"ЄС" про розслідування ДТП з Трухіним: Керівники МВС та ДБР мають піти у відставку, а Рада - саморозпуститися

Розслідування журналістів УП обставин ДТП за участі народного депутата від партії "Слуга Народу" Олександра Трухіна показало повну моральну деградацію президента Зеленського, президентської партії, керівництва МВС, ДБР, ОГПУ, які за півроку після злочину не спромоглися провести розслідування, знищували фактаж і докази злочину, зачищали інформаційний простір, знімаючи з сайтів і медіа всю інформацію про подію, покриваючи злочин свого однопартійця.

Про це йдеться у заяві фракції "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто Зеленського. Адже МВС, ДБР, ОГПУ сьогодні є кишеньковими структурами Банкової.

О.Трухін, як випливає з розслідування, є безцінним кадром для Зеленського і "слуг", адже відповідає за тіньову касу і бюджетні питання, зарплати "слуг" в конвертах. Саме тому розслідування блокувалося, всі камери спостереження з місця скоєння ДТП дивним чином зникли, тест на наявність алкоголю в крові не проводився.

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ДБР, замість розслідувати реальні злочини за участі високопосадовців, кошмарить опозицію, замість притягти до відповідальності реальних злочинців, плодить фейкові справи проти п‘ятого Президента.

Правоохоронці за пів року не спромоглася провести розслідування ДТП, в якій постраждало 6 людей.

"ЄС" висловлює слова подяки простим поліцейським, які першими прибули на місце пригоди, надали допомогу постраждалим, зафіксували аварію, не піддалися на спокуси хабаря і не побоялися дати інтерв’ю журналістам.

Ми вимагаємо від керівництва МВС утриматися від будь-яких кроків, які могли б трактуватися як покарання чи помста цим поліцейським. Навпроти, патрульні заслуговують заохочення і відзнаки.

Повну відповідальність за дії Олександра Трухіна, який на місці злочину не приховував, що має високий дах у найвищих кабінетах і відверто намагався дати хабаря в 150 тисяч поліцейським, несе Зеленський, який привів його в парламент.

Повну відповідальність за бездіяльність міністра ВС Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував.

Повну відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро.

"ЄС" вимагає негайного створення парламентської ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних органів.

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Ми вимагаємо відставки Міністра внутрішніх справ, який покривав злочин, керівника ДБР, який спустив розслідування "на гальмах".

Ми вимагаємо негайного порушення кримінальної справи за фактом ДТП і корупції пана Трухіна, цю справу має порушити НАБУ.

А сам Трухін має негайно скласти мандат і не ганьбити Верховну Раду.

Та і Зеленському варто йти геть, разом з тими, кого він привів до влади.

Ще 2 роки цього зеленого корумпованого нашестя країна не витримає.

Смішно читати заяви керівника "слуг" Арахамії, який плачеться, що їм "соромно" за Трухіна.

Народу соромно за "слуг народу", а нам огидно знаходитися з подібними "слугами" в одній сесійній залі.

Цей парламент має саморозпуститися", - заявили в "ЄС".