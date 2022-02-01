Зеленський обговорив із Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким. Співрозмовники обговорили можливості збільшення обсягів постачання газу в Україну територією Польщі через польські LNG-термінали та домовилися опрацювати можливості добудови відповідної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський і Моравецький обговорили також безпекову ситуацію навколо України та подальшу взаємодію з метою зміцнення оборонної та фінансової стійкості нашої держави.
Зеленський висловив подяку президенту Анджею Дуді, уряду Польщі й особисто Матеушу Моравецькому за оборонну допомогу Україні на тлі поточних викликів.
"Ми цінуємо цю підтримку й завжди пам'ятатимемо про це", – наголосив Зеленський.
Глава держави й очільник уряду Польщі обговорили можливості реалізації конкретних економічних проектів та шляхи нарощення польських інвестицій в економіку України.
Значну увагу було приділено поглибленню співпраці з метою гарантування енергетичної безпеки України та регіону.
Зеленський і Моравецький констатували спільність підходів України та Польщі до безпекових загроз, які становить проект "Північний потік – 2". Сторони погодилися щодо необхідності подальшої протидії запуску цього газогону, який підриває енергетичну безпеку Європи та України.
Співрозмовники привітали домовленості, досягнуті напередодні міністрами інфраструктури України та Польщі, щодо розблокування питання стосовно виділення додаткової кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.
Під час зустрічі також було домовлено активізувати роботу з розбудови інфраструктури у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, серед іншого із залученням європейських та польських кредитних ресурсів.
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https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/
В 18 році взагалі був пік з імпорту. Зокрема з москви. Але, здебільшого зі США. Майже на мільярд - у більшості вугілля закуплене Порошенком за угодою з Трампом для державного Центренерго. Тоді як Ахметов імпортував з Ростовської області з власних шахт. В 21 Ахметов імпортує зі США, а державне центренерго - з москви через Білорусь.
http://archiwum.polradio.pl › Artykul
Volodymyr Priadko 16.12.2015 16:29. LNG 16.12.15.mp3. Президент Дуда: Польський газопорт може допомогти Україні
потом зелупа все похерил - наверняка по заказу кремля.
сейчас, думаю, тоже все похерит - пока он ни разу не выполнил ни одной обицянки.
Хіба що випадково.
Так само і з цим газом.
зєблан вже переміг контрабанду, закопав назад в землю весь бурштин, зупинив вирубування Карпат, переміг коронавірус і т.п.
150 %, що поки зєблан на Банковій, цей газ буде черговим мільярдом дерев.
Як і університет, як і космодром, як і 100 стадіонів, як і 20 бригад і як багато-багато іншого.
Уточняется, что танкер с СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля. «После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», - цитирует сообщение PGNiG.
Это уже вторая подобная сделка, а первая была в ноябре 2019 года.
СТОРІНКУ НЕ ЗНАЙДЕНО
Загальний обсяг імпорту у 2018 році становить 21 млн 387,573 тис. тонн, частка російського вугілля становить 70,2%.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/18/647151/
Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
Почти 2 миллиарда баксов русне на убийство Украинцев от самого лучшего Президента, патриота и гетьмана!!!адинадин!.
Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
Запомни, сынуля:
ЗЕЛУПА ПОКУПАЕТ ВСЕ ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПАРАШЕ.
Потому что его вербанули в Москве в 2005 г., и вливали в него российские бабки 15 лет не за красивые глаза.
Ну, и, ныне подохший дамбаский рыг звягильский умыкнул все государственные деньги на строительство в Одессе терминала для сжиженого газа. Покрывал урода уголовник кучма...
я давно слышу об этом газе.
сжиженный - это подразумевается пропан-бутан?
после перевода его в газ, - очевидно можно пускать в сеть для генерации тепла.
но ведь для химии (удобрения) нужен метан. Из Европы или США (сланцевый почти полностью метан). Метан с азотом под давлением на катализаторе дает аммиак и из него селитра итд.
это будет две параллельные трубы?
не могу понять этот финт.
кто знает?