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Новини
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Лавров направив США, Канаді та країнам ЄС питання щодо принципу неподільності безпеки, - МЗС РФ

Лавров направив США, Канаді та країнам ЄС питання щодо принципу неподільності безпеки, - МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 січня направив главам зовнішньополітичних відомств США, Канади та низки європейських країн запитання щодо трактування принципу неподільності безпеки.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Росії. інформує Цензор.НЕТ.

У своєму посланні Лавров нагадав, що 15 грудня Росія представила США та НАТО проекти двох угод, спрямованих на зниження напруги. Отримані відповіді "свідчать про суттєві розбіжності у розумінні фундаментального для всієї архітектури європейської безпеки принципу рівної та неподільної безпеки".

"Вважаємо за необхідне негайно прояснити це визначальне з погляду перспектив діалогу питання", - сказано в зверненні.

У МЗС РФ вирішили нагадати про прийняття у листопаді 1999 року на саміті ОБСЄ Хартії європейської безпеки, в якій були сформульовані основні права та зобов'язання держав-учасниць Організації щодо неподільності безпеки.

"Підкреслено право кожної держави-учасниці на вільний вибір або зміну способу забезпечення своєї безпеки, включаючи союзні договори, у міру їх еволюції, так само як і на нейтралітет. У тому ж параграфі Хартії це прямо обумовлено зобов'язанням кожної держави не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших. Там же сказано, що жодна держава, група держав чи організація не можуть бути наділені переважною відповідальністю за підтримання миру та стабільності в регіоні ОБСЄ або розглядати якусь його частину як сферу свого впливу", - сказано у заяві.

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За словами Лаврова, на саміті ОБСЄ в Астані у грудні 2010 року було схвалено Декларацію, яка підтвердила цей цілісний пакет взаємопов'язаних зобов'язань.

"Однак західні країни продовжують висмикувати з нього тільки потрібні їм позиції, а саме - право держав на вільний вибір союзів для забезпечення виключно своєї безпеки. Сором'язливо опускається "у міру їхньої еволюції", оскільки це становище також було складовою розуміння "неподільності безпеки", а саме – обов'язкового відходу військових союзів від споконвічної функції стримування та їх інтеграції у загальноєвропейську архітектуру на колективних, а не вузькогрупових засадах", - сказано у зверненні.

Лавров звинуватив країни НАТО в тому, що вони нібито вибірково трактують принцип безпеки безпеки "для обґрунтування взятого курсу на безвідповідальне розширення НАТО".

"Так справи не підуть. Сенс домовленостей про неподільність безпеки полягає в тому, що безпека або одна для всіх, або її немає ні для кого. І, як передбачено в Стамбульській Хартії, кожна держава-учасниця ОБСЄ має рівне право на безпеку, а не тільки члени НАТО, які тлумачать це право як те, що стосується виключно членів північноатлантичного "ексклюзивного" клубу", - йдеться у зверненні російського міністра.

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На думку Лаврова, подібні дії йдуть у розріз із фундаментальними загальноєвропейськими зобов'язаннями.

"Ми хочемо отримати чітку відповідь на питання про те, як наші партнери розуміють своє зобов'язання не зміцнювати власну безпеку за рахунок безпеки інших держав на основі прихильності до принципу неподільності безпеки? Як конкретно Ваш уряд має намір виконувати це зобов'язання на практиці в сучасних умовах? Якщо Ви відмовляєтесь від цього зобов'язання, просимо чітко повідомити про це. Без внесення повної ясності у це ключове питання щодо взаємозв'язку прав та обов'язків, схвалених на вищому рівні, неможливо забезпечити баланс інтересів, закріплений у документах самітів у Стамбулі та Астані", - сказано в зверненні.

Лавров заявив, що Росія очікує оперативної реакції на відповідне звернення. Він також закликав країни надати відповідь на національному рівні, "оскільки згадані зобов'язання приймалися кожною з наших держав індивідуально, а не від імені або у складі якогось блоку".

Автор: 

Лавров Сергій (1612) МЗС рф (968) росія (66144) США (23449)


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Топ коментарі
+32
Трактування безпеки - вернуть под полный и безусловный контроль Молдавии - Приднестровье, Грузии - Абхазию и Юж. Осетию, Азербайджану - Нагорный Карабах, Украине - ОРДЛО, Крым, Севастополь и базу ВМФ в Севастополе. Т.е. вернуть украденное и отжатое.Если же говорить о нейтральном статусе, то только после выполнения этих требований и + к этому такой же нейтральный статус должны получить Беларусь и Армения и полностью должна быть демилитаризована Калининградская обл. Вот и будет всеобщее "трактування безпеки". Все остальное от лукавого.
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01.02.2022 23:41 Відповісти
+22
Я смотрю русне понравилось бывать посланными
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01.02.2022 23:43 Відповісти
+21
Насчет безопасности Украиньі Лавров ничего не сказал ? Немудрено , ведь РФ растоптала международньіе договора , подписанньіе с Украиной. На какой саммит ОБСЕ можно сослаться в данном случае ? 😃
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01.02.2022 23:44 Відповісти
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01.02.2022 23:32 Відповісти
дебил конь. ну он направил, ну его пошлют. ничему история лошадей не учит.
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01.02.2022 23:33 Відповісти
до коняки ніяк не дійде, що їх послали в далеку і дуже довгу подорож до путіна.
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01.02.2022 23:33 Відповісти
Правильный ответ вурдалакам выглядит так:



