Глава МЗС Естонії Лійметс закликала ООН продовжити зусилля для пошуку мирного вирішення ситуації довкола України
Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс під час бесіди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, що відбулася у вівторок, закликала ООН продовжити зусилля з пошуку "мирного вирішення напруженості навколо України".
Її слова цитує пресслужба МЗС Естонії, їнформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Організація Об'єднаних Націй є найбільшим у світі дипломатичним форумом, який зі зрозумілих причин повинен приділяти постійну увагу напруженості, що впливає на мир і стабільність у різних регіонах, та дотриманню міжнародного права. Саме тому я говорила з генеральним секретарем ООН про необхідність продовження зусиль між країнами щодо пошуку мирного вирішення напруженості довкола України", - зазначила Лійметс.
Вона вітала заяву Ради Безпеки ООН про ситуацію в Україні, "яка через тривалу агресію Росії, потребує широкої підтримки і уваги до своєї територіальної цілісності".
"Ми також маємо бути готові на всіх міжнародних рівнях рішуче відреагувати на військову ескалацію з боку Росії. Крім того, вважаємо за важливе закликати Росію до дотримання норм міжнародного права та принципів Статуту ООН та ОБСЄ", - сказала Лійметс.
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