Ми можемо передати українській армії продовольство, запаси медикаментів та крові, - польський генерал Скшипчак

Польський генерал, колишній командувач Сухопутних військ РП та ексзаступник міністра національної оборони Польщі Вальдемар Скшипчак висловився на тему допомоги Україні. Це рішення є важливим жестом підтримки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на коментар польського генерала Укрінформу.

"Добре, що уряд Польщі прийняв таке рішення. Не так важливо скільки передано цих боєприпасів, як те, що Польща прийняла рішення про підтримку", - підкреслив він.

Генерал пояснив, що на сучасному полі бою, де за нетривалий проміжок часу може бути використано мільйони штук боєприпасів, кількадесят тисяч, які зараз Польща має намір передати Україні, це зовсім небагато. На його переконання, окрім боєприпасів Польща може надати Україні значну логістичну підтримку, яка необхідна в умовах можливого ведення бойових дій.

"Польща може передати українській армії продовольство, якого є багато на наших складах, запаси медикаментів та крові, які на війні є дуже потрібними", - наголосив Скшипчак.

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Він висловив сумніви, що Путін наважиться на масштабну війну в Україні з огляду на можливі значні втрати для армії Росії і рішучість ЗСУ захищати територію країни.

"Путін не наважиться на масштабну війну в Україні, оскільки ваша країна готова до цієї війни, українці рішуче налаштовані битися за свою державу і не віддадуть її Росії. Втрати були б дуже великими з обох сторін, а Путін, без сумніву, цього не хотітиме, цього не хоче також і російський народ", - сказав генерал.

Скшипчак також сумнівається, що Росія наважиться пробивати силою коридор до Криму, якщо на її шляху є добре обладнані позиції української армії, а збройні сили України перебувають у готовності зустріти ворога.

"Якщо він вдарить, то отримає значних втрат, яких він собі не може дозволити у політичному плані", - констатував військовий експерт.

Колишній заступник міністра національної оборони РП переконаний, що Захід повинен ще більш активно підтримувати Україну як у політичному, так і військовому плані. За його словами, країни Заходу повинні допомагати Україні так, як це сьогодні робить Велика Британія, яка передає Києву дуже необхідні протитанкові снаряди. Він додав, що так само повинні діяти інші країни Заходу, особливо ті, які географічно віддалені від Росії, і яким у разі необхідності самим не потрібно буде оборонятися від Росії у військовому плані.

"Не йдеться лише про передачу зброї, але і сміливі заяви: не можемо погоджуватися на будь-яку війну", - підкреслив Скшипчак.

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На його думку, формат співпраці України, Польщі і Великої Британії, який планується створити найближчим часом, є дуже важливим, особливо з точки зору політичної підтримки Києва.

Скшипчак також зауважив, що до активної допомоги Україні, зокрема і в контексті різних форматів, повинні приєднуватися й інші країни, які виступають проти агресивної політики РФ.

"Я бачу перспективу співпраці з країнами Скандинавії, які виступають проти політики Путіна, включно із Швецією і Фінляндією, які не є членами НАТО. Крім того, йдеться про Румунію, яка активно підтримує Україну", - констатував польський експерт.

Він додав, що наразі також потрібними є санкції проти Росії, "аби надіслати їй чіткий сигнал: жарти скінчилися, Захід налаштований серйозно".

"Путін не може безкарно вбивати людей, а сьогодні він є таким же злочинцем, як колись Гітлер", - наголосив польський генерал.

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