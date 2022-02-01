Головні новини 1 лютого: візити Джонсона й Моравецького, збільшення армії та відмова від призову

Прем’єри Британії та Польщі прилетіли до Києва, Зеленський підписав указ про поступове збільшення армії та відмову від призову, в "Дії" з’явилися сертифікати про бустерну вакцинацію - головні новини України 1 лютого.

Джонсон та Моравецький в Києві

Україна, Польща та Велика Британія формують союз, що боротиметься за безпеку в регіоні. Тож прем’єри Польщі та Британії нині - в Києві.

Очільник польського уряду Моравецький домовився з Зеленським про будівництво газопроводу, пообіцяв Україні ПЗРК, дрони та боєприпаси, а також запевнив, що в найгіршому випадку Польща готова евакуювати частину українців.

Глава уряду Великої Британії Джонсон заявив, що атака РФ була би катастрофою для світу та для неї самої, пообіцяв жорсткі санкції, тільки-но нога російського солдата торкнеться української землі та повідомив, що Велика Британія виділяє 2 млрд фунтів стерлігнів на спільні з Україною проєкти.

Тим часом в Україну прибула шоста партяія вантажу допомоги США.

Путін розказав, що якщо Україна вступить до НАТО, може бути війна через Крим

"Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас", - міркує президент держави-агресора.

"Уявимо, що Україна - країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні", - сказав Путін.

Армія зросте на 100 тис, Україна відмовиться від призову. Поступово

Згідно з указом, з 2022 по 2025 роки чисельність ЗСУ зросте на 100 тис. осіб. Також з 1 січня 2024 року буде припинено призов на строкову службу.

Свіжі рейтинги

За Зеленського готові проголосувати 26% українців, за Порошенка - 24,2%, за Тимошенко - 10,3%, - свідчить опитування "Центру Разумкова".

Серед партій рейтинг такий: "ЄС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наші" - 5,3%.

Воронько вийшов зі "Слуги народу"

"Я не хочу, щоб влада в Україні була узурпована Офісом Президента. Я зроблю все від мене залежне, щоб цього не сталося", - прокоментував він своє рішення.

Обшуки у Коболєва

До колишнього керівника "Нафтогазу" пришли у справі про незаконне відчуження природного газу вартістю 2,2 млрд грн, що, на думку слідства, мало місце у 2020 році. Сам Коболєв твердить, що обшуки пов’язані з кримінальною справою щодо "газу Жеваго". "Мені не страшно, хоч і трошки огидно", - прокоментував він.

В "Дії" з’явилися сертифікати про бустерну вакцинацію

Згенерувати відповідний документ можна вже в перший день введення третьої дози вакцини. Термін його дії складатиме 270 днів.