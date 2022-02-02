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Путін не має права вето на членство України в НАТО, – Пентагон

Путін не має права вето на членство України в НАТО, – Пентагон

Росія не може диктувати свої бажання або застосовувати право вето на рішення України приєднатися до НАТО.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це має залежати від України, з ким вона себе асоціює", - підкреслив офіційний представник Міноборони США.

Він зауважив, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі стосується конкретної суверенної держави та НАТО.

"Це не є тим випадком, коли Путін має право вето. Це так не працює", - наголосив Кірбі.

Також читайте: Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим

Представник Пентагону також зауважив, що Україна продовжує виконувати реформи для того, щоби відповідати стандартам НАТО, і США допомагають їй у цьому процесі.

Автор: 

Пентагон (1439) путін володимир (24130) США (23449) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+27
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02.02.2022 03:18 Відповісти
+21
***** взагалі вже не має ніякого права щось відсвічувати з початку війни, тим паче, що кацапія не визнає законів цивілізованого світу.
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02.02.2022 01:47 Відповісти
+7
Й ще Німеччину забувати теж не треба.
Нажаль ***** прикормив таки деяких з ЄС та НАТО.
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02.02.2022 02:12 Відповісти
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***** взагалі вже не має ніякого права щось відсвічувати з початку війни, тим паче, що кацапія не визнає законів цивілізованого світу.
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02.02.2022 01:47 Відповісти
Але, ерогиррованый (встатый) , с кем это у тебя война??? Разве что с твоим дефективным мозгом в инете??? У нас в Украине нет ни военного положения, ни объявленной ВР или приЗЕдентом войны, от которой ты- фейк сбежишь при первой же повестке из военкомата.. А от сказок про НАТО Украину лечат Германия, Франция и Венгрия, которые ясно сказали, что Украине там нет и не будет. Так, что вперед в военкомат, объяви войну кацапам.
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02.02.2022 08:20 Відповісти
Путин имеет право ...только сосать украинский хер.
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02.02.2022 01:57 Відповісти
ЗЫ/ Кстати... почему ЗеЛя не введёт военное положение ???? Алльо!
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02.02.2022 02:07 Відповісти
Ще рано, десь ближче до виборів у 2024 введе....
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02.02.2022 02:15 Відповісти
Если приЗЕдент обЪявит военное положение, то ему нельзя ехать в отпуск не Сейшелы, а депутатам ВР в туры на Альпы и Мальдивы. Придется делать вид, что нужно переживать за Украину. Они могут ввести военное положение на пару месяцев, перед выборами, чтобы пропихнуть Голобородько на 2й срок. Для этого и ведется компания по ТВ - путензавтранападет.
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02.02.2022 08:24 Відповісти
чому хворі ? це ж вони на колінах ... на рівні моєї блискавки ... що їм там робити як не смоктати ?? ... лол_)
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02.02.2022 02:19 Відповісти
Гидко, навіть думати таке.
Мотузка-мило-зашмарг це усе нащо зачлуговує *****.
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02.02.2022 09:52 Відповісти
Угорщина мае...
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02.02.2022 02:02 Відповісти
Самая совковая страна ЕС.
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02.02.2022 02:05 Відповісти
Й ще Німеччину забувати теж не треба.
Нажаль ***** прикормив таки деяких з ЄС та НАТО.
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02.02.2022 02:12 Відповісти
Мордор взагалі не повини права мати ні на що після всього що він накоїв. І крім того він не правонаступник СРСР бо останій йому нічого не передавав і заповіту не залишав
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02.02.2022 02:49 Відповісти
Вообщето Мордор (РФ) принял и оплатил все внешние долги СССР и перед всем миром является правопиемником совдепии. Но ты ж про это в школе не учил.
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02.02.2022 08:26 Відповісти
Нічого вони не виплатили, це брехня хутлерТВ.
