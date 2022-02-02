За добу в Україні зафіксовано 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. 204 особи померло, 9 894 - одужало, - МОЗ
За добу 1 лютого в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 01 лютого в Україні:
зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 190, медпрацівників – 940);
74 592 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 314 осіб;
летальних випадків – 204;
одужало – 9 894 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 130 277 осіб;
одужало – 3 641 474 особи;
летальних випадків – 100 599
проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом проведено 30 440 828 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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И вот уже неделя как живу в квартире с ТРЕМЯ больными омикроном (не получили третий бустер).
И прекрасно себя чувствую.
Даже маленького недомогания нет.
Прививайтесь. Носите маски. Не выходите в люди с соплями.
Будьте ответственными.
только тогда все это закончится.
У него просто врождённый иммунитет к любой вакцине.