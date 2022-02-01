"Це буде важливий сигнал": Україна очікує моменту, коли Росія відведе війська, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви РФ та очікує, коли Росія почне відведення своїх військ від кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресконференцію Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Щодо відведення - ми дуже чекаємо моменту, коли Росія відведе війська від кордонів. Це дуже важливий сигнал і це єдина правдива відповідь РФ на питання щодо продовження ескалації. Не треба слів, просто треба зробити потужний важливий крок. Психологічно важливий не тільки для народу Україна та Європи, а і для росіян", - заявив Президент.

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Зеленський також висловився щодо кількості військових.

"Взагалі ми розуміємо, що від 30 до 50 тисяч військових і техніки на території окупованого Криму і десь 30-35 тисяч на окупованих територіях Донбасу знаходяться і на сьогодні близько 100 тисяч російських військ знаходяться вздовж кордонів України".

Зеленський заявив, що знає багато росіян, які точно не хочуть воювати проти України і помирати.

"Я не радів би так зарано, ми бачили таку інформацію. Зараз ми бачимо ті або інші ротації, але відповісти хочеться відверто, тому що це важливо для населення. Я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська", - підсумував він.

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