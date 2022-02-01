Під час масових заворушень в Києві могли використати бойові гранати, - Єнін
Заворушників викрили, коли до поліцейських звернулися люди, які спеціалізуються на організації проплачених мітингів.
Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів в ефірі телеканалу "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що на початку січня до правоохоронців звернулись люди, які спеціалізуються на організації незаконних мітингів. Вони повідомили про замовника, який запропонував підозріло високу ціну, а також замовлені спецефекти – бутафорську кров, вогнегасники, шини та фаєри.
Перший заступник міністра наголосив, що за інформацією слідства, окрім головної групи, мала бути група підстраховки, в арсеналі якої могло бути будь-що, що ставило б під загрозу життя людей.
"Нас надзвичайно засмутив той факт, що, крім основної групи, в складі громадського заходу мала бути запасна група, яка, за словами замовника, мала "підстрахувати" дії основної. ... "Підстрахуванням" можна було би передбачити будь-що: аж до бойових гранат і деяких інших "сюрпризів", які загрожували би життю і здоров’ю киян", - розказав він.
На цей момент, за словами Єніна, слідство досліджує, чи не були організатори пов’язані з РФ. А також встановлює потенційних координаторів масових заворушень в регіонах.
Як повідомлялося, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.
31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан. Пізніше те, що затриманий - саме Голубан підтвердив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 1 лютого Голубана відправили під варту без права застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звіздаболи, які організували гучний напад на Чифіра, знову працюють ? Так я розумію ?
Очередной набор лживых предположений, как и в деле с Шереметом, и в обвинении Порошенко...
Почему никто не говорит о лозунгах, под которыми люди типа должны были собраться на митинг? Какая идея?
По сути арестовали на основании предположения о намерении.
НЕ ВЕРЮ!! (Станиславский)
Эта шобла Криворожских гопников заигрались в хреновый КВН.
Ходить гуля полива Україну лайном.
Печерский Холм:
"🏛️Источники сообщили. Знаете, почему массовые беспорядки с использованием шин, искусственной крови и 5000 боевиков на Киев и четыре области (т е, по 1000 человек на регион) раскрывает не СБУ, в обязанности которой это входит, а МВД Монастырского? Нет, не потому что Монастырского готовят к отставке, как сообщил ряд телеграмм-каналов.
🤗Монастырскому как раз ничего не угрожает, именно потому, что он готов выполнять все что прикажут. Все намного проще и смешнее.
🤨Дело в том, что идея «пресечения массовых беспорядков» принадлежит Олегу Татарову, которому срочно нужно оправдаться за провал апелляционного суда по Петру Порошенко. Организовать у Татарова не вышло вообще ничего. Отменять решение Печерского суда не захотел ни один судья, несмотря на посулы и угрозы. Полиция после драки с предпринимателями-ФЛП под Верховной Радой, категорически дала понять, что действовать она будет в рамках закона и не иначе. Генпрокурор Венедиктова усилить прокурорскую группу не смогла, ни один опытный прокурор участвовать в деле не согласился. Наконец собрать «митинг граждан и ветеранов - противников Порошенко» не вышло. Массовка тоже, знаете ли, следит за новостями и рейтингами, плюс, наличие у Порошенко ветеранской организации «Братья по оружию» сильно охлаждает пыл всем кадрам политтехнологов ОП. Драться с ветеранами войны не хочет никто.
🤪Именно поэтому еще в пятницу, в Офисе президента сообщили о некой группе, готовящей массовые провокации и столкновения с силовиками. Звучало это настолько смешно, что наши источники рассказали тогда это как анекдот. Однако, Зеленского лично эта информация насторожила, да так что он сразу забыл о Порошенко и суде. Зеленский приказал докладывать ему о всех деталях операции. Вот тут и возникла проблема.
🤷🏻♂️Передать информацию СБУ, как это положено, Татаров не мог, поскольку это ведомство друга Зеленского Баканова, который сам конкурирует с Татаровым за звание «любимой жены» у Ермака. Подчиненные Баканова сразу бы открыли, что все дело - липа. Венедиктова тоже не парафия Татарова, она все еще напоминает о своем участии в избрании Зеленского президентом. Положиться Татаров мог только на ГБР своего старого торища Сухачева, и на МВД Монастырского работу которого он курирует от ОП. И поскольку массовые беспорядки, это вообще не направление ГБР, операцию поручили Монастырскому.
👮🏻♂️Звание «всегда готового к услугам» Монастырский оправдал, т е впереди у него еще не один «раскрытый заговор». Зеленский искренне поверил, что беспорядки готовили Медведчук, Ахметов, Порошенко, россияне, заказчики покушения на Шефира, Байден которому он надоел, и вообще все кто не любит его персонально. Поскольку в состоянии легкой паники Зеленский становится образцово покладистым, басенку о массовых беспорядках съел и одобрил Андрей Ермак. Ему это тоже выгодно. Ждем продолжения истории.
😁Единственное что радует, дружный смех соцсетей над сказкой о «массовых беспорядках» заставил ее авторов отказаться от заявлений, что это опять «рука Ахметова». Или еще кого-либо известного."