А де золотоволютний запас ссср був вам у школі сказали?
путин-*****.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
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02.02.2022 09:56 Відповісти
Ты уже сколько раз бошкой об стенку ********???
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02.02.2022 13:05 Відповісти
Немає стін , кацапи своїми порожніми "бошкамі" усі поразбивали.
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02.02.2022 15:07 Відповісти
Й про "правапріємніка" це ***** вигадало, ніхто їх не визнав , та це й неможливо бо московія розвалила ссср й зразу стала "правапріємнікам" .... іпать у вас кацапи "каша" у головах .
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02.02.2022 15:10 Відповісти
Йододифицитный, не распинайся. Я уже давно понял, что ты- долбойоб.
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02.02.2022 15:30 Відповісти
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02.02.2022 03:18 Відповісти
Пани, веселый у вас стих только не совсем правдивый.. А вот в Швейцарии , Лихтеншейне и Монако танков вообще нет. А ведь живут тоже не слабо. Кстати, как живут там, где украинские танки??? Если смотреть по состояниям Ахметова, Коломойского, Пинчука и Суркисов, то тому НАТО еще расти и расти.
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03.02.2022 10:16 Відповісти
Мордор повинен зникнути
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02.02.2022 05:44 Відповісти
Погнати НАТО уже смішно, а те що бойко чи медведчук виграють на виборах рівносильно тому, що кива стане корольом Монако
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02.02.2022 07:05 Відповісти
я і спілкуюсь, причому з надзвичайно великою кількістю, і можу впевнено сказати що справжні Українці найбільше ненавидять все що повязано з огидним каца.пстаном, а зазначені політии замічені в постійних контанктах з мос.кальськими відмороженими політиками, тому в Україні за них проголосує лише маленький відсоток трухлих лишньохромосомих, яким пощастило залишитись в Урані коли розпався гнилий совок, та трошки зальотних прока.цапських заказних ідіотів, та декілька відсотів пожилих гречаників
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02.02.2022 07:27 Відповісти
Ахтунг! Вражеский бот!
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02.02.2022 07:57 Відповісти
Ну в клоуні розчаровані всі тут нема про що сперечатись, хоча погодьтеся краще ніж зашкварений гебешний пі.дарасо - педофіл як у лишньохромосомих недолюдей, що живуть по сусідству в пі.дераії. А щодо бариги, то так його називають ті ж прихильники клоуна та невеликий відсоток прокацапських ідіотів!
П.С. Співчуваю що вам приходиться знаходитись в такому асоціальному і опущеному середовищі, де оточюючі підтримують зрадниіків України та представників біологічного сміття!
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02.02.2022 12:22 Відповісти
правда таке може бути тільки в лугандонії!
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02.02.2022 12:24 Відповісти
Справжний украинец, а что, разве патриоты , Ющенко, Порошенко и их друзья, кумовья, земляки меньше крали из казны, чем кацапы - янукович, азиров, кучма???? Купи мозг,,,,, при любой власти у руля одни и те же, - Ахметов, Пинчук, Суркисы, Коломойский и Фирташ. Они 30 лет как приватизировали Украину и только им выгодно, чтобы голодный плебс кидал в друг-дружку камни и верил в лапшу про плохих украинцев и щирых.
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02.02.2022 15:35 Відповісти
Навчітся правильно писати Українською, не коверкайте Мову, або спілкуйтеся російською, все таки частково пішла від староруської - мови Київської Русі, тому вона у нас теж прийнятна.
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03.02.2022 09:25 Відповісти
дуня, ти хто така, щоб для тебе референдум проводити? проведеш з мураєвим та мертветчуком під шконкою
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02.02.2022 08:53 Відповісти
як ці лишньохромосомі взагалі ще гавкають? Крим був, є і буде Україною, і обовязково буде деокупований не зележно від того, про що мріють під.аросіяни!
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02.02.2022 07:01 Відповісти
Путін це прискорювач, генератор швидкості вступу України в НАТО!
Завдяки Путіну, який став агітатором вступу України до НАТО, прихильників НАТО в Україні зростає!
Завдяки Путіну Україні дають гроші і летальну зброю! Завдяки його агресивним діями, Україна будує потужну армію в Європі!!!

