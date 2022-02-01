Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим. ВIДЕО
Україна збирається повернути Крим. Якщо вона буде членом НАТО, така спроба може спровокувати війну між Альянсом та Росією.
Про це президент країни-агресора Володимир Путін заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
"У доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано", - сказав Путін.
"Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас", - продовжив він.
Президент країни-агресора твердить, що з точки зору РФ Крим є нібито російською територією.
"Уявимо, що Україна - країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні", - сказав Путін.
Він додав, що НАТО може приймати до себе нових членів, але не зобов’язане це робити.
"Сьогодні ми бачимо, де є НАТО. Польща, Румунія, країни Балтії. Сказали одне – зробили інше. Як у нас кажуть у народі, "кинули". Ну, просто обдурили", - заявив президент РФ.
Путін висловив сподівання, що дискусія про гарантії безпеки продовжиться. Я сподіваюся, що ця справа буде продовжено. Ми домовилися вчора і з президентом Франції, що він також, можливо, приїде найближчим часом до Москви, ми обговоримо ці проблеми і з ним", - підсумував він.
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США та Великобританія мають нагадати президенту т.з. р.ф. зобов"язання, очолюванної їм країни, що були прийняті при підписанні Будапештського меморандуму.
Україна виконала своє зобов"язання, знищивши третій у світі арсенал ядерної зброї.
А т.з. р.ф., завдяки саме цьому, анексувала Крим.
Нехай повернуть Крим, згідно до своїх зобов"язань у Будапештському меморандумі 1994 р. про цілостність території та недоторканність кордонів України, тоді і з НАТО воювати не прийдиться.
А США та Великобританія теж є гарантами цілостністі території та недоторканністі кордонів України, тож саме вони мають змусити т.з. р.ф. виконати свої зобов"язання.
І тоді мінські марення, нормандське збіговисько та маячня Штанмайєра кануть у літу, бо Будапештський меморандум було підписано раніше!
Ну та, то не з голими босими українцями воювати в 2014, коли твоя агентура знищила нашу армію... Тепер по ботоксу прикладом добре укри можуть вгріти!
Розбудовуємо армію і Слава Україні!
Пытаясь вернуть рф в мировую политику Путин делает ставку на треугольник Китай -рф-Германия,забывая при этом,что Германия хоть экономически и сильна,но никто не забыл её проделок в хх веке и она уже плотно находится под присмотром того же нато.Да плюс при ослаблении рф Китай обязательно этим воспользуется пусть не прямой агрессией но усилением в восточном и южном регионах.