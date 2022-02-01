Зеленський про виконання Мінських угод: "Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території"

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість виконання Україною Мінських угод у повному обсязі, заявив, що незадоволений усіма їхніми пунктами, проте Україна повинна робити щось, що може посприяти деокупації українських територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не хочу говорити про пункти "Мінська". Я незадоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з РФ – Ред.) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема, захищає нашу державу в тому чи в іншому вигляді", – заявив Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Президент також заявив, що Україна відповідально ставиться до Мінських угод, проте, на його думку, це, "на жаль, єдиний формат, який працює".

Зеленський також додав, що Україна паралельно з нормандським форматом веде переговори про три- і двосторонній формати переговорів з Росією.

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"Ми боремося за те, щоб працювало хоч щось. Ми закликаємо постійно збиратися в Нормандському форматі лідерів чотирьох країн, і ви розумієте лідер якої країни досі не визначився – збиратися чи ні. Ми робимо все можливе. Хтось на це дивиться і каже: ви робите щось, а хтось розуміє, що все можливе", - пояснив президент України.

"Коли ви зустрічаєтеся в Мінську або в Нормандському форматі, ви повинні розуміти, що в цей день загострення може бути меншим, і ви повинні розуміти, що в цей день могла загинути та чи інша людина, але це не сталося. Тому це важливо", – резюмував Зеленський.

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