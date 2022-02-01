Зеленський про виконання Мінських угод: "Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території"
Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість виконання Україною Мінських угод у повному обсязі, заявив, що незадоволений усіма їхніми пунктами, проте Україна повинна робити щось, що може посприяти деокупації українських територій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не хочу говорити про пункти "Мінська". Я незадоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з РФ – Ред.) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема, захищає нашу державу в тому чи в іншому вигляді", – заявив Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Президент також заявив, що Україна відповідально ставиться до Мінських угод, проте, на його думку, це, "на жаль, єдиний формат, який працює".
Зеленський також додав, що Україна паралельно з нормандським форматом веде переговори про три- і двосторонній формати переговорів з Росією.
"Ми боремося за те, щоб працювало хоч щось. Ми закликаємо постійно збиратися в Нормандському форматі лідерів чотирьох країн, і ви розумієте лідер якої країни досі не визначився – збиратися чи ні. Ми робимо все можливе. Хтось на це дивиться і каже: ви робите щось, а хтось розуміє, що все можливе", - пояснив президент України.
"Коли ви зустрічаєтеся в Мінську або в Нормандському форматі, ви повинні розуміти, що в цей день загострення може бути меншим, і ви повинні розуміти, що в цей день могла загинути та чи інша людина, але це не сталося. Тому це важливо", – резюмував Зеленський.
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«Хибною політикою Україну загнано у глухий кут. І вийти з нього нам допоможуть Будапештський меморандум, який дозволить організувати дієві переговори, та Уряд національної єдності, що допоможе зміцнити державу зсередини.» - зазначила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Лідер «Батьківщини» переконана, що Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету й незалежності не менше, аніж військове вторгнення, і є фактично політичним варіантом захоплення України Російською Федерацією.
А спричинений внаслідок паніки й некерованості країною економічний занепад, на її думку, можна подолати об'єднанням усіх небайдужих політичних сил.
«Уряд національної єдності - це єдине, що може захистити зараз від розхитування ситуації всередині країни. Ми слабкі, тому що країна управляється неправильно. Нам треба повертатися до сильного управління і до реальної єдності!» - закликала Юлія Тимошенко.
Треба попрацювати в цьому напрямку. Акуратно, вперто, ефективно. Дуже можливо, що США, наприклад, чи там Німеччина будуть проти такої стратегії. Ядерна зброя, новічок, терористи, блаблабла. Мовляв, нехай це залишиться в одних руках, бо Китай нападе і собі все забере разом з територією... Вони можуть це сказати, бо по сьогоднішній день не розуміють - поки є Рашка, світ матиме проблеми гірші, ніж проблеми з Китаєм. Рашка має вибухнути і самознищитись.
"Я взрослый мальчик, я взрослый мальчик, я взрослый мальчик..."
Самомотивация это главное, мыслите позитивно и прогресс будет на лицо
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Дуже небезпечна заява. Особливо "в тому чи в іншому вигляді" В якому це іншому? Вигляд може бути лише один:кацапи за поребрик, наші закони та влада в ОРДЛО. Все! Крапка! "в тому чи в іншому вигляді" це ментальне признання можливості виконання Кремлівських хотілок.
Зюзя, ты то причем до дорослых хлопчиків?
Под ними стоят подписи:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д.Кучма
Посол Российской Федврации в Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В.Плотницкий
https://news.obozrevatel.com/politics/25706-obse-opublikovala-original-prinyatogo-v-minske-dokumenta-s-podpisyami-chlenov-kontaktnoj-gruppyi.htm
Подпись Порошенко, как и подписи других лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) не стоят под документами, которые составляют Минские соглашения
(https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true Минский протокол , https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ).
Эти документы подписывали на тот момент участники Трехсторонней контактной группы:
Хайди Тальявини (ОБСЕ), Леонид Кучма (Украина), Михаил Зурабов (Россия), Александр Захарченко («ДНР»), Игорь Плотницкий («ЛНР»).
https://novosti.dn.ua/news/295608-lavrov-zayavyl-chto-mynskye-soglashenyya-podpysyval-lychno-poroshenko-ehto-netak