - дебилы?