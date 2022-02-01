Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим. ВIДЕО

Україна збирається повернути Крим. Якщо вона буде членом НАТО, така спроба може спровокувати війну між Альянсом та Росією.

Про це президент країни-агресора Володимир Путін заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"У доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано", - сказав Путін.

"Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас", - продовжив він.

Президент країни-агресора твердить, що з точки зору РФ Крим є нібито російською територією.

"Уявимо, що Україна - країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні", - сказав Путін.

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Він додав, що НАТО може приймати до себе нових членів, але не зобов’язане це робити.

"Сьогодні ми бачимо, де є НАТО. Польща, Румунія, країни Балтії. Сказали одне – зробили інше. Як у нас кажуть у народі, "кинули". Ну, просто обдурили", - заявив президент РФ.

Путін висловив сподівання, що дискусія про гарантії безпеки продовжиться. Я сподіваюся, що ця справа буде продовжено. Ми домовилися вчора і з президентом Франції, що він також, можливо, приїде найближчим часом до Москви, ми обговоримо ці проблеми і з ним", - підсумував він.

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