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Блінкен повідомив керівництву НАТО, ОБСЄ та ЄС деталі розмови з Лавровим, - Держдепартамент США

Блінкен повідомив керівництву НАТО, ОБСЄ та ЄС деталі розмови з Лавровим, - Держдепартамент США

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, чинним головою ОБСЄ Збігнєвом Рау й високим представником ЄС Жозепом Боррелем останній дипломатичний контакт з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар підтвердив свою підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та обговорив контакти з Росією на тлі неспровокованого нарощування РФ військових сил на кордонах України", - зауважили в Держдепі.

При цьому повідомляється, що всі сторони погодилися "продовжувати тісну координацію, а також висловили прихильність пошуку дипломатичного рішення з метою запобігання подальшій агресії проти України".

Також читайте: Лавров направив США, Канаді та країнам ЄС питання щодо принципу неподільності безпеки, - МЗС РФ

Нагажаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 1 лютого мав телефонну розмову з російським міністром Сергієм Лавровим.

Автор: 

Лавров Сергій (1612) НАТО (6561) ОБСЄ (3512) Боррель Жозеп (1074) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
Ну то їдь в Рашу, там круто. Але чомусь всі пруться в жалюгідну Америку.
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02.02.2022 07:01 Відповісти
+5
Пуйло в ступорі. Але поранений звір завжди небезпечний. Або, як він сам каже: "Якщо пацюка загнати в кут - він укусить".
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02.02.2022 01:15 Відповісти
+4
Согласен, сейчас нельзя отбрасывать вероятность того что у путлера уже "бачок потік" от такого засиживания у власти и безнаказанности.
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02.02.2022 01:55 Відповісти
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Пуйло в ступорі. Але поранений звір завжди небезпечний. Або, як він сам каже: "Якщо пацюка загнати в кут - він укусить".
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02.02.2022 01:15 Відповісти
Согласен, сейчас нельзя отбрасывать вероятность того что у путлера уже "бачок потік" от такого засиживания у власти и безнаказанности.
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02.02.2022 01:55 Відповісти
Треба в куту мочити його поки не всереться.
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02.02.2022 07:02 Відповісти
Ну то їдь в Рашу, там круто. Але чомусь всі пруться в жалюгідну Америку.
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02.02.2022 07:01 Відповісти
Вот поэтому США и будет стоять за Украину до последнего. Чтобы усилить свой авторитет. Если, конечно, ЗЕчмо всё не испортит
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02.02.2022 08:02 Відповісти
Головне щоб коричнева субстанція за свої награбовані не натворила діл.
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02.02.2022 08:45 Відповісти
Лол, не читай кремлевские сми. Как раз с афгана они нормально свалили, выполнили ровно то, что и собирались. Почему они потратили столько денег зря на афган - это уже другой вопрос и долгая история. Но теперь афган головная боль для пакистана, китая и рф.
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02.02.2022 08:29 Відповісти
Мабуть питав скільки овса треба Лаврову, щоб той заспокоївся. А той ще коксу хоче.
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02.02.2022 06:57 Відповісти
Говноеды РАБссии хотя в НАТО... раньше Украины...Боятся Стингеров и Джавелинов... и противотанковых ракет Бориса Джонсона...
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02.02.2022 08:42 Відповісти
 
 