УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11036 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 766 43

Санкції проти РФ будуть активовані, якщо нога російського солдата ступить на українську землю, - Джонсон

Санкції проти РФ будуть активовані, якщо нога російського солдата ступить на українську землю, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував запровадження пакету антиросійських міжнародних санкцій у разі порушення російського військами українського кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми також разом з іншими країнами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію", - сказав Джонсон у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава британського уряду зазначив, що ці санкції узгоджені зі США.

"Життєво важливо, щоб в Москві розуміли, що автоматично ці санкції набудуть чинності, з тим, щоб в ту хвилину, коли почнеться вторгнення на територію суверенної України, ці санкції почали працювати. Хотів би додати щодо позиції наших американських партнерів. Ми сподіваємося, що з ними ми вже погодили такий підхід, і ці санкції почнуть працювати одночасно", - сказав він.

Читайте: Велика Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги, - Джонсон

Джонсон наголосив, що це робиться "не для того, щоб проявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії.

Автор: 

Велика Британія (5663) санкції (12131) Джонсон Борис (584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21


ТЁТЯ РОЗА

- Изя, как ты думаешь, санкции введут до или после вторжения?
- Похоже, что вместо.
показати весь коментар
01.02.2022 20:25 Відповісти
+15
С 1 февраля «Газпром» удвоил транзит газа через Украину.

Объем прокачки достиг (https://5eam88-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/5eam88.c97.org/ru/news/2022/2/1/453151/) 107,7 млн кубометров в сутки против 54 млн в среднем в январе. Поворот «вентиля» на украинском транзитном маршруте уронил цены на газ в ЕС на 10,6%.

Увеличение прокачки через Украину состоялось на следующий день после того, как США и Британия озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей. Глава МИД Британии не исключила, что недвижимость российских элит в Лондоне будет конфискована, а активы российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются на лондонской бирже, - заморожены. https://t.me/charter97_org/60875 https://t.me/charter97_org/60875

показати весь коментар
01.02.2022 20:19 Відповісти
+15
Кабанчика раскормила Германия и Франция с Италией, а забивать его будут Британия, США и Украина. При чём всех подсвинков будут забивать украинца и осмаливать. Паяльные лампы для этого благого дела завозят нам ежедневно. Ну, а тушку будут делить уже всем миром. Китай в том числе.
показати весь коментар
01.02.2022 20:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С 1 февраля «Газпром» удвоил транзит газа через Украину.

Объем прокачки достиг (https://5eam88-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/5eam88.c97.org/ru/news/2022/2/1/453151/) 107,7 млн кубометров в сутки против 54 млн в среднем в январе. Поворот «вентиля» на украинском транзитном маршруте уронил цены на газ в ЕС на 10,6%.

Увеличение прокачки через Украину состоялось на следующий день после того, как США и Британия озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей. Глава МИД Британии не исключила, что недвижимость российских элит в Лондоне будет конфискована, а активы российских энергокомпаний, бумаги которых торгуются на лондонской бирже, - заморожены. https://t.me/charter97_org/60875 https://t.me/charter97_org/60875

показати весь коментар
01.02.2022 20:19 Відповісти
потеряшки считаются?
показати весь коментар
01.02.2022 20:21 Відповісти
Безногие и обожженные?
показати весь коментар
01.02.2022 20:25 Відповісти
Че там по Дяде Бене?
показати весь коментар
01.02.2022 20:21 Відповісти
Ніхто за язик не тіг. Активуй.
показати весь коментар
01.02.2022 20:21 Відповісти
никто твоей рукой бюллетень не марал.

для вам подобных война закончена, в голове вашего кумира
показати весь коментар
01.02.2022 20:23 Відповісти
А анексія Криму і окупація Донбасу вже ніби і не рахується?
показати весь коментар
01.02.2022 20:22 Відповісти
все по очереди...там еще абхазия,ю осетия,приднестровье...
показати весь коментар
01.02.2022 20:28 Відповісти
Кабанчика раскормила Германия и Франция с Италией, а забивать его будут Британия, США и Украина. При чём всех подсвинков будут забивать украинца и осмаливать. Паяльные лампы для этого благого дела завозят нам ежедневно. Ну, а тушку будут делить уже всем миром. Китай в том числе.
показати весь коментар
01.02.2022 20:23 Відповісти
Китай поки що в глибоких роздумах, дружби з руськими братами шкода
показати весь коментар
01.02.2022 20:29 Відповісти
У него раздумья простые - заглотнуть ВСЮ Сибирь и Дальний Восток по Уральские горы или немного ещё прихватить на десерт.
показати весь коментар
01.02.2022 20:38 Відповісти
Там ніяких роздумів - всі втрати китайської території документально підтверджені і зафіксовані на картах ще понад 100 років назад. Коли китайці почнуть забирати своє то за ********* жодна країна в світі не "підпишеться".
показати весь коментар
01.02.2022 21:28 Відповісти
А вы не в курсе, с кем идёт война?
Вы наверное из избирателей Зеленского или полковника Юли ОНОтолиивны Рабинович-Бойко на лабутенах но в коляска и С мешком?
показати весь коментар
02.02.2022 08:37 Відповісти
Не треба так довго чекати - вводіть санкції зараз.

