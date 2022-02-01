Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ до деескалації. За вторгненням будуть швидкі та серйозні наслідки

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим підтвердив необхідність для Росії негайно вжити заходів для десекалації ситуації на кордоні з Україною та відвести війська.

Про це йдеться у прес-релізі держдепу США, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держсекретар закликав Росію негайно здійснити деескалацію та відведення військ та їх техніки від кордонів України", - наголошується у заяві.

"Він (Блінкен, - Ред.) наголосив, що за подальшим вторгненням в Україну будуть швидкі та серйозні наслідки, закликав Росію триматися шляху дипломатії", - також йдеться в документі.

Блінкен знову нагадав про підтримку Вашингтоном суверенітету України, і що країни світу мають право самостійно визначати зовнішню політику та формувати альянси.

Читайте: Живучи близько до такого сусіда як Росія, маємо враження, що живемо біля вулкану, - Моравецький

Блінкен також заявив про готовність Вашингтона продовжувати діалог з Москвою щодо тем, що викликають стурбованість у сфері безпеки, повідомляє держдепартамент США.

"Держсекретар підкреслив готовність США продовжувати змістовний обмін думками з Росією щодо загальних занепокоєнь у сфері безпеки, як на двосторонній основі, так і разом із союзниками та партнерами", - йдеться у прес-релізі.

Також читайте: Ніхто з пирогами російські війська не зустрічатиме, місто захищатиме себе, - "Штаб оборони Харківщини"