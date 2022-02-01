УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10643 відвідувача онлайн
Новини
4 572 18

Через відвідування окупованого Криму та виступ у Москві на честь "возз'єднання" скасували концерт Басти в Одесі

Через відвідування окупованого Криму та виступ у Москві на честь

В Одесі скасували анонсований концерт репера Василя Вакуленка (Басти). Пропутінський артист хотів виступити 14 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку активіста Дем'яна Ганула.

"Нещодавно у соціальних мережах з’явився анонс концерту пропутінського Василя Вакуленка в Одесі. Запланований концерт був на 14 лютого у ресторані "Облака", - пише активіст.

Ганул нагадав, що одразу написав повідомлення у соцмережах, у якому попросив скасувати концерт, оскільки Вакуленко відвідував тимчасово окупований Крим і виступав на концерті на честь "возз'єднання Криму з Росією" в Москві.

"Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що у Вакуленка антиукраїнська позиція, Андрій ухвалив правильне рішення скасувати концерт. Прекрасно, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство і мають чітку патріотичну позицію", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Океан Ельзи" спростував дезінформацію проросійських ЗМІ про буцімто новорічний виступ для російського бізнесмена

концерт (234) Крим (14192) Одеса (5507)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
він же дружбан Зеленського, Баканова і усієї ********* шобли. Як же так?
показати весь коментар
01.02.2022 23:57 Відповісти
+6
Та невже?! Оте бидло, що раніше запрошувало усіляку шелупонь з кацапії прозріло чи злякалось реальних наслідків? Бо якщо дома не замочать, так в Лондоні майно арештують.
показати весь коментар
02.02.2022 00:02 Відповісти
+6
як ця потвора Баста насмілилася взагалі поткнутися в Україну. Хто взагалі приходить слухати цього покидька
показати весь коментар
02.02.2022 01:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він же дружбан Зеленського, Баканова і усієї ********* шобли. Як же так?
показати весь коментар
01.02.2022 23:57 Відповісти
Сергій Стерненко свою справу робить добре.
І пам'ятаємо - наша русофобія недостатня!
показати весь коментар
02.02.2022 05:54 Відповісти
Баста зелепузики.
показати весь коментар
02.02.2022 08:21 Відповісти
Так краще, ніж палаючі "облака")
показати весь коментар
01.02.2022 23:59 Відповісти
Зарічанський також топив за Зеленського. Невже дійшло, що Зеленський все і тепер кожен отримає по ділам его?
показати весь коментар
02.02.2022 00:00 Відповісти
"Своя сорочка до тіла ближча!"
показати весь коментар
02.02.2022 07:28 Відповісти
Таков закон сансары (с)
показати весь коментар
02.02.2022 00:01 Відповісти
Та невже?! Оте бидло, що раніше запрошувало усіляку шелупонь з кацапії прозріло чи злякалось реальних наслідків? Бо якщо дома не замочать, так в Лондоні майно арештують.
показати весь коментар
02.02.2022 00:02 Відповісти
як ця потвора Баста насмілилася взагалі поткнутися в Україну. Хто взагалі приходить слухати цього покидька
показати весь коментар
02.02.2022 01:53 Відповісти
Фанати Шмарія від нього кончають....
показати весь коментар
02.02.2022 05:55 Відповісти
Ніколи не розумів "реп"!
- Куме! А що то таке - "реп" і "репери"?
- Та то ті придурки, що не мають ні голосу, ні слуху музикального , ні артистичного таланту, але дуже хочуть перед людьми "повикаблучуваться" - "хоч репни"!
показати весь коментар
02.02.2022 07:33 Відповісти
Реп это в Америке, все остальное "Рузский шансон" 😂😂
показати весь коментар
02.02.2022 09:03 Відповісти
Яка журбинка! (ніт)
показати весь коментар
02.02.2022 04:20 Відповісти
Копайте глубже, мол, яке це суцiльне борошно для ватанов, ( Oh! Ja-ja, натюрлихь).
показати весь коментар
02.02.2022 07:03 Відповісти
Чому його не арештували і не обміняли на наших полонених?!
показати весь коментар
02.02.2022 07:32 Відповісти
Пущай в Якутию едет читать свой реп оленям, нехер тут шастать
показати весь коментар
02.02.2022 08:49 Відповісти
Одесса - плевала на этот кусок дерьма.....
показати весь коментар
02.02.2022 21:39 Відповісти
 
 