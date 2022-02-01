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Зеленський обговорив із Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

Зеленський обговорив із Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким. Співрозмовники обговорили можливості збільшення обсягів постачання газу в Україну територією Польщі через польські LNG-термінали та домовилися опрацювати можливості добудови відповідної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський і Моравецький обговорили також безпекову ситуацію навколо України та подальшу взаємодію з метою зміцнення оборонної та фінансової стійкості нашої держави.

Зеленський висловив подяку президенту Анджею Дуді, уряду Польщі й особисто Матеушу Моравецькому за оборонну допомогу Україні на тлі поточних викликів.

"Ми цінуємо цю підтримку й завжди пам'ятатимемо про це", – наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща домовились про будівництво газопроводу, - Моравецький

Глава держави й очільник уряду Польщі обговорили можливості реалізації конкретних економічних проектів та шляхи нарощення польських інвестицій в економіку України.

Значну увагу було приділено поглибленню співпраці з метою гарантування енергетичної безпеки України та регіону.

Зеленський і Моравецький констатували спільність підходів України та Польщі до безпекових загроз, які становить проект "Північний потік – 2". Сторони погодилися щодо необхідності подальшої протидії запуску цього газогону, який підриває енергетичну безпеку Європи та України.

Співрозмовники привітали домовленості, досягнуті напередодні міністрами інфраструктури України та Польщі, щодо розблокування питання стосовно виділення додаткової кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Також читайте: Моравецький про союз України, Польщі та Великої Британії: Боротьба за безпеку в регіоні

Під час зустрічі також було домовлено активізувати роботу з розбудови інфраструктури у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, серед іншого із залученням європейських та польських кредитних ресурсів.

газ (10499) Зеленський Володимир (24391) Польща (8636) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+9
А раніше розуму не вистачало про це подбати ?
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01.02.2022 18:35 Відповісти
+6
Рвніше вистачало розуму лише на купівлю вугілля в терористів ОРДЛО.
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01.02.2022 18:57 Відповісти
+6
а потім ще краще зробили - почали купувати вугілля в роіські, а бацькі бітум і світло.
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01.02.2022 19:00 Відповісти
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А раніше розуму не вистачало про це подбати ?
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01.02.2022 18:35 Відповісти
Рвніше вистачало розуму лише на купівлю вугілля в терористів ОРДЛО.
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01.02.2022 18:57 Відповісти
а потім ще краще зробили - почали купувати вугілля в роіські, а бацькі бітум і світло.
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01.02.2022 19:00 Відповісти
Що значить "почали купувати вугілля в Росії"? У 2018 з РФ було імпортовано вугілля майже на 2 млрд доларів, а у 2021 лише на 1 млрд.
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01.02.2022 19:02 Відповісти
У 2018 з РФ було імпортовано вугілля майже на 2 млрд доларів, а у 2021 лише на 1 млрд. То коли "почали" і хто?
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01.02.2022 19:09 Відповісти
А де ви такі цікаві цифри взяли ? З методички ?
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01.02.2022 19:14 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/ https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/

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01.02.2022 19:16 Відповісти
Цікаво, а що тільки два місяці вугілля в парашки закуповували ? Де звітність за рік ?
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01.02.2022 19:20 Відповісти
Це загальні цифри. Вони не дають розуміння про те - хто, що і коли.
В 18 році взагалі був пік з імпорту. Зокрема з москви. Але, здебільшого зі США. Майже на мільярд - у більшості вугілля закуплене Порошенком за угодою з Трампом для державного Центренерго. Тоді як Ахметов імпортував з Ростовської області з власних шахт. В 21 Ахметов імпортує зі США, а державне центренерго - з москви через Білорусь.
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01.02.2022 21:13 Відповісти
Добре, що є люди, які достеменно знають що відбувається і легко можуть нейтралізувати фальшиву інформацію.
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01.02.2022 21:23 Відповісти
Вранье. В 2021 на 2 млрд.
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01.02.2022 20:24 Відповісти
Ксюша, золотой ты человек, купить не проблема, вопрос по чем купить.? Потому, что тебе будут продавать. и тут еще вопрос, а хватит у тебя бабок купить,?
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01.02.2022 19:09 Відповісти
Якось за Порошенка обходились. А чому раптом зеленського туди потягнуло ? Заробляє бабки ?
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01.02.2022 19:14 Відповісти
Шо обходылось, золотэнька моя, топим дровами, обнищали, ну не говори, что мы, как сыр в масле. да, понимаешь ты все, не знаю, правда, почему ты так бесишься за некоторых. Но, это твое дело.
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01.02.2022 19:22 Відповісти
Що ???
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01.02.2022 19:23 Відповісти
До чего вас Зе довел. А у порохоботов шоколад, масло, тортики.😀
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02.02.2022 00:14 Відповісти
Т.е. закупать уголь для государственных ТЭС на украинских шахтах, которые платят налоги в бюджет Украины -- это нарушение закона? Что вы курите?
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01.02.2022 19:06 Відповісти
Та да. Учитывая, что поляки предлагали именно это еще в 2019 году но так и не дождались ответа от Зели.
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01.02.2022 19:04 Відповісти
Термінал LNG - це диверсифікація постачання газу
http://archiwum.polradio.pl › Artykul



