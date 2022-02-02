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Новини Війна
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Глава МЗС Естонії Лійметс закликала ООН продовжити зусилля для пошуку мирного вирішення ситуації довкола України

Глава МЗС Естонії Лійметс закликала ООН продовжити зусилля для пошуку мирного вирішення ситуації довкола України

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс під час бесіди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, що відбулася у вівторок, закликала ООН продовжити зусилля з пошуку "мирного вирішення напруженості навколо України".

Її слова цитує пресслужба МЗС Естонії, їнформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Організація Об'єднаних Націй є найбільшим у світі дипломатичним форумом, який зі зрозумілих причин повинен приділяти постійну увагу напруженості, що впливає на мир і стабільність у різних регіонах, та дотриманню міжнародного права. Саме тому я говорила з генеральним секретарем ООН про необхідність продовження зусиль між країнами щодо пошуку мирного вирішення напруженості довкола України", - зазначила Лійметс.

Вона вітала заяву Ради Безпеки ООН про ситуацію в Україні, "яка через тривалу агресію Росії, потребує широкої підтримки і уваги до своєї територіальної цілісності".

"Ми також маємо бути готові на всіх міжнародних рівнях рішуче відреагувати на військову ескалацію з боку Росії. Крім того, вважаємо за важливе закликати Росію до дотримання норм міжнародного права та принципів Статуту ООН та ОБСЄ", - сказала Лійметс.

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Автор: 

армія рф (17876) ООН (3380) росія (66144) Естонія (1645) Донбас (22357)


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Доки існуватиме лаптєрейх, мирного вирішення не буде.
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02.02.2022 09:04 Відповісти
 
 