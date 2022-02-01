ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання газу на випадок загострення відносин із РФ

Євросоюз продовжує обмін думками з міжнародними партнерами та постачальниками газу, зокрема СПГ (Скраплений природний газ), з метою диверсифікації джерел постачання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

"Ці дискусії тривають вже кілька місяців. І голова (Урсула фон дер Ляйєн) опублікувала (спільну з президентом США Джо Байденом) заяву", - зазначив він.

Він нагадав, що член ЄК з енергетики Кадрі Сімсон вела переговори з Норвегією, яка вирішила збільшити свої поставки газу до Євросоюзу з огляду на зростання цін та нестачу газу на світовому ринку.

Макфі також згадав про переговори Сімсон із держміністром енергетики Катару. Відповідаючи при цьому на додаткове запитання, представник ЄК повідомив: "Йдуть обговорення з Катаром. На цій стадії я не можу сказати вам більшого про конкретні дискусії (...) про те, на яких умовах відбуватимуться ці поставки".

У відповідь на питання про те, чи є в Євросоюзі плани колективних закупівель газу на випадок загострення конфлікту навколо України, можливих санкцій ЄС та контрсанкцій РФ, він нагадав, що у грудні минулого року у пакеті пропозицій ЄК щодо газового ринку та безпеки газопостачання передбачалася можливість добровільних спільних закупівель газу. Але це законодавчий проект, який потребує відповідної процедури ухвалення, уточнив Макфі.

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