Volodymyr Priadko 16.12.2015 16:29. LNG 16.12.15.mp3. Президент Дуда: Польський газопорт може допомогти Україні
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01.02.2022 19:10 Відповісти
Ну и? Украина должна была получить в ноябре 2019 первую партию газа по заключенному предварительному договору, но так и не ответила.
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01.02.2022 20:44 Відповісти
Ксеніє! Тільки торік (десь під зиму) трубу з Норвегії вивели на польський берег Зараз поляки під"єднують її до своєї газової системи Адже саме цей газ буде поставляться нам через Польщу Так що раніше це зробить не можна було!
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01.02.2022 19:10 Відповісти
Супер. Але наші раніше і не цікавились.
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01.02.2022 19:15 Відповісти
при Порохе разговоры начинались.

потом зелупа все похерил - наверняка по заказу кремля.
сейчас, думаю, тоже все похерит - пока он ни разу не выполнил ни одной обицянки.
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01.02.2022 19:25 Відповісти
Ви моє відношення до "Блазня" знаєте Однак думаю - прислів"я"Теля ще не вродилося а вони вже з довбнею біжать!" - чули Там Росія паскудила бо нібито ця труба повинна була пересікти трасу прокладення СП-2 ТОму хоч трубу і вели але до кінця були сумніви що це буде позитивно вирішено Поки поляки свою систему переналаджують І лише після цього можна починать "врізку" в їх систему з українського боку
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01.02.2022 19:28 Відповісти
Я навіть не про те. Скажіть, же зе не запізнився ? Він щось корисне чи правильне зробив ?
Хіба що випадково.
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01.02.2022 19:30 Відповісти
Я про це писав ще весною 2019-го Про те що ЗЕ буде змушений (хоче він чи не хоче) продовжувать політику Порошенка як у зовнішній політиці так і в питанні війни Ви ж повинні пам"ятать - як "ЗЕ-дебіли" мене кляли!
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01.02.2022 19:35 Відповісти
Вибачте, але ПОКИ ЩО зєблан красиво уникає продовження політики Порошенка.

Так само і з цим газом.

зєблан вже переміг контрабанду, закопав назад в землю весь бурштин, зупинив вирубування Карпат, переміг коронавірус і т.п.

150 %, що поки зєблан на Банковій, цей газ буде черговим мільярдом дерев.
Як і університет, як і космодром, як і 100 стадіонів, як і 20 бригад і як багато-багато іншого.
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01.02.2022 19:56 Відповісти
Він з усіх сил пробує "уникнуть" однак його все сильніше і сильніше "заганяють у стійло" Заявить "Давайте здаваться бо у нас нема зброї для спротиву" він не може - Україну фарширують зброєю як різдвяну гуску - яблуками Заявить те саме але мотивувать тим що "Захід від нас відвернувся" - теж Бо кожен день в Україну приїжджають впливові політики які наполегливо питають що ще Україні потрібно для спротиву І спробувать "дурку включить" стосовно альтернативного джерела газу йому теж не дадуть!
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01.02.2022 20:06 Відповісти
Польская энергетическая компания PGNiG договорилась с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine о разовой поставке на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа (СПГ) после регазификации в республике.

Уточняется, что танкер с СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля. «После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», - цитирует сообщение PGNiG.

