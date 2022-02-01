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Новини Війна
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"Це буде важливий сигнал": Україна очікує моменту, коли Росія відведе війська, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви РФ та очікує, коли Росія почне відведення своїх військ від кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресконференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Щодо відведення - ми дуже чекаємо моменту, коли Росія відведе війська від кордонів. Це дуже важливий сигнал і це єдина правдива відповідь РФ на питання щодо продовження ескалації. Не треба слів, просто треба зробити потужний важливий крок. Психологічно важливий не тільки для народу Україна та Європи, а і для росіян", - заявив Президент.

Також читайте: Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів. Це помітить весь світ, - Данілов

Зеленський також висловився щодо кількості військових.

"Взагалі ми розуміємо, що від 30 до 50 тисяч військових і техніки на території окупованого Криму і десь 30-35 тисяч на окупованих територіях Донбасу знаходяться і на сьогодні близько 100 тисяч російських військ знаходяться вздовж кордонів України".

Зеленський заявив, що знає багато росіян, які точно не хочуть воювати проти України і помирати.

"Я не радів би так зарано, ми бачили таку інформацію. Зараз ми бачимо ті або інші ротації, але відповісти хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: У разі вторгнення РФ є чітко прописана процедура

вторгнення (380) кордон (4822) Зеленський Володимир (24391)


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Топ коментарі
+11
поток сознания
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01.02.2022 20:59 Відповісти
+11
От же ш ідіот. Слів нема. Одні матюки. Він сів склав ручки і чекає поки Путін війська відведе. Такого придурка ще пошукати треба.
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01.02.2022 21:12 Відповісти
+10
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01.02.2022 21:09 Відповісти
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поток сознания
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01.02.2022 20:59 Відповісти
Треба,щоб Владімірссаничу підказали,де двері (й особливо,-де вікно !):https://youtu.be/Yo6DZ17FqXI?t=2534
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01.02.2022 21:05 Відповісти
сознания????
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01.02.2022 21:09 Відповісти
ну так называется процесс генерирования случайных слов))
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01.02.2022 21:12 Відповісти
...а по простонародому - Рандомізація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. randomization, hashing, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Randomisation f) - розташування або вибір об'єктів у випадковому порядку.
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01.02.2022 21:16 Відповісти
ЗЄ
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01.02.2022 21:05 Відповісти
никто его уже не воспринимает всерьез
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01.02.2022 21:06 Відповісти
ЗЄ очікує моменту,що путін відведе війська.а путін проводить мобілізаційний резерв.
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01.02.2022 21:07 Відповісти
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01.02.2022 21:09 Відповісти
От же ш ідіот. Слів нема. Одні матюки. Він сів склав ручки і чекає поки Путін війська відведе. Такого придурка ще пошукати треба.
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01.02.2022 21:12 Відповісти
Він зробив вже усе що обіцяв в Омані.
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01.02.2022 21:35 Відповісти
Байден винен... НАТО винувате.... Захід повинен, а Пуйла сцикун "чекає".
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01.02.2022 21:16 Відповісти
Як же вже за###бав цей ждун. Тьху,пля...
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01.02.2022 21:19 Відповісти
А що воно сьогодні не обдолбане?
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01.02.2022 21:19 Відповісти
Наши ВСУ ждут поставок Нептуна и не один дивизион наше ВСУ ждут поставок ПВО и не один дивизион Также Ольхи которые лупят до кремля и прочих плюшек.Это то что нужно нашей армии уже сейчас и в нужном количестве а не в малом или вообще нет.Чем больше такого оружия мы поставим в войска и прикроем как небо так и побережье так вопрос об атаке на страну отпадёт автоматом у всех.Вот что должен понимать глава государства !
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01.02.2022 21:21 Відповісти
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01.02.2022 21:29 Відповісти
В РФ сейчас большинство общетва за войну и это факт
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01.02.2022 21:30 Відповісти
Увы накал очень высокий(
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01.02.2022 21:30 Відповісти
останній абзац, шедевр абсурду від недоумка.
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01.02.2022 21:32 Відповісти
не від кордону Вова, а з України
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01.02.2022 21:40 Відповісти
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01.02.2022 21:41 Відповісти
Можливо хтось зрозумів , що сказав Зевіслюк , але я ніфіга не зрозумів , особливо останній абзац:
"Я не радів би так зарано, ми бачили таку інформацію.

