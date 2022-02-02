Путін не має права вето на членство України в НАТО, – Пентагон
Росія не може диктувати свої бажання або застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це має залежати від України, з ким вона себе асоціює", - підкреслив офіційний представник Міноборони США.
Він зауважив, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі стосується конкретної суверенної держави та НАТО.
"Це не є тим випадком, коли Путін має право вето. Це так не працює", - наголосив Кірбі.
Представник Пентагону також зауважив, що Україна продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.
Топ коментарі
+27 Sophia-Maria Duglass
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+21 вставай
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+7 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар02.02.2022 02:12 Відповісти Посилання
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Мотузка-мило-зашмарг це усе нащо зачлуговує *****.
Нажаль ***** прикормив таки деяких з ЄС та НАТО.
А де золотоволютний запас ссср був вам у школі сказали?
путин-*****.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
гебешний пі.дарасо - педофіляк у лишньохромосомих недолюдей, що живуть по сусідству в пі.дераії. А щодо бариги, то так його називають ті ж прихильники клоуна та невеликий відсоток прокацапських ідіотів!
П.С. Співчуваю що вам приходиться знаходитись в такому асоціальному і опущеному середовищі, де оточюючі підтримують зрадниіків України та представників біологічного сміття!
лишньохромосомівзагалі ще гавкають? Крим був, є і буде Україною, і обовязково буде деокупований не зележно від того, про що мріють під.аросіяни!
Завдяки Путіну, який став агітатором вступу України до НАТО, прихильників НАТО в Україні зростає!
Завдяки Путіну Україні дають гроші і летальну зброю! Завдяки його агресивним діями, Україна будує потужну армію в Європі!!!
Путін, казковий дурак - стратег!
путин***** "працює на НАТО".
Українці 30 років сумнівалися чи треба , чи ні.... а ***** усе "вирішив " швидко. А так розвалювати засРашку як ***** взагалі ніхто б незміг.
НАТО в хату ‼️