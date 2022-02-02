За добу війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 2 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. В напрямку МАР’ЇНКИ окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік ПІСКІВ російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.

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"Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.