Это уже вторая подобная сделка, а первая была в ноябре 2019 года.
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01.02.2022 22:22 Відповісти
А где сейчас покупается уголь?
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01.02.2022 18:40 Відповісти
ПАР, США, Колумбія, Австралія
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01.02.2022 18:43 Відповісти
404
СТОРІНКУ НЕ ЗНАЙДЕНО

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01.02.2022 18:45 Відповісти
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01.02.2022 18:46 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/

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01.02.2022 18:46 Відповісти
Угу, больше миллиарда долларов в казну твоих братух из страны-помойки. Тебя это радует, русский.
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01.02.2022 18:51 Відповісти
Тепер бачу. Ну що сказати, непогано. Потроху зменшуємо залежність від російського вугілля. Бо якщо порівняти з 2018 роком, коли частка імпорту вугілля з РФ становила 70,2 %, нинішні 60 з хвостиком - вже прогрес.

Загальний обсяг імпорту у 2018 році становить 21 млн 387,573 тис. тонн, частка російського вугілля становить 70,2%.

https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/
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01.02.2022 18:50 Відповісти
Миллиард баксов русне на убийство Украинцев от гнусавой московитской крысы.
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01.02.2022 18:52 Відповісти
Непогано, майже вдвічі менше ніж від сиволочго патріота і найкращого Презилента всіх часів та народів.

Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.

Почти 2 миллиарда баксов русне на убийство Украинцев от самого лучшего Президента, патриота и гетьмана!!!адинадин!.
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01.02.2022 18:55 Відповісти
Лише мільярд? Непогано, адже при сивочолому було майже вдвічі більше.

Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
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01.02.2022 18:58 Відповісти
Хороша динаміка, якщо порівнювати майже 2 мільярди баксів для того ж самого від сивочолого у 2018 році

Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
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01.02.2022 19:01 Відповісти
А какая разница? Шо тогда, шо сейчас - финансируется убийство Украинцев. Плюс Нелох - на зарплате у *****, чего не скрывает.
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01.02.2022 19:03 Відповісти
Дійсно, яка різниця...Дати ворогу 2 млрд баксів чи диверсифікувати поставки і дати тільки 1...
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01.02.2022 19:05 Відповісти
Ну, факт есть факт. Плюс закупка электроэнергии у тех же дикарей. Плюс срублишки из гос.бюджета московии в карман Нелоху.
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01.02.2022 19:07 Відповісти


Запомни, сынуля:
ЗЕЛУПА ПОКУПАЕТ ВСЕ ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПАРАШЕ.

Потому что его вербанули в Москве в 2005 г., и вливали в него российские бабки 15 лет не за красивые глаза.
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01.02.2022 19:27 Відповісти
А как же не накинуть на вентилятор,за шо оно тогда копеечку получит?🤣
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01.02.2022 18:44 Відповісти
Хтось втомився.... Його тільце вимагає тропічного сонечка, звуку хвиль і шуму піщинок під пальмами... В нього ще шашлики на майскій дєнь пабєди... А тут відпочити не дають. І ходять, і ходять! І ходять, і ходять! Може сказати, що мене вдома нема?
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01.02.2022 18:39 Відповісти
Поставил лайк не Зеле, а польским братьям.
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01.02.2022 19:06 Відповісти
Як же порохобоття боїться правди, спамлячи не якісь образи, а суху статистику з лінками
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01.02.2022 19:11 Відповісти
Просто хочу напомнить, что иски против нарасие за газовое сланцевое юзовское месторождение, захваченое уродами, быдлозюзей отозваны за и так отсуженные 3 миллиарда.
Ну, и, ныне подохший дамбаский рыг звягильский умыкнул все государственные деньги на строительство в Одессе терминала для сжиженого газа. Покрывал урода уголовник кучма...
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01.02.2022 19:26 Відповісти
Якось Янукович хотів побудувати термінал скрапленого газу, але одна біда, лижні інструктори таким ділом не займаються, а короче, рашка зробила все щоб цього не сталося
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01.02.2022 19:28 Відповісти
есть тут химики?
я давно слышу об этом газе.
сжиженный - это подразумевается пропан-бутан?

после перевода его в газ, - очевидно можно пускать в сеть для генерации тепла.

но ведь для химии (удобрения) нужен метан. Из Европы или США (сланцевый почти полностью метан). Метан с азотом под давлением на катализаторе дает аммиак и из него селитра итд.

это будет две параллельные трубы?
не могу понять этот финт.
кто знает?
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01.02.2022 20:29 Відповісти
ок, но сжижить метан - сумасшедшее давление, в чем его возят?
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01.02.2022 22:05 Відповісти
А что мешает прямо сейчас поставить судно LNG накопитель и покупать самим газ
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01.02.2022 22:52 Відповісти
 
 