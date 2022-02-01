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Новини
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Прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив про бажання Будапешта збільшити імпорт російського газу

Прем’єр-міністр Угорщини Орбан заявив про бажання Будапешта збільшити імпорт російського газу

Угорщина хоче збільшити імпорт природного газу з Росії в рамках двостороннього довгострокового контракту.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщині Віктор Орбан на старті переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Путін, у свою чергу, заявив, що Угорщина купує газ за нижчою ціною, ніж решта Європи, передають російські ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, - Макогон

Угорщина, член Європейського союзу та НАТО, у вересні підписала новий 15-річний контракт на постачання природного газу з "Газпромом", відповідно до якого російський державний газовий гігант зобов’язався щорічно постачати до Угорщини 4,5 мільярда кубометрів газу трубопроводами в обхід України.

Офіційний Київ раніше розкритикував газову угоду між Будапештом та Росією, а Міністерство закордонних справ назвало цей крок "винятково політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на користь Кремля та на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам".

Також читайте: Угорщина не буде розміщувати у себе додаткові сили НАТО, - міністр оборони Бенке

Візит Орбана до Москви відбувається на тлі загострення напруженості між Заходом та Москвою через перекидання більш ніж 100 000 російських військовослужбовців на кордон з Україною. Західна розвідка каже, що переміщення солдатів, можливо, є прелюдією до нового вторгнення Росії в Україну. Москва плани вторгнення в Україну заперечує.

Угорщина (2342) газ (10499) путін володимир (24130) росія (66144) Віктор Орбан (578)


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Топ коментарі
+11
Жополиз рашистський
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01.02.2022 18:11 Відповісти
+11
А чи пора мадярів гнати із ЄС і з НАТО? Ці заволзькі бродяги тільки паскудять Європі.
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01.02.2022 18:12 Відповісти
+7
Мадяри - це русскіє з-за Урала.
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01.02.2022 18:12 Відповісти
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Братик приехал
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01.02.2022 18:09 Відповісти
Жополиз рашистський
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01.02.2022 18:11 Відповісти
Мадяри - це русскіє з-за Урала.
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01.02.2022 18:12 Відповісти
Коми-Пермяцкий Округ. До Урала Северо-Восток Европы.
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01.02.2022 21:25 Відповісти
А чи пора мадярів гнати із ЄС і з НАТО? Ці заволзькі бродяги тільки паскудять Європі.
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01.02.2022 18:12 Відповісти
користі з них там ніякої точно. ні виробництва ні ринку збуту, от перекупом і займаються
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01.02.2022 19:41 Відповісти
Понравилось продавать газ Украине.
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01.02.2022 18:14 Відповісти
мадьяры всегда готовы поддержать *****. такие себе немецкие резервисты.
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01.02.2022 18:14 Відповісти
Мальяри были самыми верными союзниками Гитлера.
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01.02.2022 18:17 Відповісти
поменялось только то, что просто гитлер сегодня - это *****.
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01.02.2022 18:23 Відповісти
Хать-тьфу!
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01.02.2022 18:16 Відповісти
надежный член НАТО ...передовой отряд
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01.02.2022 18:17 Відповісти
А что ещё можно получить от страны-бензоколонки?

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01.02.2022 18:21 Відповісти
Мадяри завжди були паскудними і продажними боягузами. Як, доречі і румуни та болгари. Завжди "вірно" служили тим, хто сильніше вріже кулаком по морді, чи чоботом у пах.
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01.02.2022 18:36 Відповісти
Венгрия хочет БОЛЬШЕ ГАЗА - Пуйло ему ответил: - "сосиТЕ чупа-чупс, вам и так дешево продают за ВАШИ жополизнические старания!"
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01.02.2022 18:41 Відповісти
А нам это должно быть интересно?
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01.02.2022 18:41 Відповісти
Орбан это очередная ху@ловская потаскуха на кремлевском содержании, эдакий мадьярский вариант Шрьодера... То же самое Саркози и Берлускони... москальская азиатская орда никогда не жалела и сейчас не жалеет бабла для содержания европейских промоскальских потаскух... Еще "петя первый", москальский сЦарь, покупал европейских журналистов и продажных политиков для того, чтобы лоббировать интересы москальской орды в Европе.
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01.02.2022 18:46 Відповісти
З мадярами все давно ясно, ватні йовбаки
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01.02.2022 19:18 Відповісти
Орбан поблагодарил собеседника за данное соглашение, которое позволит Венгрии получить 4,5 млрд кубометров газа по двум маршрутам - через Австрию и через Сербию. Но, не через Украину.
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01.02.2022 21:22 Відповісти
вот она - еще одна Эвропейская проститутка
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02.02.2022 20:06 Відповісти
 
 