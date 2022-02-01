Подальше вторгнення РФ в Україну було б катастрофою для Росії та світу, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що вторгнення РФ в Україну може стати політичною, гуманітарною та військовою катастрофою, причому не лише для РФ, а й для всього світу.
Про це він сказав у Києві на прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою. Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було би поразкою для президента Путіна", - наголосив Джонсон.
Топ коментарі
+16 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар01.02.2022 19:58 Відповісти Посилання
+10 Микола Мазуренко
показати весь коментар01.02.2022 19:58 Відповісти Посилання
+7 Pedagog
показати весь коментар01.02.2022 20:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Герман Аксьом
@eternalrailway
·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1488570582123823113 7 мин
2 серія. На перше ж запитання журналістки зеленський знов впадає в істерику на очах Джонсона і десятків іноземних журналістів: "Порошенко підписав мінські, а не я", "всеомяжне перемир'я працює", "та країна, яка ми всі розумієм яка,але не будем називати..". Абсолютна жалюгідність.
Потім читаю коментарі про чергову ганьбу - але мені так все одно легше ніж слухати його наживо
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре. Ось що там, методичка для Зєлі.
Как неожиданно, да Ермак?
Английский министр иностранных дел заболела и данное мероприятие перенесли на 10 дней.
палитесь )))
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.