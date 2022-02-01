Санкції проти РФ будуть активовані, якщо нога російського солдата ступить на українську землю, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував запровадження пакету антиросійських міжнародних санкцій у разі порушення російського військами українського кордону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми також разом з іншими країнами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію", - сказав Джонсон у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Глава британського уряду зазначив, що ці санкції узгоджені зі США.
"Життєво важливо, щоб в Москві розуміли, що автоматично ці санкції набудуть чинності, з тим, щоб в ту хвилину, коли почнеться вторгнення на територію суверенної України, ці санкції почали працювати. Хотів би додати щодо позиції наших американських партнерів. Ми сподіваємося, що з ними ми вже погодили такий підхід, і ці санкції почнуть працювати одночасно", - сказав він.
Джонсон наголосив, що це робиться "не для того, щоб проявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії.
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Объем прокачки достиг (https://5eam88-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/5eam88.c97.org/ru/news/2022/2/1/453151/) 107,7 млн кубометров в сутки против 54 млн в среднем в январе. Поворот «вентиля» на украинском транзитном маршруте уронил цены на газ в ЕС на 10,6%.
Увеличение прокачки через Украину состоялось на следующий день после того, как США и Британия озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей. Глава МИД Британии не исключила, что недвижимость российских элит в Лондоне будет конфискована, а активы российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются на лондонской бирже, - заморожены. https://t.me/charter97_org/60875 https://t.me/charter97_org/60875
для вам подобных война закончена, в голове вашего кумира
Вы наверное из избирателей Зеленского или полковника Юли ОНОтолиивны Рабинович-Бойко на лабутенах но в коляска и С мешком?
Перший день лютого чим не аргумент.
ТЁТЯ РОЗА
- Изя, как ты думаешь, санкции введут до или после вторжения?
- Похоже, что вместо.
- Нет!
- Тогда не вижу смысла паниковать.
А як щодо виконання зобовязань Великобританії та США згідно Будапештського меморандуму 1994 року? Де ж цілісність території України та недорканність її кордонів в обмін на знищення Україною третьго у світі арсеналу ядерної зброї?
Чи не пора зібрати гарантів з Будапештського меморандуму(Великобританія, р.ф. та США) та змусити т.з. р.ф. повернути анексовані та окуповані території України. Або ж поставити свої віїська по всесвітньо визнаній лінії кордонів України на час підписання Будапештського меморандуму, оточити анексовані та окуповані т.з. р.ф. території та полонити загарбників.
А далі повторити досвід Міжнародного Нюрнбергського трибуналу?
Я, звичайно ж, вдячний Вам, сер Борис, за велику допомогу, котру надає Великобританія Україні, але, на мій погляд, вже настав час, як кажуть у т.з. р.ф.: -"власть употребить"!
God Bless You!
God Bless Great Britany!
God Bless Ukraine!
https://www.youtube.com/watch?v=rXHYJCKxa6E