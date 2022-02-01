УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини
10 738 42

Росія надіслала запити про "гарантії безпеки" всім країнам ОБСЄ, - глава МЗС Фінляндії Хаавісто

Росія надіслала запити про

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекке Хаавісто заявив, що Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Хаавісто, у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн.

"Водночас, звичайно, робиться посилання на принцип ОБСЄ. Згідно з ним, будь-яка країна може вільно обирати союзи, в які має намір вступати чи не вступати", - сказав фінський міністр.

За даними Хаавісто, листа надіслали всім країнам ОБСЄ, тому було б природно обговорити відповідь на нього з цими країнами.

"Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн", – сказав він.

Також читайте: Росія поки не передавала відповіді на пропозиції США щодо безпеки, - Пєсков

Автор: 

ОБСЄ (3512) росія (66144) Хаавісто Пекка (26)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
01.02.2022 16:53 Відповісти
+14
Спамеры хреновы
показати весь коментар
01.02.2022 16:54 Відповісти
+11
Почитала коменти фінів під цією новиною на Yle.fi.Народ там здебільшого пише про негайний вступ Фінляндії до НАТО,і відміну позаблокового статусу країни.Московити вже всіх дістали своєю "миролюбивістю",ніхто не хоче бути буфером між малохольними кацапами і НАТО
показати весь коментар
01.02.2022 17:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.02.2022 16:53 Відповісти
Спамеры хреновы
показати весь коментар
01.02.2022 16:54 Відповісти
Вот оно вяличие!))))
Шо там искандеры, жёстко приуныли?)))
показати весь коментар
01.02.2022 16:54 Відповісти
Не хвилюйся. Зеленський врятує РФ.
показати весь коментар
01.02.2022 17:43 Відповісти
за рахунок підвищення небезпеки для України - звичайно, не повинно такого бути.
А, якщо касапи на таке пішли - отримайте санкції. І озброєння української армії. А як же інакше?
показати весь коментар
01.02.2022 16:58 Відповісти
Этим письмом они предупреждают страны, о том что им нельзя нам помогать с вооружением...
показати весь коментар
01.02.2022 16:59 Відповісти
Так,це завуальований шантаж і погрози
показати весь коментар
01.02.2022 17:02 Відповісти
От НАТО, США отгребли и негодяи решили к ОБСЕ апеллировать со своим словоблудием.
показати весь коментар
01.02.2022 17:07 Відповісти
"Обеспечивать безопасность за счёт безопасности других стран". Именно. Вали из Крыма и Донбасса. Паскудное издевательство над здравым смыслом.
показати весь коментар
01.02.2022 17:01 Відповісти
В бан их за такие письма. Спамят чтобы отвлечь внимание и ресурсы, от действительных проблем.
Сами же не придерживаются этих принципов.

