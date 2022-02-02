Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу", - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія прокоментував відео з місця ДТП за участі нардепа його фракції Олександра Трухіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на речницю "Слуги народу" Юлію Палійчук.

"Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання.



Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - йдеться у заяві Арахамії.

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Голова фракції "Слуга народу" зазначив, що в інших питаннях Трухін має співпрацювати зі слідством, "щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня 2021 року "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого ЗМІ опублікували відео з камер поліцейських на місці ДТП з участю Трухіна.