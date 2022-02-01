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Зеленський про виконання Мінських угод: "Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території"

Зеленський про виконання Мінських угод:

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість виконання Україною Мінських угод у повному обсязі, заявив, що незадоволений усіма їхніми пунктами, проте Україна повинна робити щось, що може посприяти деокупації українських територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не хочу говорити про пункти "Мінська". Я незадоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з РФ – Ред.) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема, захищає нашу державу в тому чи в іншому вигляді", – заявив Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Президент також заявив, що Україна відповідально ставиться до Мінських угод, проте, на його думку, це, "на жаль, єдиний формат, який працює".

Зеленський також додав, що Україна паралельно з нормандським форматом веде переговори про три- і двосторонній формати переговорів з Росією.

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"Ми боремося за те, щоб працювало хоч щось. Ми закликаємо постійно збиратися в Нормандському форматі лідерів чотирьох країн, і ви розумієте лідер якої країни досі не визначився – збиратися чи ні. Ми робимо все можливе. Хтось на це дивиться і каже: ви робите щось, а хтось розуміє, що все можливе", - пояснив президент України.

"Коли ви зустрічаєтеся в Мінську або в Нормандському форматі, ви повинні розуміти, що в цей день загострення може бути меншим, і ви повинні розуміти, що в цей день могла загинути та чи інша людина, але це не сталося. Тому це важливо", – резюмував Зеленський.

Також читайте: Виконання мінських угод означає зруйнування країни, - Данілов

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Донбас (22357) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+55
например, отправить величайшего гениального полководца всех времен на передовую!
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01.02.2022 20:43 Відповісти
+41
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01.02.2022 20:49 Відповісти
+39
"Ми повинні робити щось.." Ах ти ..ука ! Спочатку потрібно було визначити це "щось", а потім лізти в президенти.
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01.02.2022 20:46 Відповісти
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Немає часу думати, треба щось робити )))
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02.02.2022 09:12 Відповісти
Юлія Тимошенко: Маємо вийти з пастки Мінських домовленостей!

«Хибною політикою Україну загнано у глухий кут. І вийти з нього нам допоможуть Будапештський меморандум, який дозволить організувати дієві переговори, та Уряд національної єдності, що допоможе зміцнити державу зсередини.» - зазначила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» переконана, що Мінські угоди загрожують втраті Україною суверенітету й незалежності не менше, аніж військове вторгнення, і є фактично політичним варіантом захоплення України Російською Федерацією.

А спричинений внаслідок паніки й некерованості країною економічний занепад, на її думку, можна подолати об'єднанням усіх небайдужих політичних сил.

«Уряд національної єдності - це єдине, що може захистити зараз від розхитування ситуації всередині країни. Ми слабкі, тому що країна управляється неправильно. Нам треба повертатися до сильного управління і до реальної єдності!» - закликала Юлія Тимошенко.
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02.02.2022 09:21 Відповісти
Вислати всіх опзжоповців,за життябрехунів,бондаренок,гАДІВ,,мураєвих,більшу частину "слуг",суддів,прокурорських,потасканих егорових в окуповані райони-ЦЕ ТЕЖ РЕЗУЛЬТАТ!!!Віддати бєню світовому правосуддю!!!!
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02.02.2022 09:40 Відповісти
Це він ще нічого не робив.....а от як почне-то таке натворить........
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02.02.2022 09:49 Відповісти
Треба зняти труси, лягти....й чекати деокупації.
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02.02.2022 10:20 Відповісти
например вынести эти соглашения на референдум и получить отказ их выполнять. Спасибо
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02.02.2022 10:50 Відповісти
Рашка хитається. Вона швидко дозріває до того, щоб впасти і вибухнути.
Треба попрацювати в цьому напрямку. Акуратно, вперто, ефективно. Дуже можливо, що США, наприклад, чи там Німеччина будуть проти такої стратегії. Ядерна зброя, новічок, терористи, блаблабла. Мовляв, нехай це залишиться в одних руках, бо Китай нападе і собі все забере разом з територією... Вони можуть це сказати, бо по сьогоднішній день не розуміють - поки є Рашка, світ матиме проблеми гірші, ніж проблеми з Китаєм. Рашка має вибухнути і самознищитись.
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02.02.2022 10:54 Відповісти
Есть орган для игры на рояле. Есть груши в смысле -деревья. Можно, например, вышеупомянутым органом груши околачивать.
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02.02.2022 11:27 Відповісти
"Я президент я президент я президент..."

"Я взрослый мальчик, я взрослый мальчик, я взрослый мальчик..."

