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Новини Війна
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За добу війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

За добу війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 2 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. В напрямку МАР’ЇНКИ окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік ПІСКІВ російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.

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"Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в штабі ООС.

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обстріл (29282) Донбас (22357) найманці рф (2066) операція Об’єднаних сил (6725)


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02.02.2022 07:35 Відповісти
 
 