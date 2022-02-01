Поліція перевіряє можливі версії смерті українського боксера Вірчиса: основні - самогубство та доведення до самогубства

Основними версіями смерті боксера є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. У рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою "самогубство".

У рамках кримінального провадження для встановлення всіх обставин трагічної події заплановано проведення слідчих дій, зокрема опитуються рідні і знайомі спортсмена, свідки та очевидці. Також поліцейські перевіряють наявність у боксера проблем в особистому та професійному житті, неприязних відносин із будь-ким або ж боргових зобов’язань тощо.

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Після проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийняте кінцеве процесуальне рішення.

Як повідомлялось, вночі із 27 на 28 січня поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі Києва перехожий виявив чоловіка із зашморгом на шиї. Згодом поліцейські встановили, що загиблий – це відомий боксер Володимир Вірчис. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.