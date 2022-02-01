ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання газу на випадок загострення відносин із РФ
Євросоюз продовжує обмін думками з міжнародними партнерами та постачальниками газу, зокрема СПГ (Скраплений природний газ), з метою диверсифікації джерел постачання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.
"Ці дискусії тривають вже кілька місяців. І голова (Урсула фон дер Ляйєн) опублікувала (спільну з президентом США Джо Байденом) заяву", - зазначив він.
Він нагадав, що член ЄК з енергетики Кадрі Сімсон вела переговори з Норвегією, яка вирішила збільшити свої поставки газу до Євросоюзу з огляду на зростання цін та нестачу газу на світовому ринку.
Макфі також згадав про переговори Сімсон із держміністром енергетики Катару. Відповідаючи при цьому на додаткове запитання, представник ЄК повідомив: "Йдуть обговорення з Катаром. На цій стадії я не можу сказати вам більшого про конкретні дискусії (...) про те, на яких умовах відбуватимуться ці поставки".
У відповідь на питання про те, чи є в Євросоюзі плани колективних закупівель газу на випадок загострення конфлікту навколо України, можливих санкцій ЄС та контрсанкцій РФ, він нагадав, що у грудні минулого року у пакеті пропозицій ЄК щодо газового ринку та безпеки газопостачання передбачалася можливість добровільних спільних закупівель газу. Але це законодавчий проект, який потребує відповідної процедури ухвалення, уточнив Макфі.
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Северный поток2 просто полностью потерял актуальность. Так как с неадекватом никто не хочет иметь дело.
В Украине с 1 февраля 2022 года перестала работать сеть заправок Дочернего предприятия «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз Украины». На какой срок закрылись АЗС - неизвестно.
Все заправки сети «Укравтогаз» закрылись в связи со значительным уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктуры рынка.
С 1 февраля 2022 года закрылись
АГНКС г. Червоноград,
АГНКС г. Звенигородка,
АГНКС г. Александрия,
АГНКС-1 г. Тернополь,
АГНКС-2 г. Тернополь,
АГНКС г. Купянск,
АГНКС-2 г. Киев,
АГНКС-2 г. Одесса,
АГНКС г. Чортков,
АГНКС г. Хуст,
АГНКС-4 г. Львов.
Отметим, что заправки «УКРАВТОГАЗ» начали закрываться еще в 2021 году. Так, с 1 декабря перестали работать:
АГНКС г. Ровно,
АГНКС г. Ковель,
АГНКС г. Луцк,
АГНКС г. Бровары,
АГНКС г. Бердичев,
АГНКС г. Гайсин,
АГНКС г. Чернигов,
АГНКС г. Херсон,
АГНКС-1 г. Полтава,
АГНКС-2 г. Николаев,
АГНКС г. Каменское,
АГНКС г. Кривой Рог,
АГНКС г. Черкассы,
АГНКС г. Белая Церковь,
АГНКС-1 г. Одесса,
АГНКС-1 г. Винница,
АГНКС-2 г. Винница,
АГНКС г. Шепетовка,
АГНКС г. Мариуполь,
АГНКС г. Бердянск,
АГНКС г. Житомир,
АГНКС-1 г. Киев,
АГНКС-4 г. Киев,
АГНКС-2 г. Сумы,
АГНКС г. Хмельницкий,
АГНКС г. Северодонецк,
АГНКС-1 г. Запорожье,
АГНКС-2 г. Запорожье,
АГНКС-1 г. Днепр,
АГНКС-2 г. Днепр,
АГНКС-5 г. Львов,
АГНКС-3 г. Днепр.
Россия будет постоянно поддерживать противостояние внутри страны,
с целью невозможности прокладки газопровода.
Это было известно ещё много лет назад.