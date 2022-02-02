Путін не має права вето на членство України в НАТО, – Пентагон

Росія не може диктувати свої бажання або застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це має залежати від України, з ким вона себе асоціює", - підкреслив офіційний представник Міноборони США.

Він зауважив, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі стосується конкретної суверенної держави та НАТО.

"Це не є тим випадком, коли Путін має право вето. Це так не працює", - наголосив Кірбі.

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Представник Пентагону також зауважив, що Україна продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.