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Аеропорт Праги скасував оголошення рейсів до України російською мовою, - посол Перебийніс

Аеропорт Праги скасував оголошення рейсів до України російською мовою, - посол Перебийніс

Аеропорт Праги більше не дублюватиме оголошення рейсів в українські міста російською мовою.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити, що, враховуючи наші аргументи, празький аеропорт у листі на адресу Посольства повідомив, що, починаючи з сьогоднішнього дня, 1 лютого, всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами, тобто стандартними для чеського аеропорту набір мов, так, як це відбувається при посадках на рейси в переважну більшість інших країн", - заявив посол.

Перебийніс зазначив, що посольство давно просило аеропорт Праги оголошувати рейси лише чеською та англійською. Дипломат повідомив, що в аеропорту говорили, що дублювали інформацію російською на прохання авіакомпаній і для зручності пасажирів, які летять транзитом.

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"На нашу думку, перший аргумент свідчить про недооцінку авіакомпаніями громадян України, які, переконаний, так само, як і громадяни інших країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки тощо – чеською та англійською мовами. Другий аргумент взагалі звучить дивно, тому що російські громадяни транзитом через Україну зазвичай не літають, оскільки авіасполучення між Україною та країною-агресором вже давно відсутнє", - повідомив посол.

Автор: 

аеропорт (1855) Прага (103) Чехія (1655) Перебийніс Євген (67)


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Топ коментарі
+24
Ну взагалі то якщо літак летить в Україну, то можна крім англійської дублювати й українською
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02.02.2022 02:26 Відповісти
+18
Будь який українець добре розуміє на слух чеську. На аеропорт точно вистачить. Не розуміють слов'янських мов лише кацапи.
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02.02.2022 06:21 Відповісти
+13
Єгипет Продовольчий ринок Переді мною стоїть пара росіян Жінка здивовано питає чоловіка:

- А что такое «Яловичина»?

Підказую з-за спини:

- «Говядина» по-украински! Был в Турции - там то же самое - вывески по-украински!

Росіянин жінці (з сумом у голосі):

- «Довыё**вались»!
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02.02.2022 07:23 Відповісти
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Ну взагалі то якщо літак летить в Україну, то можна крім англійської дублювати й українською
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02.02.2022 02:26 Відповісти
Будь який українець добре розуміє на слух чеську. На аеропорт точно вистачить. Не розуміють слов'янських мов лише кацапи.
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02.02.2022 06:21 Відповісти
логічно, бо ка.цапи не народ, а різношерстий збрід біологічного сміття, що виникло в результаті спарювання найбільш відмрожених представників багатьох національностей.
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02.02.2022 07:08 Відповісти
Так, чеська та українська дещо схожі. Але аналогічні за інформаційним наповненням повідомлення на залізничному вокзалі можуть ввести в ступор словами "главніі надражі, влак, смєр, наступіще, одкречує". А як чеською звучать дво- і тризначні цифри, це взагалі жесть. Ні, англійською мовою буде однозначно простіше для розуміння.
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02.02.2022 08:08 Відповісти
нічого собі. лише скасував. а що до цього було росіянською і ніхто не збурився від такого неподобства!
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02.02.2022 02:47 Відповісти
какаяразніца! какаяразніца!
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02.02.2022 02:56 Відповісти
Якось двояко. Могли б українською наші рейси об'являти.
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02.02.2022 02:56 Відповісти
Не так багато літають щоб тримати україномовного оператора. Та і всі інші країни теж англійською оголошують...
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02.02.2022 08:53 Відповісти
Касабську зняли...Ой ,як непередбачувано
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02.02.2022 06:24 Відповісти
О! Ja-ja... Так "непередбачувано", как и то, шо все юльки перелатались в зебуинов.
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02.02.2022 06:58 Відповісти
Хвороба!? Співчуття
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02.02.2022 07:56 Відповісти
До сих пор ягелеядным наречием? Тогда удивляюсь, мол, как это Прага еще не объявила о своих намерениях, как мадьярский Будапешт, о намерении увеличит закупку газа на каазлабаде. Как-то мутно все.
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02.02.2022 06:55 Відповісти
Єгипет Продовольчий ринок Переді мною стоїть пара росіян Жінка здивовано питає чоловіка:

- А что такое «Яловичина»?

Підказую з-за спини:

- «Говядина» по-украински! Был в Турции - там то же самое - вывески по-украински!

Росіянин жінці (з сумом у голосі):

- «Довыё**вались»!
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02.02.2022 07:23 Відповісти
Дякуємо брати чехи. Зато в нас скрізь повно російської, українську чути рідко. Маємо тупого малороса і ворога України, який мав би бути гарантом Конституції. А як бути бізнесу Володі і його тупим акторам "95 кварталу", у них челюсть расєйськая і язик не той.
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02.02.2022 07:48 Відповісти
Притомним чехам-респект...
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02.02.2022 07:52 Відповісти
Это великое достижение украинской дипломатии на международной арене. Потребовалось то всего 30 лет. Вот это НОВОСТЬ. Слава Кулебе. Героя Украины ему... немедленно.
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02.02.2022 08:10 Відповісти
Помнят славяне Пражскую весну 1968 года.
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02.02.2022 08:15 Відповісти
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02.02.2022 08:30 Відповісти
вообще был в шоке когда все вывески у них в аэропорту на русском. Сдурели вообще
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02.02.2022 13:47 Відповісти
 
 