Через відвідування окупованого Криму та виступ у Москві на честь "возз'єднання" скасували концерт Басти в Одесі

В Одесі скасували анонсований концерт репера Василя Вакуленка (Басти). Пропутінський артист хотів виступити 14 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку активіста Дем'яна Ганула.

"Нещодавно у соціальних мережах з’явився анонс концерту пропутінського Василя Вакуленка в Одесі. Запланований концерт був на 14 лютого у ресторані "Облака", - пише активіст.

Ганул нагадав, що одразу написав повідомлення у соцмережах, у якому попросив скасувати концерт, оскільки Вакуленко відвідував тимчасово окупований Крим і виступав на концерті на честь "возз'єднання Криму з Росією" в Москві.

"Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що у Вакуленка антиукраїнська позиція, Андрій ухвалив правильне рішення скасувати концерт. Прекрасно, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство і мають чітку патріотичну позицію", - повідомив він.

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