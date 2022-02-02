Блінкен повідомив керівництву НАТО, ОБСЄ та ЄС деталі розмови з Лавровим, - Держдепартамент США
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, чинним головою ОБСЄ Збігнєвом Рау й високим представником ЄС Жозепом Боррелем останній дипломатичний контакт з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар підтвердив свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та обговорив контакти з Росією на тлі неспровокованого нарощування РФ військових сил на кордонах України", - зауважили в Держдепі.
При цьому повідомляється, що всі сторони погодилися "продовжувати тісну координацію, а також висловили прихильність пошуку дипломатичного рішення з метою запобігання подальшій агресії проти України".
Нагажаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 1 лютого мав телефонну розмову з російським міністром Сергієм Лавровим.
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