Під час масових заворушень в Києві могли використати бойові гранати, - Єнін

Заворушників викрили, коли до поліцейських звернулися люди, які спеціалізуються на організації проплачених мітингів.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів в ефірі телеканалу "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що на початку січня до правоохоронців звернулись люди, які спеціалізуються на організації незаконних мітингів. Вони повідомили про замовника, який запропонував підозріло високу ціну, а також замовлені спецефекти – бутафорську кров, вогнегасники, шини та фаєри.

Перший заступник міністра наголосив, що за інформацією слідства, окрім головної групи, мала бути група підстраховки, в арсеналі якої могло бути будь-що, що ставило б під загрозу життя людей.

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"Нас надзвичайно засмутив той факт, що, крім основної групи, в складі громадського заходу мала бути запасна група, яка, за словами замовника, мала "підстрахувати" дії основної. ... "Підстрахуванням" можна було би передбачити будь-що: аж до бойових гранат і деяких інших "сюрпризів", які загрожували би життю і здоров’ю киян", - розказав він.

На цей момент, за словами Єніна, слідство досліджує, чи не були організатори пов’язані з РФ. А також встановлює потенційних координаторів масових заворушень в регіонах.

Як повідомлялося, 30 січня в Нацполіції заявили про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

31 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на власні джерела, що серед затриманих - колишній полковник поліції Юрій Голубан. Пізніше те, що затриманий - саме Голубан підтвердив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 1 лютого Голубана відправили під варту без права застави.