Велика Британія виділяє 2 млрд фунтів стерлінгів на спільні з Україною проєкти в інфраструктурі та енергетиці, – Зеленський
Велика Британія виділить ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на британсько-українські інфраструктурні та енергетичні проєкти.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Крім коштів для Військово-Морського Флоту України, Велика Британія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетики", – сказав Зеленський.
У свою чергу Джонсон зазначив:"Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України".
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там написано Украине.
Це і відрізняє олігарха, який думаю за свою кишеню - як побільше магазинів Рошен понавідкривати, чи як бусами Богданами загадити всі райцентри...чи як вихватити оборонне замовлення на низькотехнологічну продукцію
а зарабатывает на рахе,И ТАМ ЖЕ НАЛОГИ ПЛАТИТ.
да степной бурьян…лень жабу лепить...
а деньги - английских налогоплатильщиков
по идее, Джонсон очень желательно что бы прислал спецов от финасов следить за руками.
иначе и с этих денег толку не будет, и больше не дадут плюс очередной позор
Бубрчка: я не знаю, нам би со своїмі олігархамі разабрацца.
Це пздц
2020:
https://www.president.gov.ua/news/mi-privezli-z-velikoyi-britaniyi-25-mlrd-funtiv-sterlingiv-p-64397 Ми привезли з Великої Британії 2,5 мільярда фунтів стерлінгів
2021:https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/8/680502/ Британія виділить додатковий мільярд фунтів для торгівлі з Україною
А что Германия? Украла у Украины деньги за транзит - где компенсация? Где компенсация за космические цены, которые Германия и РФ создали совместной газовой политикой?
При этом эти миллиарды Великобпитания имеет право тотально контролировать. Только абсолютный имбецил будет использовать эти деньги не по назначению.