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01.02.2022 23:34 Відповісти
Жаль героя, но кацапа он тогда знатно по полу размащал
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01.02.2022 23:52 Відповісти
Стара тупа коняка не зрозуміла, що її послали у дупу куйла
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01.02.2022 23:36 Відповісти
в прошлой жизни оно было более фотогенично...
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01.02.2022 23:39 Відповісти
Ця коняка шукає привід для вторгнення.
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01.02.2022 23:40 Відповісти
їм не приводу не вистачає, а яєць
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02.02.2022 00:13 Відповісти
Трактування безпеки - вернуть под полный и безусловный контроль Молдавии - Приднестровье, Грузии - Абхазию и Юж. Осетию, Азербайджану - Нагорный Карабах, Украине - ОРДЛО, Крым, Севастополь и базу ВМФ в Севастополе. Т.е. вернуть украденное и отжатое.Если же говорить о нейтральном статусе, то только после выполнения этих требований и + к этому такой же нейтральный статус должны получить Беларусь и Армения и полностью должна быть демилитаризована Калининградская обл. Вот и будет всеобщее "трактування безпеки". Все остальное от лукавого.
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01.02.2022 23:41 Відповісти
Маловато будет! Там еще Татарстан, Якутия, Чечня, Дальний восток, Чукотка и т.д.
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02.02.2022 00:05 Відповісти
Молодец, хорошо написал.
А то рашка захват Крыма и войну на Донбассе перекручивает в заботу о своей безопасности.
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02.02.2022 05:06 Відповісти
1 Кубань- в 1919 году Кубанская республика выбрала языком общения украинский язык , Кубань -до 75% этнических украинцев. Дальневосточная Украинская республика- в 1921 году украинцев было более 1,4 млн , территория около4х территорий современной Украины( все украинское , как для государства, вплоть до армии). Части Белгородской, Воронежской, Курской обл .........Дополнение к комментариям- все перечисленное сожрала империя и Советы-террором, уничтожением физическим, ассимиляцией.
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02.02.2022 07:03 Відповісти
Не реализовывать свою безопасность за счёт безопасности других стран.
Мордору надо напомнить, что они обспечили свою " безопасность", оккупировав честь территории Украины.
Чтобы не пришло НАТО мордор оккупировал Крым и вторгся,на Донбасс.
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01.02.2022 23:42 Відповісти
аааа "направив главам зовнішньополітичних відомств США, Канади та низки європейських країн запитання"... тепер вже не лише з Америкою почав принижуватися...
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01.02.2022 23:43 Відповісти
Я смотрю русне понравилось бывать посланными
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01.02.2022 23:43 Відповісти
Так если утором не послали,, то весь день пропал . Коцапы сэр.
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02.02.2022 00:07 Відповісти
МОРДОРУ НЕТ ПОКОЯ СКАЗАЛИ ВАМ ИДТИ УТОЧНЯЮТ НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОСЯТ ПРИЛОЖИТЬ ТОЧНУЮ КАРТУ С КОРДИНАТАМИ пнх
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01.02.2022 23:43 Відповісти
Насчет безопасности Украиньі Лавров ничего не сказал ? Немудрено , ведь РФ растоптала международньіе договора , подписанньіе с Украиной. На какой саммит ОБСЕ можно сослаться в данном случае ? 😃
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01.02.2022 23:44 Відповісти
Підкреслено право кожної держави-учасниці на вільний вибір або зміну способу забезпечення своєї безпеки, включаючи союзні договори, у міру їх еволюції, так само як і на нейтралітет. Джерело:

