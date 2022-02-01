Через відвідування окупованого Криму та виступ у Москві на честь "возз'єднання" скасували концерт Басти в Одесі
В Одесі скасували анонсований концерт репера Василя Вакуленка (Басти). Пропутінський артист хотів виступити 14 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку активіста Дем'яна Ганула.
"Нещодавно у соціальних мережах з’явився анонс концерту пропутінського Василя Вакуленка в Одесі. Запланований концерт був на 14 лютого у ресторані "Облака", - пише активіст.
Ганул нагадав, що одразу написав повідомлення у соцмережах, у якому попросив скасувати концерт, оскільки Вакуленко відвідував тимчасово окупований Крим і виступав на концерті на честь "возз'єднання Криму з Росією" в Москві.
"Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що у Вакуленка антиукраїнська позиція, Андрій ухвалив правильне рішення скасувати концерт. Прекрасно, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство і мають чітку патріотичну позицію", - повідомив він.
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- Куме! А що то таке - "реп" і "репери"?
- Та то ті придурки, що не мають ні голосу, ні слуху музикального , ні артистичного таланту, але дуже хочуть перед людьми "повикаблучуваться" - "хоч репни"!