Самомотивация это главное, мыслите позитивно и прогресс будет на лицо
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02.02.2022 11:39 Відповісти
Тут він не збрехав: мужик 43 рочки із мізками хлопчика.
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02.02.2022 12:37 Відповісти
А почему бы не спросить великого деятеля Кучму, который всю эту хрень затеял с Минском? И заодно за Гонгадзе.
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02.02.2022 11:56 Відповісти
Все це підписувалося із ножом, приставленим до горла України. Ліберасти з ФРГ і Франції при цьому були присутні. Їм похер, хто є агресор і хто жертва, що Будапештський меморандум. Думали розсмокчеться як із Грузією в 2008 р., головне щоб їхній бізнес з рашкою відновився ез южуел.
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02.02.2022 12:33 Відповісти
Держіть цього психічного від зустрічі в двосторонньому форматі з Пуйлом: зіллє Україну під соусом, аби там не стріляли, бо там гинуть наші люди. Ще й сльозу пустить для кухарок зеленомордих.
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02.02.2022 12:29 Відповісти
Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема, захищає нашу державу в тому чи в іншому вигляді", - заявив Зеленський

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Дуже небезпечна заява. Особливо "в тому чи в іншому вигляді" В якому це іншому? Вигляд може бути лише один:кацапи за поребрик, наші закони та влада в ОРДЛО. Все! Крапка! "в тому чи в іншому вигляді" це ментальне признання можливості виконання Кремлівських хотілок.
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02.02.2022 12:36 Відповісти
Але ми дорослі хлопчики.
Зюзя, ты то причем до дорослых хлопчиків?
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02.02.2022 12:54 Відповісти
Діду ти такий тупий насправді? І хтож підписав те Мінське ? Я тобі відповім .Той від якого зостався лише пшик,який зостається від згорання речовени під назвою порох.
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02.02.2022 16:27 Відповісти
ОБСЕ опубликовала оригинал минских договоренностей по Донбассу с подписями членов контактной группы

Под ними стоят подписи:

Посол Хайди Тальявини

Второй Президент Украины Л.Д.Кучма

Посол Российской Федврации в Украине М.Ю. Зурабов



А.В. Захарченко

И.В.Плотницкий

https://news.obozrevatel.com/politics/25706-obse-opublikovala-original-prinyatogo-v-minske-dokumenta-s-podpisyami-chlenov-kontaktnoj-gruppyi.htm
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02.02.2022 16:38 Відповісти
Діду ти не тупий, ти сліпий . Жри як наумога помізковано сої , щоби з явилось можливість тебе вилікувати . ТИ з годинником в друзях?
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02.02.2022 16:55 Відповісти
И скажи мне хрен старый ,кто это дерьмо изначально подписал. И не надо пиндеть ,что тогда нападут кацапы спонту они сейчас придут угощать пряниками .Был ты дед дерьмом и остался ,только сейчас ты дерьмо обожравшееся соей , да и родственники у тебя из сиксот, стучать любимое дело, да?
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02.02.2022 17:06 Відповісти
Валерий, ты читать то хоть умеешь? Еще раз

Подпись Порошенко, как и подписи других лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) не стоят под документами, которые составляют Минские соглашения

(https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true Минский протокол , https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ).

Эти документы подписывали на тот момент участники Трехсторонней контактной группы:
Хайди Тальявини (ОБСЕ), Леонид Кучма (Украина), Михаил Зурабов (Россия), Александр Захарченко («ДНР»), Игорь Плотницкий («ЛНР»).

https://novosti.dn.ua/news/295608-lavrov-zayavyl-chto-mynskye-soglashenyya-podpysyval-lychno-poroshenko-ehto-netak
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02.02.2022 21:22 Відповісти
в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, который условно и называется Минском
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02.02.2022 21:32 Відповісти
Всі слуги, разом з зелебобіком, довбануті на всю голову. А сівоха, обіс цяний тапок , може спокійно взяти громадянство лднр і гвіздувати з України!!!!!
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02.02.2022 12:57 Відповісти
Найбільше що Зе може зробити для звільнення окупованих територій це розігнатись наскільки швидко натренувався у спортзалі і зі всієї дурі головою об стіну... А то постійні тренування на біговій доріжці насторожують.
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02.02.2022 13:24 Відповісти
единственное шо ты вова можеш сделать --- написать заяву . как ельцин коротко и понятно ..я устал . я ухожу.. и тебе будут такие ***** аплодисменты переходящие в овацию круче чем л.и. брежневу на 24 сьезде кпсс --- ты вова подумай . ты же любиш когда тебе хлопают . а то ПЕТРО обещал крышкой пианино прихлопнуть твой отросток . а это вова будет больно
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02.02.2022 15:10 Відповісти
НИЧЕГО, друг ситный, нельзя сделать "по возвращению" пока в Расии не настанет смута. Единственное возможное - попытаться заморозить конфликт с прекращением огня.
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02.02.2022 16:00 Відповісти
Так он фактически и был заморожен,но рф это не устраивает,теперь имеем гембель у границ.
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04.02.2022 11:09 Відповісти
"заморожен" -это когда без перестрелок на линии разграничения.
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04.02.2022 12:31 Відповісти
НЕМНОЖКО долго. Комментарии соевых это такая гнилая субстанция ,включая Яра который живет в холодильнике. Вы правда дебилы ,или- стремитесь к этому? ЕЩЕ НА ПРОШЛОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СЕСИИ я Вам говорил :- обгаживая дерьмом Ваших оппонентов вы не привлечете голоса потенциальных избирателей. До тех пор пока у Вас будет 73% тупых, по сравнению с вашими пыхатыми личностями Вы будете сидеть в ЖОПЕ!!!
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02.02.2022 16:45 Відповісти
НИЧЕГО, друг ситный, нельзя сделать "по возвращению" пока в Расии не настанет смута. Единственное возможное - попытаться заморозить конфликт с прекращением огня.
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04.02.2022 12:24 Відповісти
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