Сам же, коняка, процитував те що доводить неправоту ерефії в безпекових суперечках, але про що я, це ж москалі.
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02.02.2022 00:05 Відповісти
Очень простой метод: читать только, что им выгодно в данный момент, а что не выгодно - не замечат. Ну а уж если ткнут мордой - то у них нет комментариев.
Ну и ещё обинять других в том, что делают сами.
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02.02.2022 05:10 Відповісти
Кацапы снова будут ехать в Ниццу - но как всегда с приставкой "Зад-" .. ..Судьба такая у них !!!
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02.02.2022 00:11 Відповісти
Зачем им туда ехать? Они там спокон веку живут.
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02.02.2022 00:14 Відповісти
лошадь отправила что-то куда-то
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02.02.2022 00:14 Відповісти
касапня. скажите своему конемордому калтаряну что вам один ответ, и его уже дали и он такой:
русня сосет с причмоком сидя на швабрах и бутылках.
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02.02.2022 00:22 Відповісти
Так понравилось на хутина ходить парашке?
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02.02.2022 00:36 Відповісти
...напомнило старый детский анекдот: "...да, матрос ...да, Железняк ...да, с фронта ...как пошел нах...???"(с)
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02.02.2022 00:47 Відповісти
Если совсем коротко, то в кремле требуют:
"Дайте нам гарантии, что когда мы будем на вас нападать, вы не будете сопротивляться".
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02.02.2022 00:53 Відповісти
Если коротко, в кремле говорят: "Хотите спокойно жить? НЕ ДАДИМ !!!"
СССР появился как хунта уголовников и всю дорогу ведёт себя
как банда уголовников.
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02.02.2022 01:03 Відповісти
45 самолётов Украине по 80 тонн - достаточно оперативный ответ ?
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02.02.2022 00:59 Відповісти
знову хоче "бамажку"
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02.02.2022 01:01 Відповісти
Изврашенцьі из московии - вон из окупированьіх вами же земель
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02.02.2022 01:41 Відповісти
Кацапская "неделимость безопасности", тоже самое, что и их "принуждение к мира" - БРЕДОВОЕ ВРАНЬЕ!!!
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02.02.2022 01:45 Відповісти
Лавров: «Вы нас послали нахий, но мы плохо поняли, по какой именно дороге туда идти. Не будете ли вы так любезны поставить указатель?»
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02.02.2022 03:35 Відповісти
Их же послали конкретно. Целым письмом бумажным. Ну наверно переводчика нету.
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02.02.2022 05:50 Відповісти
Про яку безпеку коли окупована ними територія, на кордоні готова до вторгнення армія, Будапештський меморандум сама ж московія порушила. Грабіжнику з підворотні не подобається що на нього знайшлася управа. Позицію України повинен публічно висловити президент, назвавши все своїми іменами. Говоримо про ідеологічні акції московії в Україні а самі не використовуємо навіть офіційних можливостей ЗМІ. Виглядає так що прийдуть до позаблокового буферного статусу України з деокупацією. Справжня війна далі буде вестися на ідеологічному напрямі за свідомість обивателів.
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02.02.2022 03:52 Відповісти
Разсобачилась Россия со всеми. И никуда ей голову то преклонить. Нет у них блока своего . кроме нищей белорусии больше никого. А НАТО умеет дружить друг с другом. Ещё бы Украину к себе приобщили и безвиз ей дали с США! тогда бы в России локти от злобы себе гризли!
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02.02.2022 05:36 Відповісти
Треба вчасно було меріна з нього зробити
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02.02.2022 06:18 Відповісти
лаврік смєшон) твоя справа теляча.
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02.02.2022 06:23 Відповісти
Чего же Лошадиная голова замалчивает пункты Будапештского меморандума?
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02.02.2022 06:46 Відповісти
шо он, лядь, несёт?! типа НАТО укрепляет свою безопасность за счёт безопасности засраши? а где объяснение каким боком страдает безопасность засраши от расширения НАТО?
это клиника. однозначно.
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02.02.2022 07:53 Відповісти
"Підкреслено право кожної держави-учасниці на вільний вибір або зміну способу забезпечення своєї безпеки, включаючи союзні договори, у міру їх еволюції, так само як і на нейтралітет.(((Як Білорусія і білоруський бульбенфюрер по вказівці "рашистського фюрера забезпечує свою безпеку обравши договір про це з рашистом,котрий є окупантом України,так і Україна обирає для себе ті держави ,котрі допомогають їй захиститися від російського окупанта))) ,У тому ж параграфі Хартії це прямо обумовлено зобов'язанням кожної держави не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших. Там же сказано, що жодна держава,((((рашист зміцнив свою безпеку ,за рахунок окупації частини України і Грузіі,розміщує свої війська на території Молдови, і все це є частиною прорашистського впливу НА БЕЗПЕКУ як цих країн ,так і на Європу ЗАГАЛОМ ))) група держав чи організація не можуть бути наділені переважною відповідальністю за підтримання миру та стабільності в регіоні ОБСЄ або розглядати якусь його частину як сферу свого впливу"(окупація сусідніх територій є сфера рашистського впливу і забезпечення своєї безпеки за рахунок окупації територій сусідніх держав , - сказано у заяві.
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02.02.2022 08:43 Відповісти
нехай ця стара кляча направляє свою сраку на пляшку з під шампанського...
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02.02.2022 08:50 Відповісти
Жди ответ голубиной почтой, коняка!
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02.02.2022 08:51 Відповісти
"я так долго бегал за вами чтоб сказать, что вы мне безразличны" ))))))
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02.02.2022 08:55 Відповісти
кокаиновому коню в ответ прислали документы дочурки, проживающей в США.
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02.02.2022 09:06 Відповісти
Коцарилія зовсім виродилась, немає кого міністром призначити. Доводиться, навіть, сумну коняку посилати на курси підвищення кваліфікації, щоб хоч якось посаді відповідала. Правда, з огляду на COVID ці курси проходять "на удальонкє":
- отримав питання;
- розіслав відповіді;
- отримав оцінку(в нашому випадку "незадовільно");
- ледве домовився з деканом (Байденом) на перездачу, щоб не відраховували...
Так і живуть. Що поробиш, дебіли, ***. Від карми не втечеш.
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02.02.2022 09:31 Відповісти
 
 