Путін, казковий дурак - стратег!
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02.02.2022 07:25 Відповісти
Та він путин ***** "працює на НАТО".
Українці 30 років сумнівалися чи треба , чи ні.... а ***** усе "вирішив " швидко. А так розвалювати засРашку як ***** взагалі ніхто б незміг.
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02.02.2022 10:00 Відповісти
Бандеровец, почему ты назвался бандеровцем а не идиотом??? Без обид... Вот пусть хоть 120% жителей украины захотят в НАТО и ты даже борщ назовешь- натовский борщ, а сало - натосало , но при этом хоть одна из 30 стран скажет нет, то твои хотелки это только хотелки. Поэтому зачем постить чушь.
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02.02.2022 15:39 Відповісти
путін має право йти на йух попереду своєї шайки вбивць і терористів.
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02.02.2022 08:02 Відповісти
москва палає - щастя більшого нема...
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02.02.2022 08:12 Відповісти
і, але Україні туди не потрібно.
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02.02.2022 08:28 Відповісти
так, кто еще не послал хйло нах? занимаем очередь, не толпимся
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02.02.2022 08:51 Відповісти
РАБссия вернется к ГУЛАГу и к бесплатному труду миллионов Зэков,законопроект на этот счет поступил в ДурьДуму РАБссии....советское Вяличие чЛенина-Сралина одолевает РАБссию во все дыры,сообщил Саша Сотник...
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02.02.2022 08:55 Відповісти
Фейк, нах... тебе та Россия??? Ты лучше напиши за Украину. Напиши , чучело, как здесь люди работают на минималку в 6500 грн. Напиши, сколько твоих земляков ********* на зароботки в Польшу и в РФ. Напиши, как пенсионеры выживают на пенсию в 4000 грн.
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03.02.2022 09:35 Відповісти
https://youtu.be/4nvKBbH9_Zg
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02.02.2022 08:57 Відповісти
ну, дык, принимайте!!!...можете для начала в политический союз НАТО....
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02.02.2022 08:58 Відповісти
Бряхняяя,РАБссия круче НАТО,потому что там есть братская Гярмания,потому Путлер так любит браццкий Договор Молотов-Риббентроп...
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02.02.2022 09:02 Відповісти
Кремлёвский Фюрер пусть вначале вернёт Крым Украине, уберётся с водного пространства Чёрного и Азовского морей Украины и др, а потом может предлагать, ..
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02.02.2022 09:05 Відповісти
Афтар, не скромничай, дай волю своей бредовой фантазии.... Напиши, что путен сначала вернет Америке -Аляску, Японии- Курилы и Сахалин, ну а потом уже как по маслу - Крым, Черное море та тд....Для тебя 1 Апреля(день дурака) наступил на 2 месяца раньше.
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03.02.2022 09:38 Відповісти
Смотрите не подавитесь украинским Крымом .
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03.02.2022 09:44 Відповісти
Фейк, вот когда ты перестанешь постить бред в инете, а пойдешь в военкомат и с ружьем рванешь мочить российских оккупантов в Керчи и Севастополе, а под дембель еще и развалишь крымский мост,то тогда Крым станет украинским. А пока выпей галопиредол.
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03.02.2022 09:58 Відповісти
Я Брежнева видел за 10 лет до его смерти, думаю тебе больше объяснять нечего
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03.02.2022 10:04 Відповісти
Тогда понятно. Что... крепчает мараз возрастной и начинаешь постить в инете советы для путена. Будь здоров. Включи телек, посмотри кино про Сватов. Успокоишься, развеселишься.
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03.02.2022 10:20 Відповісти
Такую фигню сам смотри, я просто больше аналитик и предсказатель
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03.02.2022 10:25 Відповісти
Скажу одно что открытая война будет на Приазовье в ближайшее время.
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03.02.2022 10:27 Відповісти
Аналитик, хотя, вы фейки все или аналитики или знатоки. выпей галопиредол. А то у тебя уже больше семи слов в предложении написать не получается. Лучше проанализируй, сколько в том Крыму, за который ты так переживаешь , сбущников, мусаров, военных, прокуроров суддей переехало в Украину??? Правильно - 0,00001 %. Проанализируй еще, сколько народу там участвует в партизанском украинском движении ??? Правильно -- 0000,1%. Поэтому можь лучше тебе не аналитиком быть, а , скажем к примеру, анекдоды рассказывать. Будь здоров.
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03.02.2022 10:59 Відповісти
Просто Московия выдохнется обслуживать остров Крым через мост, на территории Крыма могут разместится три европейских государства и представь как их можно обслужить.
