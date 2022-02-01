Росія надіслала запити про "гарантії безпеки" всім країнам ОБСЄ, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Хаавісто, у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн.

"Водночас, звичайно, робиться посилання на принцип ОБСЄ. Згідно з ним, будь-яка країна може вільно обирати союзи, в які має намір вступати чи не вступати", - сказав фінський міністр.

За даними Хаавісто, листа надіслали всім країнам ОБСЄ, тому було б природно обговорити відповідь на нього з цими країнами.

"Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн", – сказав він.

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