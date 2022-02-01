Іспанія поки не планує евакуацію дипломатів із Києва, - глава МЗС країни Буено

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що розмова відбулася у контексті консолідації міжнародного тиску на Російську Федерацію задля стримування її від подальшої агресії.

"Дмитро Кулеба детально поінформував свого іспанського колегу про безпекову ситуацію в зв’язку з концентрацією російських військ поблизу державного кордону та на територіях України, тимчасово окупованих РФ. Міністр окремо загострив увагу на невоєнних вимірах російської агресії, зокрема спробах РФ розхитати економічну та фінансову стабільність нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Хосе Буено запевнив у повній підтримці Іспанією зусиль України з відновлення її суверенітету та територіальної цілісності політико-дипломатичним шляхом. У цьому контексті міністри скоординували кроки щодо переговорного процесу з РФ в рамках мережевої дипломатії, яка покликана утримати Російську Федерацію у руслі дипломатичних переговорів і змусити її до деескалації.

"Глава МЗС Іспанії повідомив Дмитру Кулебі про відсутність на цьому етапі намірів здійснювати евакуацію членів родин співробітників іспанського посольства в Києві, - зауважують в МЗС.

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Хосе Буено відгукнувся на заклик глави української дипломатії здійснити найближчим часом візит до України, аби продемонструвати солідарність з українським народом на тлі агресивних дій з боку РФ.