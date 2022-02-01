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Поліція перевіряє можливі версії смерті українського боксера Вірчиса: основні - самогубство та доведення до самогубства

Поліція перевіряє можливі версії смерті українського боксера Вірчиса: основні - самогубство та доведення до самогубства

Основними версіями смерті боксера є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. У рамках кримінального провадження опитуються рідні Володимира Вірчиса, його друзі та знайомі, свідки та очевидці події.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією – умисне вбивство з позначкою "самогубство".

У рамках кримінального провадження для встановлення всіх обставин трагічної події заплановано проведення слідчих дій, зокрема опитуються рідні і знайомі спортсмена, свідки та очевидці. Також поліцейські перевіряють наявність у боксера проблем в особистому та професійному житті, неприязних відносин із будь-ким або ж боргових зобов’язань тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського боксера Вірчіса знайшли повішеним. Напередодні він приходив до Мангера на суд і вимагав повернути борг. ФОТО

Після проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийняте кінцеве процесуальне рішення.

Як повідомлялось, вночі із 27 на 28 січня поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі Києва перехожий виявив чоловіка із зашморгом на шиї. Згодом поліцейські встановили, що загиблий – це відомий боксер Володимир Вірчис. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.

бокс (170) Нацполіція (15285) Мангер Владислав (185)


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а версию УБИЙСТВА почему-то и не рассматривают...
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01.02.2022 17:27 Відповісти
Подождите немного и слидчи скажут, шо то нещасный случай. Шёл человек, подскользнулся и ненароком попал головой у зашморг. Бывает
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01.02.2022 18:31 Відповісти
.. Мангера олігархічна БАНДА прив"язала до справи ...УБЛЮДКАМИ із СБУ .. проти ВО Батьківщина ... так само як було з справою ПЕДОФІЛІВ .., ось так робиться ЗАМОВНА справа проти КОНКУРЕНТА ...
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01.02.2022 19:26 Відповісти
Ще напиши, що по політичне переслідування
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01.02.2022 20:47 Відповісти
.... .... ....
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01.02.2022 21:36 Відповісти
Самодостатня людина, яка зробила себе сама, наклала на себе руки?
Нонсенс...
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01.02.2022 20:09 Відповісти
Да , пёс с ним , нормальный человек с Мангером бы на одном гектаре срать не сел , а , они кентами были. На одного ватника меньше.
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02.02.2022 06:53 Відповісти
 
 