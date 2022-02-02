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Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу", - Арахамія

Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія прокоментував відео з місця ДТП за участі нардепа його фракції Олександра Трухіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.

"Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання.

Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - йдеться у заяві Арахамії.

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Голова фракції "Слуга народу" зазначив, що в інших питаннях Трухін має співпрацювати зі слідством, "щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня 2021 року "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого ЗМІ опублікували відео з камер поліцейських на місці ДТП з участю Трухіна.

Автор: 

Арахамія Давид (1106) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+74
Хламидия точно гимнаст - просто феноменальная гибкость позвоночника.
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02.02.2022 00:12 Відповісти
+52
А чого оця тупа хламідія не вимагає негайної відставки третього свого дружка міністра Монастирського, який це все довгий час покривав?????
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02.02.2022 00:15 Відповісти
+40
Не пройшло й пів року як Арахамії очі відкрились
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02.02.2022 00:11 Відповісти
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От скажіть, що Зеля не *****...
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02.02.2022 09:22 Відповісти
Оно мечтает им стать ,но умишком не вышел ,а так да , оба коротышки с компклексами наполеона !
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02.02.2022 17:47 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, сказал, что в ближайшее время должна быть закончена видеоэкспертиза по делу. Об этом он заявил 26 ноября на пресс-марафоне, который транслировался в Facebook-аккаунте Офиса президента.
"Что касается Трухина. Я сам не понимаю, почему не закончена видеоэкспертиза. Я знаю, что была экспертиза, и она в ближайшее время должна быть. Я так понимаю: должна быть экспертиза, а потом результат", - сказал он. -Эта экспертиза должна установить, был ли Трухин за рулем"
"Есть видео, я так понимаю, частично видео говорит о том, что его за рулем не было, а потом были большие запросы в СМИ, был ли этот человек за рулем. И, я так понимаю, они направили всю информацию на экспертизу", - добавил Зеленский.

"Где-то читаю, какие-то СМИ спрашивают. Было ДТП, ничего тут страшного нет. Не хочу обращать на это большое внимание... Я знаю, что была или будет экспертиза...", - отметил президент.
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02.02.2022 09:30 Відповісти
Може слуг перенайменувати......"брехунибеспрєдєльщіки",злодіїзрадники,імітаторишкідники іііііііі всяке ін.......???
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02.02.2022 09:31 Відповісти
Випадкові особи в будівлі ВРУ, як і арахамІІ та катлети з аналтабу, одні корабельні сосни… це повний капець цього збіговиська від бені …
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02.02.2022 09:43 Відповісти
в "партії"? арахамія? та всій зеленській пошесті в принципі не місце в політиці.
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02.02.2022 09:49 Відповісти
со слугами уже давно все ясно, сборище шпаны. а кто это видео так долго скрывал и что выторговывал?
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02.02.2022 09:50 Відповісти
а цікаво , про що домовляється зеленський про Україну, поки тут трухіна розбирають.....
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02.02.2022 10:04 Відповісти
Не місце у владі всім, хто покривав та виправдовував його злочин.

«Там всі живі, це - найголовніше» - Зеленський про ДТП за участю «слуги народу» Трухіна
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02.02.2022 10:04 Відповісти
Ты же за него последние волосы на своей жопе рвал, мудило черножопое, а теперь "не место". Не место и тебе, погань инородная!
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02.02.2022 10:21 Відповісти
щось у лісі здохло, що агрохімія таке заявляє.
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02.02.2022 10:32 Відповісти
Бреше як дихає. Ну ось на кого це словоблудіє розраховано?!
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02.02.2022 10:36 Відповісти
Хламідії не місце в Україні!
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02.02.2022 10:43 Відповісти
Агрохімія скаже як відріже))
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02.02.2022 11:54 Відповісти
ДБР і об'єктивне розслідування -поняття не сумісні.А козо...б хамлоарія це окремя гілка розвитку опаришів.
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02.02.2022 18:17 Відповісти
что ж ты фраер сдал назад? ты следующий....
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02.02.2022 21:40 Відповісти
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