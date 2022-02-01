Велика Британія виділяє 2 млрд фунтів стерлінгів на спільні з Україною проєкти в інфраструктурі та енергетиці, – Зеленський

Велика Британія виділить ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на британсько-українські інфраструктурні та енергетичні проєкти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Крім коштів для Військово-Морського Флоту України, Велика Британія виділяє ще майже 2 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетики", – сказав Зеленський.

У свою чергу Джонсон зазначив:"Сьогодні я оголосив про додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку системи належного управління та енергетичної незалежності України".

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