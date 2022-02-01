Від початку доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Юра Сукодав
показати весь коментар01.02.2022 17:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Борис Бойда
показати весь коментар01.02.2022 22:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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