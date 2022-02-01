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Новини Війна
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Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ до деескалації. За вторгненням будуть швидкі та серйозні наслідки

Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ до деескалації. За вторгненням будуть швидкі та серйозні наслідки

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим підтвердив необхідність для Росії негайно вжити заходів для десекалації ситуації на кордоні з Україною та відвести війська.

Про це йдеться у прес-релізі держдепу США, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держсекретар закликав Росію негайно здійснити деескалацію та відведення військ та їх техніки від кордонів України", - наголошується у заяві.

"Він (Блінкен, - Ред.) наголосив, що за подальшим вторгненням в Україну будуть швидкі та серйозні наслідки, закликав Росію триматися шляху дипломатії", - також йдеться в документі.

Блінкен знову нагадав про підтримку Вашингтоном суверенітету України, і що країни світу мають право самостійно визначати зовнішню політику та формувати альянси.

Читайте: Живучи близько до такого сусіда як Росія, маємо враження, що живемо біля вулкану, - Моравецький

Блінкен також заявив про готовність Вашингтона продовжувати діалог з Москвою щодо тем, що викликають стурбованість у сфері безпеки, повідомляє держдепартамент США.

"Держсекретар підкреслив готовність США продовжувати змістовний обмін думками з Росією щодо загальних занепокоєнь у сфері безпеки, як на двосторонній основі, так і разом із союзниками та партнерами", - йдеться у прес-релізі.

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Автор: 

Лавров Сергій (1612) росія (66144) США (23449) Блінкен Ентоні (1157)


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Цей лапатний старік казладоєв навіть посрати не може без досволу сцаря...
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01.02.2022 18:07 Відповісти
Неправда ваша, ща ему у царя и нет надобности спрашивать , бо давно падорванная лошадь валит , шо ни шаг, как с двустволки... Каарочи, кива-2, та й годi...
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01.02.2022 18:13 Відповісти
Нє,це лише стара гумова лялька так глибоко надіта через дупу на руку лапатного сцаря,що той навіть ворушить його губами...
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01.02.2022 18:16 Відповісти
ЛАврюха - падорванная лошадь, шо ни шаг - затыкай нос , ему шо об стенку горохом, бо он про овес думает. шо-та не то ляпнет, вiд ясел заберуть... Да и в Англии его безбедная старость накрывается половой щелью, тоже тока ляпни шо-та не то. Об Америке молчим , за шо его выб.ядки харчеваться будут...
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01.02.2022 18:09 Відповісти
Деж ***** пропало?Так воно пижилось лякало тай зникло?Тілки говорящий конь щось бельмече.
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01.02.2022 18:17 Відповісти
ихтамнет
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01.02.2022 18:24 Відповісти
А взагалі, то ЦЕ першою мала би говорити Україна.
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01.02.2022 18:32 Відповісти
 
 