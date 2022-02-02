Держдеп хоче зміцнити східний фланг НАТО. До Європи прилетить глава Пентагону Остін

США хочуть зміцнити східний фланг НАТО, заявив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс.

Глава Пентагону США Ллойд Остін прилетить до Європи на зустріч із союзниками по НАТО на тлі загрози нової хвилі російської агресії проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"На ваше перше запитання, чи не настав час посилити східний фланг НАТО, – відповідь: однозначно час настав", – сказав Прайс.

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За його словами, Пентагон уже наказав тисячам американських військових бути в стані підвищеної готовності, якщо їх покличе на службу Північноатлантична рада.

Він також зазначив, що США співпрацюють з партнерами по НАТО, зокрема на східному фланзі, щоб бути готовими на випадок нової хвилі агресії Росії проти України. Як приклад, він навів швидкий дозвіл США країнам Балтії на постачання американської зброї Україні.

"Ми продовжимо робити кроки, щоб. посилити - в оборонному плані - східний фланг НАТО, тому що ми згодні з тим, що це важливо", - підкреслив Нед Прайс.

"Ми робимо кроки в дусі оборони і стримування, тісно співпрацюючи з нашими союзниками на східному фланзі, щоб заспокоїти їх і зміцнити їхню власну оборону", - додав Прайс.

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Крім того, спікер Пентагону Джон Кірбі повідомив: візит Остіна до Європи та зустріч із союзниками по НАТО відбудуться на тлі напруженості з Росією навколо України.