" у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн. Джерело:
А как же " если бы мы не заняли Крым, туда бы вошли солдаты НАТО."
показати весь коментар
01.02.2022 17:02 Відповісти
"жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн", сказала обіс%@на московія, окупувавши частини України, Молдови і Грузії.
показати весь коментар
01.02.2022 17:09 Відповісти
"О великая и могучая Финляндия, дай гарантии, что не нападешь на крохотную Россию, как ты это сделала в 1939 году!"
"О великая и могучая Польша, дай гарантии, что не нападешь на крохотную Россию, как ты это сделала в 1939 году!"
и так далее...
показати весь коментар
01.02.2022 17:11 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 17:46 Відповісти
Дегенераторы спама!
показати весь коментар
01.02.2022 17:13 Відповісти
Почитала коменти фінів під цією новиною на Yle.fi.Народ там здебільшого пише про негайний вступ Фінляндії до НАТО,і відміну позаблокового статусу країни.Московити вже всіх дістали своєю "миролюбивістю",ніхто не хоче бути буфером між малохольними кацапами і НАТО
показати весь коментар
01.02.2022 17:18 Відповісти
Вони вимагали гарантій безпеки від всіх країн ОБСЄ? Це ж виходить, що і у Андорри кацапи гарантій ненападу вимагали... А там є ще і Ватікан, і Сан-Марино, і Албанія... Яка ганьба!
показати весь коментар
01.02.2022 17:18 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 17:19 Відповісти
нужно отослать в Рашку копию Будапештского Меморандума с характерными коричневыми следами..
показати весь коментар
01.02.2022 17:19 Відповісти
"Наши чиновники изучают письмо и следят за реакциями других стран", - сказал он.
А изучать должны не чиновники а психиатры.
показати весь коментар
01.02.2022 17:34 Відповісти
Русские скоты! Я не спрашиваю, где справедливость. Но где хотя бы логика?!
Вы, гниды фашистские, законодательно отменили верховенство международного права и тут же апеллируете... к этому самому международному праву!
Вот скажите, гниды, вы - дебилы?
показати весь коментар
01.02.2022 17:39 Відповісти
А слабо направить всем странам запрос России, О гарантиях безопасности в Европе? И пусть отвечают. Потом еще что то придумать. И пусть лавруша потеет.
показати весь коментар
01.02.2022 17:45 Відповісти
ПИХУЙ!
показати весь коментар
01.02.2022 18:01 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 18:09 Відповісти
А откуда дровишки?
показати весь коментар
01.02.2022 19:55 Відповісти
Лихтенштейн уже выдал им гарантии?😁
показати весь коментар
01.02.2022 18:44 Відповісти
Спам от стран ОБСЕ :- Россия ПНХ !
показати весь коментар
01.02.2022 19:06 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 19:10 Відповісти
нигуя непонятно, что он в шредер опускает. надеюсь это российские ценные бумаги
показати весь коментар
01.02.2022 21:31 Відповісти
Сорри за обсценную лексику, но эти ******* шизописьма не случайно появились Похоже кацапы и США ведут какую то гнилую игру. И одна из целей этой игры порешать вопрос с Украиной, с одной стороны не допустить значительных столкновений, иначе США потеряют лицо, а следом Тайвань и статус мирового лидера. А с другой стороны, что то гарантированно дать кацапам. Все ждут возню в Ордло, но как бы это ни было признание Крыма. Предположение, но ведь изначально кацапам нужен был именно Крым, и причем навсегда и официально. Не знаю как это можно в принципе решить де юре, но иезуитские трюки кацапов не прогнозируемы. Взможно весь этот политический театр с танками на границе и корпунктами СNN в Одессе и Мариуполе нужен для Крыма, а не для анексии ОРДЛо
показати весь коментар
01.02.2022 19:13 Відповісти
Зовсім холопи забули, як чєлобитну подавати.
показати весь коментар
01.02.2022 19:16 Відповісти
Гопник неумытый требует ответить по-понятиям. Лох заморский на наезд отвечает письменно.
показати весь коментар
01.02.2022 19:20 Відповісти
Кремлівські загарбники,терористи-вбивці бажають, що б інші країни не чинили спротив ?Дикунів і варварів потрібно в стойло або на гіляку.....все хочуть грабувати і знищувати людей,плюндрувати нашу ЗЕМЛЮ.Людство просто зобовязане справитись з цією навалою!
показати весь коментар
01.02.2022 19:22 Відповісти
Про яке законодавство йде мова......країна перевертень вже набудувала концтаборів-гулагів для своїх громадян (та нема на них Нафталія Френкеля а інші це не потянуть)...
показати весь коментар
01.02.2022 19:28 Відповісти
Нужно просто ИГНОРИТЬ всякую попытку кацапов что то "запрашивать"... Просто тупо игнор !
показати весь коментар
01.02.2022 19:34 Відповісти
нужно подписать козлинам меморандум о безопасности, желательно в Будапеште.
показати весь коментар
01.02.2022 20:59 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 21:28 Відповісти
члены ОБСЕ синхронно ответили
показати весь коментар
01.02.2022 21:27 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 23:12 Відповісти
РОССИЙСКИЕ ГОССЛУЖАЩИЕ ПОДОНКИ !!!
показати весь коментар
01.02.2022 23:30 Відповісти
 
 