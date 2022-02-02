За добу в Україні зафіксовано 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. 204 особи померло, 9 894 - одужало, - МОЗ

За добу 1 лютого в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 01 лютого в Україні:

зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 190, медпрацівників – 940);

74 592 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 314 осіб;

летальних випадків – 204;

одужало – 9 894 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 130 277 осіб;

одужало – 3 641 474 особи;

летальних випадків – 100 599

проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом проведено 30 440 828 щеплень", - розповіли в МОЗ.











