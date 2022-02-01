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Новини Війна
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Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим. ВIДЕО

Україна збирається повернути Крим. Якщо вона буде членом НАТО, така спроба може спровокувати війну між Альянсом та Росією.

Про це президент країни-агресора Володимир Путін заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"У доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано", - сказав Путін.

"Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас", - продовжив він.

Президент країни-агресора твердить, що з точки зору РФ Крим є нібито російською територією.

"Уявимо, що Україна - країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні", - сказав Путін.

Читайте: Захід проігнорував наші ключові вимоги у сфері безпеки, - Путін

Він додав, що НАТО може приймати до себе нових членів, але не зобов’язане це робити.

"Сьогодні ми бачимо, де є НАТО. Польща, Румунія, країни Балтії. Сказали одне – зробили інше. Як у нас кажуть у народі, "кинули". Ну, просто обдурили", - заявив президент РФ.

Путін висловив сподівання, що дискусія про гарантії безпеки продовжиться. Я сподіваюся, що ця справа буде продовжено. Ми домовилися вчора і з президентом Франції, що він також, можливо, приїде найближчим часом до Москви, ми обговоримо ці проблеми і з ним", - підсумував він.

Також читайте: Питання про терміни вступу України до НАТО залишається відкритим, - Столтенберг

Автор: 

Крим (14192) НАТО (6561) путін володимир (24130) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+110
Крым це Україна запам*ятай *****......
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01.02.2022 19:44 Відповісти
+50
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01.02.2022 19:53 Відповісти
+46
Йому уже пора на лафет
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01.02.2022 19:59 Відповісти
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Этим заявлением пуйло подтвердил, что Крым он анексировал только для гарантии не вступления Украины в НАТО.
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02.02.2022 20:24 Відповісти
ВВП, здохні зроби людству подарунок до Олімпіади!
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02.02.2022 20:31 Відповісти
вступим!!!! и тебя - ху*ла спрашивать не станем....
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02.02.2022 21:13 Відповісти
Цікава логіка московського злодія: коли раша захопила Крим - це норм, а коли Україна планує його повернути - це страшне лихо. Це не люди, це нелюди.
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02.02.2022 21:23 Відповісти
Не треба хвилюватись, у#обуйте з Криму і спіть спокійно.
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02.02.2022 21:51 Відповісти
Чокнутый параноик !!!!!
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02.02.2022 22:02 Відповісти
не турбуйся, Крим ми заберемо після розвалу раші-параші
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02.02.2022 22:43 Відповісти
Надо же какое прозрение ! Засцали кремляди представив перспективу с НАТО воевать !
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02.02.2022 23:04 Відповісти
Дык не трэба ваяваць. Трэба проста выйсці *****.
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02.02.2022 23:09 Відповісти
*** який ботекс... нехай порве це чудирло напрочь, бо це створіння вже ****** українців.
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02.02.2022 23:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V1wwOhJ54U4 без коментарів, що б воно не видало...
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03.02.2022 00:17 Відповісти
так тому и быть!
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03.02.2022 01:15 Відповісти
Щодо марення пУтіна про перспективу війни з НАТО за Крим.
США та Великобританія мають нагадати президенту т.з. р.ф. зобов"язання, очолюванної їм країни, що були прийняті при підписанні Будапештського меморандуму.
Україна виконала своє зобов"язання, знищивши третій у світі арсенал ядерної зброї.
А т.з. р.ф., завдяки саме цьому, анексувала Крим.
Нехай повернуть Крим, згідно до своїх зобов"язань у Будапештському меморандумі 1994 р. про цілостність території та недоторканність кордонів України, тоді і з НАТО воювати не прийдиться.
А США та Великобританія теж є гарантами цілостністі території та недоторканністі кордонів України, тож саме вони мають змусити т.з. р.ф. виконати свої зобов"язання.
І тоді мінські марення, нормандське збіговисько та маячня Штанмайєра кануть у літу, бо Будапештський меморандум було підписано раніше!
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03.02.2022 01:24 Відповісти
С Молдовой воевал, с Чечней воевал, с Грузией воевал, с Украиной воюю, а с НАТО бо-ю-ю-у-у-усь!
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03.02.2022 04:53 Відповісти
Зассал очкошник тряпочный
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03.02.2022 05:23 Відповісти
йди нафуй *****-падла русссссская .. . .
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03.02.2022 06:29 Відповісти
ЧТО Ж ТЫ ФРАЕР В КРЫМ ПОЛЕЗ !?)
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03.02.2022 06:33 Відповісти
Ботокс сцикун!
Ну та, то не з голими босими українцями воювати в 2014, коли твоя агентура знищила нашу армію... Тепер по ботоксу прикладом добре укри можуть вгріти!

