Рада створила ТСК із розслідування вбивств мера Кременчука Бабаєва та судді Лободенка

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію парламенту з розслідування вбивств міського голови Кременчука (Полтавська область) Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка у 2014 році.

За відповідну постанову №6428 проголосували 234 народних депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже резонансне кримінальне провадження не розслідується і затягується", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

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У документі наголошується, що через "численні порушення норм закону під час здійснення досудового розслідування, Верховна Рада України зобов'язана з'ясувати всі причини та обставини" вбивств і забезпечити прозорість та неупередженість їх розслідування.

Пояснювальна записка нагадує, що суддю Автозаводського районного суду Кременчука Лободенка вбили з вогнепальної зброї 11 лютого 2014 року, а 26 липня 2014 року з тієї самої вогнепальної зброї було вбито Бабаєва.

Кримінальні провадження за фактом убивств об'єднано в одне, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Підозри у скоєнні кримінальних правопорушень пред'явлено трьом особам.