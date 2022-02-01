Волонтер Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту квадрокоптера, запчастин для автомобілів, кабеля, ліків. ФОТО
Волонтер Наталія Юсупова збирає кошти для придбання допомоги військовим на фронті. Потрібні квадрокоптери, запчастини для автомобілів, кабель, ліки.
Про це волонтер повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Термінові замовлення з фронту: потрібно викупити кабель 1200 м, 24 тис. і запчастини близько 20 тис. Ще потрібен буде квадрокоптер 57 тис. і є замовлення з медицини", - написала Юсупова.
Вона також повідомила, як витричались зібрані раніше кошти.
"У суботу поїхали волонтери на фронт, передала їм квадрокоптер, медичний рюкзак, монітор, планшет, ліки. У січні вдалося купити два квадрокоптери, чотири планшети, дуже багато ліків, запчастини. Усі звіти публікую. Дякуємо всім, хто допомагає!", - йдеться у повідомленні.
Реквізити для допомоги: 5375411500427369 та 5375 4115 0267 5353 Монобанк. Для перекладів з-за кордону на patreon.com/nyusupova
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