Розбудовуємо армію і Слава Україні!
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03.02.2022 07:38 Відповісти
Це добре:злодій ,загарбник,терорист зрозумів,що більше світ не буде терпіти його злодіяння проти людства!Кремлівському фашизму капець!
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03.02.2022 07:41 Відповісти
Я чув що в Путіна рак підшлункової і йому скоро капець.
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03.02.2022 08:01 Відповісти
Якщо таку велику і відсталу країну(років на 70) хоче кремлівська бригада здержати тільки війнами,надуманими ворогами,то може треба найти умільців як заняти народонаселення цікавою працею на розвиток своєї країни.....для початку всім гнилозубим вилікувати ротову порожнину,провести газ і дороги в депресиввні райони (таких більшість).
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03.02.2022 08:04 Відповісти
руские - первостатейные ублюдки. не нужно выпускать руских в свет. ограничить руским передвижение по планете. закрыть информационное пространство с рускими. не торговать-не разговаривать с рускими. Иначе весь мир станет шизофрениками - как руские.
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03.02.2022 08:28 Відповісти
А нехрен было в Крым лезть.Я ещё 7 лет назад писал,что путин делает всё возможное для усиления нато в европах.

Пытаясь вернуть рф в мировую политику Путин делает ставку на треугольник Китай -рф-Германия,забывая при этом,что Германия хоть экономически и сильна,но никто не забыл её проделок в хх веке и она уже плотно находится под присмотром того же нато.Да плюс при ослаблении рф Китай обязательно этим воспользуется пусть не прямой агрессией но усилением в восточном и южном регионах.
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03.02.2022 08:51 Відповісти
"Чем Аляска хуже Крыма?... Ляодун - от Херсонеса?..." Подібні пісеньки наспівує 70-80 відсотків питомих московитів "РФФ" (чи "РРФ"). Загляньте в "Ютуб", і побачите: одні московські "історики" знаходять аж три "росії" за межами нинішньої "РФФ", інші приміряють контури 2-го Риму із 3-м, ще інші, скромніші, ратують за відновлення кордонів сталінської росії зразка 1948 року. Деякі, зовсім скромні, пишаються подвигом своїх батьків у Порт-Артурі, Севастополі і Трептов-парку, і вимагають щоденного гарантованого доступу до цих "своїх святинь". На ці хвороби нема ради!!! Вихід лише один: повна й беззастережна відмова від всіх імперій в світі. Так, як це зробили істинно великі держави Швеція, Данія, Чехія, Нова Зеландія... Але категорчно не хочуть робити США, Франція, Іспанія, Нідерланди... А такі криваві імперії як Московська та маоїстська Китайська і досі збираються загарбати весь світ.
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03.02.2022 09:15 Відповісти
Россия лжет, лгала и будет лгать - никаких угроз ее безопасности на самом деле нет.
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03.02.2022 10:30 Відповісти
Когда раися оккупировала Крым не кто не думал, то почему сейчас кто будет думать, в раисе некому думать.
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03.02.2022 23:24 Відповісти
а потім ***** всеодно повномасштабно нападе, тільки буде мати на руках завірений документ, про те що Україна сама відмовилась від НАТО. Нічого історія гнилоту не вчить.
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14.02.2022 09:32 Відповісти
Пыня,так а хто ж создал прицидент ,ситуацию из за которой может быть конфликт.Не ты ли в Крым первый влез?А в тот момент не думал что в последствии придется отвечать?
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14.02.2022 22:25 Відповісти
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