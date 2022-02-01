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Новини Війна
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Від початку доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Також читайте: Ніхто з пирогами російські війська не зустрічатиме, місто захищатиме себе, - "Штаб оборони Харківщини"

Автор: 

Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Это хорошо, но в сводке новостей бывают разногласия.
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01.02.2022 17:32 Відповісти
Коли весь передній край-лінія зіткнення, просто переповнена іноземними журналістами, то хіба пуйло зовсім дурне,щоб стріляти ? Дивує, що ці журналісти тільки зараз повірили,що Україна воює.
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01.02.2022 22:45 Відповісти
 
 