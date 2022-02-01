"Це буде важливий сигнал": Україна очікує моменту, коли Росія відведе війська, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви РФ та очікує, коли Росія почне відведення своїх військ від кордонів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресконференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
"Щодо відведення - ми дуже чекаємо моменту, коли Росія відведе війська від кордонів. Це дуже важливий сигнал і це єдина правдива відповідь РФ на питання щодо продовження ескалації. Не треба слів, просто треба зробити потужний важливий крок. Психологічно важливий не тільки для народу Україна та Європи, а і для росіян", - заявив Президент.
Зеленський також висловився щодо кількості військових.
"Взагалі ми розуміємо, що від 30 до 50 тисяч військових і техніки на території окупованого Криму і десь 30-35 тисяч на окупованих територіях Донбасу знаходяться і на сьогодні близько 100 тисяч російських військ знаходяться вздовж кордонів України".
Зеленський заявив, що знає багато росіян, які точно не хочуть воювати проти України і помирати.
"Я не радів би так зарано, ми бачили таку інформацію. Зараз ми бачимо ті або інші ротації, але відповісти хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Я не радів би так зарано, ми бачили таку інформацію.
Зараз ми бачимо ті або інші ротації, але відповісти хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", - підсумував він 🤣
Тактика ***** вести пропаганду и подрывную деятельность, надеясь, что сами люди придут к нему и скажут, путен введи.
Захватывать Украину россия, скорее всего, не станет, зачем ей новый геморрой в виде двадцатилетней партизанской войны, которая только приведет к усилению бандеровской идеологии. Вероятность нового нападения россии стремится к единице, широкомасштабной войны пятьдесят на пятьдесят, причем захват Киева или попытку его захвата я тоже не исключаю, ведь не зря россия усиленно создает в Беларуси мощный плацдарм.
Кто знает, может быть с севера или северо-запада по Украине и будет нанесен самый главный удар. А еще есть пятая колонна, а еще есть импотентная и трусливая зеленая власть, а еще есть российские агенты на всех ключевых постах в управлении государством, его армией и его разведкой.
Я допускаю решимость, мужество и мастерство украинской армии на низовом и среднем уровне, но высшее военное и политическое руководство государства неминуемо приведет к военной и политической катастрофе.
В этом я нисколько не сомневаюсь. И тогда или оно будет свергнуто самими украинцами, или оно позорно бежит от военных действий, вот только куда!?
Но сама Украина будет сражаться жестоко и яростно и за Киев, пусть даже и временно оставленный или переходящий из рук в руки и за Одессу, и за Харьков, и за Донецк и Крым...
Борьба будет кровавой и долгой.
Эта борьба положит конец россии, пока россия вновь не возродится как исчадие ада.(с)