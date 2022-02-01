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Новини Війна
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Подальше вторгнення РФ в Україну було б катастрофою для Росії та світу, - Джонсон

Подальше вторгнення РФ в Україну було б катастрофою для Росії та світу, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що вторгнення РФ в Україну може стати політичною, гуманітарною та військовою катастрофою, причому не лише для РФ, а й для всього світу.

Про це він сказав у Києві на прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою. Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було би поразкою для президента Путіна", - наголосив Джонсон.

Також читайте: Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) росія (66144) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+16













Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1488570582123823113 7 мин



2 серія. На перше ж запитання журналістки зеленський знов впадає в істерику на очах Джонсона і десятків іноземних журналістів: "Порошенко підписав мінські, а не я", "всеомяжне перемир'я працює", "та країна, яка ми всі розумієм яка,але не будем називати..". Абсолютна жалюгідність.
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01.02.2022 19:58 Відповісти
+10
То Китай забирає все до Уралу, чи все думає? Другого шансу вже не буде.
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01.02.2022 19:58 Відповісти
+7
Не зеленский данный договор подписывает а министр иностранных дел.

Английский министр иностранных дел заболела и данное мероприятие перенесли на 10 дней.

палитесь )))
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01.02.2022 20:29 Відповісти
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Це реальні партнери, а не Німеччина, яку нам активно сватав гранд-стратег-дипломат
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01.02.2022 19:54 Відповісти
То Китай забирає все до Уралу, чи все думає? Другого шансу вже не буде.
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01.02.2022 19:58 Відповісти













Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1488570582123823113 7 мин



2 серія. На перше ж запитання журналістки зеленський знов впадає в істерику на очах Джонсона і десятків іноземних журналістів: "Порошенко підписав мінські, а не я", "всеомяжне перемир'я працює", "та країна, яка ми всі розумієм яка,але не будем називати..". Абсолютна жалюгідність.
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01.02.2022 19:58 Відповісти
я його і не можу слухати - соромно слухати, соромно за все українство яке поставило головним над собою цю нікчемність.

Потім читаю коментарі про чергову ганьбу - але мені так все одно легше ніж слухати його наживо
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01.02.2022 21:00 Відповісти
Важко зливати, й одночасно вдавати президента України.
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01.02.2022 21:27 Відповісти
Краще суржик ніж кацапським язиком розмовляти. Сам запам'ятай й іньшим перекажи!
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01.02.2022 22:07 Відповісти
а шо там у папці у борьки
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01.02.2022 19:59 Відповісти
Надеюсь , зажатые тестикулы Зе...
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01.02.2022 20:14 Відповісти
Компромат на клоуна))))) Один клоун переиграл второго
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01.02.2022 21:03 Відповісти
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре. Ось що там, методичка для Зєлі.
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01.02.2022 22:09 Відповісти
ну, может,Ю хоть тут дури не хватило вэличнишому ляпнуть, шоб борис ещё и международную обстановку не накалял.
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01.02.2022 19:59 Відповісти
Чавіть *****....чавіть.
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01.02.2022 20:01 Відповісти
Т.е. никакого союза Зельц не подписал?!
Как неожиданно, да Ермак?
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01.02.2022 20:08 Відповісти
Не зеленский данный договор подписывает а министр иностранных дел.

Английский министр иностранных дел заболела и данное мероприятие перенесли на 10 дней.

палитесь )))
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01.02.2022 20:29 Відповісти
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01.02.2022 20:37 Відповісти
Тем брлее, что де факто союз уже есть. Политическая, экономическая и ВОЕННАЯ помощь идет полным ходом )))
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01.02.2022 20:38 Відповісти
"ми вже дорослі хлопчики..." (Фейспалм)
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01.02.2022 20:41 Відповісти
На ЧЕ по миньке Украина в полуфинале сыграет с орками......
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01.02.2022 20:45 Відповісти
слава зсу и нато
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01.02.2022 20:49 Відповісти
А рыжий был прав...
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01.02.2022 21:01 Відповісти
ипать у зели заточь гнусавая
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01.02.2022 21:20 Відповісти
Одна фотография ( к статье ) , без экспертов - разница между энергичной продуктивностью и похренизмом в ступоре.
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01.02.2022 21:50 Відповісти
Кацап пшол вон - тут водки нет!
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
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01.02.2022 22:12 Відповісти
Я відповідаю кацапам на зрозумілій їм мові. Тобі що то того, адвокат казломордих свиногієн ?
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01.02.2022 22:33 Відповісти
Хто може перекласти фразу президента "Ми завжди готові до діалогу, незважаючи на наших партнерів, для яких у нас завжди відкрити двері і вікна відкрити також..." на якусь доступну мову?
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01.02.2022 22:15 Відповісти
конечно смотреть на пресс-конференцию - это было жалкое зрелище... гнусаво-мямлящее существо с украинской стороны - это позор Украины... Україна - не зеленський!
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01.02.2022 22:22 Відповісти
А Китай не спить:
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01.02.2022 22:56 Відповісти
При Виктор Федорыче никто в Украину не вторгался. Кроме Крвосися, естественно
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01.02.2022 23:15 Відповісти
Меньше слов а больше Джавелинов,НЛОУ, и еще Томагавков желательно.Чем больше оружия направленно в сторону Рашки-тем эта бешенная страна будет становится спокойнее.
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02.02.2022 01:50 Відповісти
Джонсон оказался большим патриотом Украины, чем зеленьський... зелень вообще ни разу не упомянуло об агрессии расии против Украины... а нужен ли такой пердизент Украине?
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02.02.2022 09:07 Відповісти
 
 