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03.02.2022 13:37 Відповісти
Ну так ты ж как неудаха-аналитик, просчитай, когда московия выдохнется??? Лет через 500??? Тем более у них мост авто/ж/д. Да и нах.. тот Крым обслуживать??? Там что, Антарктида и не растет картошка/клубника/помидоры??? Это ж не Украина, чтобы кому то обслуживать.А может московия уже выдохлась содержать Калининград??? Так там даже моста нет. Бросай уже с прогнозами. Не твое это. Хочешь, ******** про сериал Папик??? Или про ЗЕквартал95???
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03.02.2022 13:47 Відповісти
Путин ничто. Гоните его нах.
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02.02.2022 09:10 Відповісти
За фактами. Висуваючи вимоги прибрати НАТО від кордонів РФ, фашисти-окупанти шантажують не лише Україну, а й Європейський Союз. Влаштувавши в Казахстані бійню під прапорами ОДКБ вони вважають, що стали силою, яка може розділити Європу і, можливо, ЄС буде окупувати частку як і Україну. У сенсі прибрати НАТО? Це ж не тільки війська, що захищають свої країни, це і ідеологія взаємодопомоги за будь-якої агресії. Європа не зацікавлена у війні? Тоді фашисти йдуть до них.
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02.02.2022 09:11 Відповісти
Фейк, выпей что нибудь успокоительное, а потом пиши за Европу и рашистов-оккупантов. Европа ( впрочем как и весь мир с мозгами) заинтересована в том, чтобы зарабатывать деньги и наращивать благополучие в своих странах и бизнес сотрудничество. Именно поэтому европейские и американские предприятия собирают Тойоты, Мерсы, Пежо и Шкоды в РФ. Именно поэтому турбины Сименс и автоматика Тошиба поставляются на заводы в РФ. Но у тебя запущенный 8 летний психоз и идеология обманутого лоха, поэтому ты пишешь что завтрапутеннападет. На тебя напали еще 30 лет назад. Результат нищеты и деградации Украины - минус 10 млн. населения и миллиардные состояния олигархов, в интересах которых, морочить тебе голову, что завтравайна.
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03.02.2022 11:07 Відповісти
Найзаспокійливіше це джавелін, який спалює путінський танк, як побачу то і заспокоюся. Вчи українську мову.
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11.02.2022 09:03 Відповісти
Джавелинов и Стингеров с Байрактарами для РАБссии хватит...
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02.02.2022 09:11 Відповісти
Фейк, успокойся про РФ, посчитай чего не хватит Украине??? Хлеба, достойных зарплат, мест в больницах для стариков, , роддомов, школ и заводовчтобы заробатывать таким придуркам как ты на жизнь. Или ты думаешь, что продашь джавелин с байрактаром и купишь вареник в Чехии и сало в Польше??? Интересно зачем такие как ты рождаются с бошкой???
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03.02.2022 13:51 Відповісти
А шо??? Разве война??? А где военное положение??? А почему ЗЕглавком отдыхает на Сейшелах , депутаты ВР на Мальдивах , шоколадный гетьман на вилле в Испании, а не ведет тебя в атаку??? Может тебе кажется про войну??? Может тебя как лоха разводят (завтрапутеннападет), а ахметов/пинчук/коломойский/суркисы под эту лапшу выводят бабло из Украины??? Ты там подумай, где война, а где *********.
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03.02.2022 13:58 Відповісти
Зачем поститшь *****,,,,,, с тех пор как пацанчегу вдули за мусорным баком, она стала называться Марша Ролевская. Два года похоже тебя не только чморили но и трахали в той СА, хотя это и дикость, но ты ж повелся. Бувай здоров,
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04.02.2022 08:23 Відповісти
Чучело ты . Кацапченочек драл твою мамку и в итоге получилось такое недорозумение как Марша Ролевская . Из таких чмошников как ты и в козлячем совке и в заможней квитучей Украине выходят только отбросы. Выпей что нибудь от маразма. .
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03.02.2022 16:50 Відповісти
Клован может ассоциировать себя с пианино 🎹 или с чем угодно, а Украина ассоциирует и видит себя в НАТО.....
НАТО в хату ‼️
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02.02.2022 09:46 Відповісти
захід дуже толерантний)) щось там ***** пояснює... ембарго на сировину, на зброю... років так на 50... щурі один одного з'їдять
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02.02.2022 11:49 Відповісти
Посылать нахрен просящуюся в НАТО Украину - суверенное право исключительно стран-участниц Альянса. И никакой Путин никогда и ни при каких обстоятельствах не лишит страны-участницы Северо-Атлантического блока их исконного права - просящуюся в НАТО Украину уже не единожды послали нахрен ранее, посылают нахрен в настоящее время и впредь Украину пошлют нахрен ровно столько раз, сколько Украина попросит о её принятии в члены НАТО.
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03.02.2022 17:17 Відповісти
 
 