Перший день лютого чим не аргумент.
показати весь коментар
01.02.2022 20:25 Відповісти
Не нужно на 23 лютого
показати весь коментар
01.02.2022 22:19 Відповісти


ТЁТЯ РОЗА

- Изя, как ты думаешь, санкции введут до или после вторжения?
- Похоже, что вместо.
показати весь коментар
01.02.2022 20:25 Відповісти
- Мы можем что-нибудь изменить?
- Нет!
- Тогда не вижу смысла паниковать.
показати весь коментар
01.02.2022 20:32 Відповісти
Боже! Бережи Королеву!
показати весь коментар
01.02.2022 20:35 Відповісти
Можно уже начинать, они уже давно топчут Украину.
показати весь коментар
01.02.2022 20:36 Відповісти
Самим треба впрягатись. По ходу ні у кого нема особливого бажання вирішувати за нас наші проблеми.
показати весь коментар
01.02.2022 20:40 Відповісти
гаразд, а якщо трошки ядерно ударять сіськандерами?
показати весь коментар
01.02.2022 20:51 Відповісти
По Воронєжу?
показати весь коментар
01.02.2022 20:56 Відповісти
Обосрутся, на трошки можно получить по полной.
показати весь коментар
01.02.2022 20:57 Відповісти
Уже ступила! Восемь лет назад! Заливай!
показати весь коментар
01.02.2022 20:56 Відповісти
А якщо вони ступлять з Білорусі без шевронів або під їхніми прапорами?
показати весь коментар
01.02.2022 20:57 Відповісти
Програма відома. В Грузії вже таке відбувалося з "МС РФ" - тому це не варіант для путлера.
показати весь коментар
01.02.2022 21:55 Відповісти
Ну хоть якась розмова , а то лиш занепокоєння
показати весь коментар
01.02.2022 21:06 Відповісти
нам бы такого премьер-министра, как Джонсон. Он же почти как Яценюк
показати весь коментар
01.02.2022 21:08 Відповісти
ахах, ему до яценюка еще ого-го, яценюк ветеран первой и второй чеченской
показати весь коментар
01.02.2022 21:23 Відповісти
ТОГДА ЛУПИТЕ ОНИ ЗДЕСЬ С 14 ГОДА.ЕСЛИ БЫ МИР И ЕВРОПА НЕ ИГРАЛИСЬ В ДУРАЧКА А ЕЩЁ В 2008 ГОДУ ЯЙЦА РАШКЕ ПРИЖАЛИ ВСЕГО БЫ ЭТОГО НЕ БЫЛО !
показати весь коментар
01.02.2022 21:22 Відповісти
Уважаемый Джонсон, на украинские земли уже сотни тысяч ног ступили и тысячи голов лягли рассийских террористических солдат. Санкции с самого начала надо было на всю силу запустить
показати весь коментар
01.02.2022 21:24 Відповісти
А ты можешь в данный момент организовать без помощи США, Великобритании и стран ЕС? Так не паникуй, а пользуйся помощью "мирового жандарма". Или тебе нужен союз пУтлера с Китаем? Критик хренов...
показати весь коментар
01.02.2022 22:27 Відповісти
Тот случай, когда Борис - прав !
показати весь коментар
01.02.2022 21:48 Відповісти
Боря, уже! Ещё в 2014.
показати весь коментар
01.02.2022 22:10 Відповісти
Сер Борис!
А як щодо виконання зобовязань Великобританії та США згідно Будапештського меморандуму 1994 року? Де ж цілісність території України та недорканність її кордонів в обмін на знищення Україною третьго у світі арсеналу ядерної зброї?
Чи не пора зібрати гарантів з Будапештського меморандуму(Великобританія, р.ф. та США) та змусити т.з. р.ф. повернути анексовані та окуповані території України. Або ж поставити свої віїська по всесвітньо визнаній лінії кордонів України на час підписання Будапештського меморандуму, оточити анексовані та окуповані т.з. р.ф. території та полонити загарбників.
А далі повторити досвід Міжнародного Нюрнбергського трибуналу?
Я, звичайно ж, вдячний Вам, сер Борис, за велику допомогу, котру надає Великобританія Україні, але, на мій погляд, вже настав час, як кажуть у т.з. р.ф.: -"власть употребить"!
God Bless You!
God Bless Great Britany!
God Bless Ukraine!
показати весь коментар
01.02.2022 22:22 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2022 22:53 Відповісти
Значит это будет нАга белорускаго салдата...как вариант
показати весь коментар
01.02.2022 22:59 Відповісти
Є інформація, що 18 лютого санкції США вдарять по одному значущому сектору російської економіки задля попередження. А британці підуть ще далі, їм втрачати менше, тому вони вдарять сильніше, аж до заморозки російського бізнесу на всій території островів.
https://www.youtube.com/watch?v=rXHYJCKxa6E
показати весь коментар
01.02.2022 23:00 Відповісти
Так указанная нога уже давно там, да и вторая тоже
показати весь коментар
02.02.2022 08:18 Відповісти
 
 