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Новини
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Під час масових заворушень в Києві могли використати бойові гранати, - Єнін

Під час масових заворушень в Києві могли використати бойові гранати, - Єнін

Заворушників викрили, коли до поліцейських звернулися люди, які спеціалізуються на організації проплачених мітингів.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів в ефірі телеканалу "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що на початку січня до правоохоронців звернулись люди, які спеціалізуються на організації незаконних мітингів. Вони повідомили про замовника, який запропонував підозріло високу ціну, а також замовлені спецефекти – бутафорську кров, вогнегасники, шини та фаєри.

Перший заступник міністра наголосив, що за інформацією слідства, окрім головної групи, мала бути група підстраховки, в арсеналі якої могло бути будь-що, що ставило б під загрозу життя людей.

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"Нас надзвичайно засмутив той факт, що, крім основної групи, в складі громадського заходу мала бути запасна група, яка, за словами замовника, мала "підстрахувати" дії основної. ... "Підстрахуванням" можна було би передбачити будь-що: аж до бойових гранат і деяких інших "сюрпризів", які загрожували би життю і здоров’ю киян", - розказав він.

На цей момент, за словами Єніна, слідство досліджує, чи не були організатори пов’язані з РФ. А також встановлює потенційних координаторів масових заворушень в регіонах.

Як повідомлялося, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан. Пізніше те, що затриманий - саме Голубан підтвердив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 1 лютого Голубана відправили під варту без права застави.

Автор: 

заворушення (107) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+7
А где факты? Всё только разговоры, "не известных, неизвестно где, и не известно с кем". "Могло быть, возможно, наверное, скорее всего...."
Очередной набор лживых предположений, как и в деле с Шереметом, и в обвинении Порошенко...
Почему никто не говорит о лозунгах, под которыми люди типа должны были собраться на митинг? Какая идея?
По сути арестовали на основании предположения о намерении.
НЕ ВЕРЮ!! (Станиславский)

Эта шобла Криворожских гопников заигрались в хреновый КВН.

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01.02.2022 19:16 Відповісти
+7
Щось дуже схоже на 20 000 терористів які напали на Казахстан, що було приводом просити ху@ла ввести війська.
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01.02.2022 19:21 Відповісти
+6
Ну чого би збирався масовий мітинг ?
Звіздаболи, які організували гучний напад на Чифіра, знову працюють ? Так я розумію ?
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01.02.2022 19:08 Відповісти
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Ну чого би збирався масовий мітинг ?
Звіздаболи, які організували гучний напад на Чифіра, знову працюють ? Так я розумію ?
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01.02.2022 19:08 Відповісти
А могли и водородные бомбы!!!!
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01.02.2022 19:42 Відповісти
можна було би передбачити будь-що: аж до Джерело:
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01.02.2022 19:08 Відповісти
Вспомнился "луцкий террорист ")
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01.02.2022 19:12 Відповісти
А где факты? Всё только разговоры, "не известных, неизвестно где, и не известно с кем". "Могло быть, возможно, наверное, скорее всего...."
Очередной набор лживых предположений, как и в деле с Шереметом, и в обвинении Порошенко...
Почему никто не говорит о лозунгах, под которыми люди типа должны были собраться на митинг? Какая идея?
По сути арестовали на основании предположения о намерении.
НЕ ВЕРЮ!! (Станиславский)

Эта шобла Криворожских гопников заигрались в хреновый КВН.