Зараз ми бачимо ті або інші ротації, але відповісти хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", - підсумував він 🤣
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01.02.2022 21:44 Відповісти
Сонце світить, вітер дме, вода мокра а кацапи ******* як і їх чергове *****. Це аксіоми. Звідси потрібно готуватися до війни постійно бо будь які міжнародні угоди та договори *****стан завжди порушує. Потрібно також постійно знищувати наступоспроможність *****стану насамперед економічними методами. Таких незадіяних ресурсів у нас дуже багато, а у світового товариства взагалі безліч. Кацапів треба дегуманізувати як вид і принижувати індивідуально кожного.
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01.02.2022 21:44 Відповісти
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01.02.2022 21:50 Відповісти
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти .....
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01.02.2022 22:35 Відповісти
Генеральша РАБссиянских пропагандонов Ольга ********* вышедшя в эфир после болезни,показала своим Шариковых чем собирается воевать Украина против РАБссии...,если чесно для меня это шок...Смотрим сюжет нашего Романа Цимбалюка...https://youtu.be/E_13M4ZsCJA ...
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01.02.2022 22:39 Відповісти
***** большая война не нужна для сохранения власти его верхушки, а для этого надо показывать расейской армии страхи про американское оружие и мотивированность украинской армии, чтобы не прослыть слабаком, но для этого наша армия и поддержка Запада должна быть действительно сильной.
Тактика ***** вести пропаганду и подрывную деятельность, надеясь, что сами люди придут к нему и скажут, путен введи.
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01.02.2022 23:19 Відповісти
- Ну што там, россияне ушли?

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01.02.2022 22:52 Відповісти
https://youtu.be/av86DFwdGhE
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01.02.2022 23:20 Відповісти
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01.02.2022 22:56 Відповісти
"Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська" - десь у Києві заплакав один Віталік...
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01.02.2022 23:33 Відповісти
Власть продолжает существовать в какой-то параллельной реальности.
Захватывать Украину россия, скорее всего, не станет, зачем ей новый геморрой в виде двадцатилетней партизанской войны, которая только приведет к усилению бандеровской идеологии. Вероятность нового нападения россии стремится к единице, широкомасштабной войны пятьдесят на пятьдесят, причем захват Киева или попытку его захвата я тоже не исключаю, ведь не зря россия усиленно создает в Беларуси мощный плацдарм.

Кто знает, может быть с севера или северо-запада по Украине и будет нанесен самый главный удар. А еще есть пятая колонна, а еще есть импотентная и трусливая зеленая власть, а еще есть российские агенты на всех ключевых постах в управлении государством, его армией и его разведкой.

Я допускаю решимость, мужество и мастерство украинской армии на низовом и среднем уровне, но высшее военное и политическое руководство государства неминуемо приведет к военной и политической катастрофе.

В этом я нисколько не сомневаюсь. И тогда или оно будет свергнуто самими украинцами, или оно позорно бежит от военных действий, вот только куда!?
Но сама Украина будет сражаться жестоко и яростно и за Киев, пусть даже и временно оставленный или переходящий из рук в руки и за Одессу, и за Харьков, и за Донецк и Крым...

Борьба будет кровавой и долгой.
Эта борьба положит конец россии, пока россия вновь не возродится как исчадие ада.(с)
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01.02.2022 23:57 Відповісти
омордел Зюзя.
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02.02.2022 09:27 Відповісти
 
 