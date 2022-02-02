Аеропорт Праги скасував оголошення рейсів до України російською мовою, - посол Перебийніс

Аеропорт Праги більше не дублюватиме оголошення рейсів в українські міста російською мовою.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити, що, враховуючи наші аргументи, празький аеропорт у листі на адресу Посольства повідомив, що, починаючи з сьогоднішнього дня, 1 лютого, всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами, тобто стандартними для чеського аеропорту набір мов, так, як це відбувається при посадках на рейси в переважну більшість інших країн", - заявив посол.

Перебийніс зазначив, що посольство давно просило аеропорт Праги оголошувати рейси лише чеською та англійською. Дипломат повідомив, що в аеропорту говорили, що дублювали інформацію російською на прохання авіакомпаній і для зручності пасажирів, які летять транзитом.

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"На нашу думку, перший аргумент свідчить про недооцінку авіакомпаніями громадян України, які, переконаний, так само, як і громадяни інших країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки тощо – чеською та англійською мовами. Другий аргумент взагалі звучить дивно, тому що російські громадяни транзитом через Україну зазвичай не літають, оскільки авіасполучення між Україною та країною-агресором вже давно відсутнє", - повідомив посол.