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Новини Війна
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Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків. ФОТО

Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти для придбання допомоги військовим на фронті. Потрібні квадрокоптери, запчастини для автомобілів, кабель, ліки.

Про це волонтер повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Термінові замовлення з фронту: потрібно викупити кабель 1200 м, 24 тис. і запчастини близько 20 тис. Ще потрібен буде квадрокоптер 57 тис. і є замовлення з медицини", - написала Юсупова.

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 01
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 02
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 03

Також дивіться: Волонтерка Юсупова збирає допомогу для воїнів на Донбасі: потрібні ліки, квадрокоптери та планшети. ДОКУМЕНТ+ФОТОрепортаж

Вона також повідомила, як витричались зібрані раніше кошти.

"У суботу поїхали волонтери на фронт, передала їм квадрокоптер, медичний рюкзак, монітор, планшет, ліки. У січні вдалося купити два квадрокоптери, чотири планшети, дуже багато ліків, запчастини. Усі звіти публікую. Дякуємо всім, хто допомагає!", - йдеться у повідомленні.

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 04
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 05
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 06
Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 07

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 08

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Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 09

Реквізити для допомоги: 5375411500427369 та 5375 4115 0267 5353 Монобанк. Для перекладів з-за кордону на patreon.com/nyusupova

Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків 10

Автор: 

армія (3780) оборона (4833) допомога (8453) волонтери (1341) Юсупова Наталія (198)


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01.02.2022 18:55 Відповісти
Звісно всім хто підтримує українське війско-величезна вдячність,бо це наше військо.Але й надалі виникає питання-нахрєн тоді взагалі потрібно таке Міноборини...
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01.02.2022 18:59 Відповісти
Гребаный стыд. И в ето время власть выделяет из бюджета миллиарды на книжки и театры абсурда и повышает мусорам сидящим на порносайтах зряплаты
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01.02.2022 19:26 Відповісти
зато тапки-полякова, мохнатик, всякие там огневичи и иже с ними по 5 раз в году греют жопы на мальдивах, в дубаях, сейшелах...и не имеют никакого желания оплатить хоть пропеллер от коптера
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01.02.2022 19:53 Відповісти
вернулись в 2014 год... слава Богу, что волонтеры еще не перевелись, и не разучились помогать армии. поможем, как всегда...
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01.02.2022 20:08 Відповісти
+
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01.02.2022 19:41 Відповісти
+++
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01.02.2022 20:49 Відповісти
сумно звичайно, що в такі тривожні часи наша влада більше дбає про власний гешефт, а не про укріпленняя армії. Але що поробиш, що вибрали, те й маємо.. Але зараз зовнішня небезпека страшніша. Тому допомагаймо. А з владою розберемося дещо пізніше. То були не останняі вибори.
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01.02.2022 23:17 Відповісти
А резніков з шмигалем та стефанчуком скільки квадракоптерів купали за власні кошти, бо з бюджету - одні 0000000000…,
мабуть, рахамія абхазький збирає у служок, поки вони в «комітетах працюють»….
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01.02.2022 23:32 Відповісти
 
 