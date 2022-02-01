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Рада створила ТСК із розслідування вбивств мера Кременчука Бабаєва та судді Лободенка

Рада створила ТСК із розслідування вбивств мера Кременчука Бабаєва та судді Лободенка

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію парламенту з розслідування вбивств міського голови Кременчука (Полтавська область) Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка у 2014 році.

За відповідну постанову №6428 проголосували 234 народних депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже резонансне кримінальне провадження не розслідується і затягується", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

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У документі наголошується, що через "численні порушення норм закону під час здійснення досудового розслідування, Верховна Рада України зобов'язана з'ясувати всі причини та обставини" вбивств і забезпечити прозорість та неупередженість їх розслідування.

Пояснювальна записка нагадує, що суддю Автозаводського районного суду Кременчука Лободенка вбили з вогнепальної зброї 11 лютого 2014 року, а 26 липня 2014 року з тієї самої вогнепальної зброї було вбито Бабаєва.

Кримінальні провадження за фактом убивств об'єднано в одне, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Підозри у скоєнні кримінальних правопорушень пред'явлено трьом особам.

Автор: 

ВР (15048) ТСК (376) Кременчук (298) мер (510) суддя (1589) вбивство (3115)


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Хто це - Бабаев? Відомий діяч? Чи той суддя? В чому резонанс?
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01.02.2022 17:04 Відповісти
Олег Бабаєв -мер Кременчука, до того керував м*ясокомбінатом в тому ж місті. Ще раніше був начальником будинку офіцерів м. Києва. Сам з Полтавщини..
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01.02.2022 18:44 Відповісти
довольно известный мэр а судья был бы незнакомым если бы не одно НО их убили из одного того же огнестрельного оружия... и 2014 год...
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01.02.2022 17:10 Відповісти
В Полтаве в 13 бомжа завалили,почему комиссия не создана,да и по пальцу Лероса? А где Безумная пропала с ВСК по вагнеровцам.
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01.02.2022 17:57 Відповісти
О , проснулись ....
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01.02.2022 18:00 Відповісти
А что намечается какая-то дата, что придумали расследование?
До круглой еще далеко...
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01.02.2022 18:29 Відповісти
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01.02.2022 18:32 Відповісти
Безуглая уже приготовилась расследовать?
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01.02.2022 18:33 Відповісти
Вам треба так само платити,як ви працюєте.Пройшло 8 років - вони створили ТСК.
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01.02.2022 18:40 Відповісти
 
 