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01.02.2022 19:16 Відповісти
А могли використати бойвих слонів, на крайній випадок бойових скунсів
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01.02.2022 19:19 Відповісти
Щось дуже схоже на 20 000 терористів які напали на Казахстан, що було приводом просити ху@ла ввести війська.
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01.02.2022 19:21 Відповісти
Одна советская школа. Шпионы буржуев.
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01.02.2022 19:23 Відповісти
В 2015г погибло три нацгвардейца от взрьіва гранатьі . Тогда "свободовцьі" протестовали против пропихивания изменений в Конституцию на угоду Кремлю . Не удивительно , что российские спецслужбьі вполне могли отьіграться подобньім же образом , гранатами .
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01.02.2022 19:23 Відповісти
Этот чел перешел дорогу Коломойскому. Что не отменяет того что он вероятно был сепаром. Так что приятное с полезным. Месть это блюдо, которое подают холодным.
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01.02.2022 19:26 Відповісти
Т.Е заленые по своей ТУПОСТИ СДАЛИ то, что они планировали под руководством титушни татарова?
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01.02.2022 19:24 Відповісти
Як я розумію, заколоти, повстання сепаратистського підпілля, попередження і розслідування таких злочинів - це прерогатива СБУ. При чому тут поліція? І СБУ підозріло мовчать. Чи вони теж в долі на бабки ?
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01.02.2022 19:29 Відповісти
Гранати могли застосовувати? А ось Савченко вже привезла міномет та хотіла застосувати по Раді.
Ходить гуля полива Україну лайном.
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01.02.2022 19:30 Відповісти
ЗЕ-"власть" пытается запугать и отвлечь внимание от своих провалов и мародерства страны, но, эти приемы уже не работают - все всё видят. ну, многие... некоторым столько в глаза зеленой слизи налили, что до сих пор ходят и слюной капают в ожидании тех ништяков что наобещал им Зеленский. а гранаты в хорошую власть кидать не станут, значит довели народ до отчаянья, и заслужили.
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01.02.2022 19:58 Відповісти
Бл. Идите психиатру это всё расскажите. Борцуны.
Печерский Холм:
"🏛️Источники сообщили. Знаете, почему массовые беспорядки с использованием шин, искусственной крови и 5000 боевиков на Киев и четыре области (т е, по 1000 человек на регион) раскрывает не СБУ, в обязанности которой это входит, а МВД Монастырского? Нет, не потому что Монастырского готовят к отставке, как сообщил ряд телеграмм-каналов.

🤗Монастырскому как раз ничего не угрожает, именно потому, что он готов выполнять все что прикажут. Все намного проще и смешнее.

🤨Дело в том, что идея «пресечения массовых беспорядков» принадлежит Олегу Татарову, которому срочно нужно оправдаться за провал апелляционного суда по Петру Порошенко. Организовать у Татарова не вышло вообще ничего. Отменять решение Печерского суда не захотел ни один судья, несмотря на посулы и угрозы. Полиция после драки с предпринимателями-ФЛП под Верховной Радой, категорически дала понять, что действовать она будет в рамках закона и не иначе. Генпрокурор Венедиктова усилить прокурорскую группу не смогла, ни один опытный прокурор участвовать в деле не согласился. Наконец собрать «митинг граждан и ветеранов - противников Порошенко» не вышло. Массовка тоже, знаете ли, следит за новостями и рейтингами, плюс, наличие у Порошенко ветеранской организации «Братья по оружию» сильно охлаждает пыл всем кадрам политтехнологов ОП. Драться с ветеранами войны не хочет никто.

🤪Именно поэтому еще в пятницу, в Офисе президента сообщили о некой группе, готовящей массовые провокации и столкновения с силовиками. Звучало это настолько смешно, что наши источники рассказали тогда это как анекдот. Однако, Зеленского лично эта информация насторожила, да так что он сразу забыл о Порошенко и суде. Зеленский приказал докладывать ему о всех деталях операции. Вот тут и возникла проблема.

🤷🏻‍♂️Передать информацию СБУ, как это положено, Татаров не мог, поскольку это ведомство друга Зеленского Баканова, который сам конкурирует с Татаровым за звание «любимой жены» у Ермака. Подчиненные Баканова сразу бы открыли, что все дело - липа. Венедиктова тоже не парафия Татарова, она все еще напоминает о своем участии в избрании Зеленского президентом. Положиться Татаров мог только на ГБР своего старого торища Сухачева, и на МВД Монастырского работу которого он курирует от ОП. И поскольку массовые беспорядки, это вообще не направление ГБР, операцию поручили Монастырскому.

👮🏻‍♂️Звание «всегда готового к услугам» Монастырский оправдал, т е впереди у него еще не один «раскрытый заговор». Зеленский искренне поверил, что беспорядки готовили Медведчук, Ахметов, Порошенко, россияне, заказчики покушения на Шефира, Байден которому он надоел, и вообще все кто не любит его персонально. Поскольку в состоянии легкой паники Зеленский становится образцово покладистым, басенку о массовых беспорядках съел и одобрил Андрей Ермак. Ему это тоже выгодно. Ждем продолжения истории.

😁Единственное что радует, дружный смех соцсетей над сказкой о «массовых беспорядках» заставил ее авторов отказаться от заявлений, что это опять «рука Ахметова». Или еще кого-либо известного."
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01.02.2022 20:05 Відповісти
Що аж обидва вибухові пакети.
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01.02.2022 20:23 Відповісти
Як можна вірити триндоболу єніну, якого ще Луцик протяг у ГПУ?
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02.02.2022 13:21 Відповісти
 
 