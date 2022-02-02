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"ЄС" про розслідування ДТП з Трухіним: Керівники МВС та ДБР мають піти у відставку, а Рада - саморозпуститися

Розслідування журналістів УП обставин ДТП за участі народного депутата від партії "Слуга Народу" Олександра Трухіна показало повну моральну деградацію президента Зеленського, президентської партії, керівництва МВС, ДБР, ОГПУ, які за півроку після злочину не спромоглися провести розслідування, знищували фактаж і докази злочину, зачищали інформаційний простір, знімаючи з сайтів і медіа всю інформацію про подію, покриваючи злочин свого однопартійця.

Про це йдеться у заяві фракції "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що така зухвала бездіяльність правоохоронних органів можлива виключно за вказівки особисто Зеленського. Адже МВС, ДБР, ОГПУ сьогодні є кишеньковими структурами Банкової.

О.Трухін, як випливає з розслідування, є безцінним кадром для Зеленського і "слуг", адже відповідає за тіньову касу і бюджетні питання, зарплати "слуг" в конвертах. Саме тому розслідування блокувалося, всі камери спостереження з місця скоєння ДТП дивним чином зникли, тест на наявність алкоголю в крові не проводився.

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ДБР, замість розслідувати реальні злочини за участі високопосадовців, кошмарить опозицію, замість притягти до відповідальності реальних злочинців, плодить фейкові справи проти п‘ятого Президента.

Правоохоронці за пів року не спромоглася провести розслідування ДТП, в якій постраждало 6 людей.

"ЄС" висловлює слова подяки простим поліцейським, які першими прибули на місце пригоди, надали допомогу постраждалим, зафіксували аварію, не піддалися на спокуси хабаря і не побоялися дати інтерв’ю журналістам.

Ми вимагаємо від керівництва МВС утриматися від будь-яких кроків, які могли б трактуватися як покарання чи помста цим поліцейським. Навпроти, патрульні заслуговують заохочення і відзнаки.

Повну відповідальність за дії Олександра Трухіна, який на місці злочину не приховував, що має високий дах у найвищих кабінетах і відверто намагався дати хабаря в 150 тисяч поліцейським, несе Зеленський, який привів його в парламент.

Повну відповідальність за бездіяльність міністра ВС Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував.

Повну відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро.

"ЄС" вимагає негайного створення парламентської ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних органів.

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Ми вимагаємо відставки Міністра внутрішніх справ, який покривав злочин, керівника ДБР, який спустив розслідування "на гальмах".

Ми вимагаємо негайного порушення кримінальної справи за фактом ДТП і корупції пана Трухіна, цю справу має порушити НАБУ.

А сам Трухін має негайно скласти мандат і не ганьбити Верховну Раду.

Та і Зеленському варто йти геть, разом з тими, кого він привів до влади.

Ще 2 роки цього зеленого корумпованого нашестя країна не витримає.

Смішно читати заяви керівника "слуг" Арахамії, який плачеться, що їм "соромно" за Трухіна.

Народу соромно за "слуг народу", а нам огидно знаходитися з подібними "слугами" в одній сесійній залі.

Цей парламент має саморозпуститися", - заявили в "ЄС".

Автор: 

ВР (15048) ДТП (4483) Зеленський Володимир (24391) відставка (1471) Монастирський Денис (392) Європейська Солідарність (1090) Трухін Олександр (159) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+39
Ніхто з них не збирається йти. Зеля і його прислуга так вцепляться зубами за владу, що прийдеться скидати їх через Майдан. Їх ціль - знищити опозицію і сфальшувати вибори, через це і не чіпають своїх, бо вони ж це мають робити.
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02.02.2022 09:01 Відповісти
+37
Хіба слуги не верещали, що він не увінават... Хіба ЗЕ його не захищав від правосуддя ?
А поліцейських зробили ідіотами. Ніби у них камери не працювали.
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02.02.2022 09:09 Відповісти
+31
Ну прі чьом тут Зєлєнскій? Єта ж Порошенко просто в Трухіна загріміровался!
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02.02.2022 09:04 Відповісти
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"друзья хотят покушать, айда, приятель, в лес!"
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02.02.2022 09:26 Відповісти
Если Раду распускать из-за каждого мудака,то у нас и Рады не будет)
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02.02.2022 09:26 Відповісти
как не будет, ес готова сформировать все
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02.02.2022 09:28 Відповісти
Да, они с ума сходят сколько возможностей украсть, а они не при корыте. Порох бы повысил доллар до 50 а то и больше, и прикрывался коронавирусом и войной. Проходили же.
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02.02.2022 09:36 Відповісти
вот это 100% истина,
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02.02.2022 10:00 Відповісти
Нахера нам така Рада? Ганьба на весь світ.
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02.02.2022 09:29 Відповісти
А когда-то была не позорная?
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02.02.2022 09:34 Відповісти
Краще ніякої, ніж така. Якщо дурні не можуть обрати Раду - треба у дурнів відібрати виборче право!
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02.02.2022 09:33 Відповісти
И отдать это право Гэтьману!!!
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02.02.2022 09:38 Відповісти
100500!
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02.02.2022 13:05 Відповісти
А ещё куры должны перестать нестись, коровы - телиться, а свиньи - пороситься.
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02.02.2022 09:31 Відповісти
Шановне паньство!!!! Ганьба такій владі і таким моральним покидькам, що прийшли разом з великим ПреЗедентом. Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти!!!! Вся Зелена шобла має піти, а Зе має перепросити людей за той кошмар що він наробив і також піти, щоб більше не ганьбити ні себе, ні країну, ні наших багастраждальних людей...
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02.02.2022 09:39 Відповісти
а хто взамін? досягнення порохоботів ми вже бачили....чого тільки реформа Супрун в медицині людям коштує....поки в простого народу не буде своєї робітничої партії, доти будуть нас водити носом по пустелі....
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02.02.2022 09:47 Відповісти
Сралина, сралина требуй из гавна вытянуть!!!
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02.02.2022 09:52 Відповісти
ну за 30 років у нас геніальні досягнення - щорічно населення близько на 1% меншає....
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02.02.2022 10:07 Відповісти
а зовнішніх кредитів набралися уже близько 98 млрд. США, скоро і СРСР переплюнемо, бо він на час розпаду мав близько 100 млрд. СШ боргу зовнішнього, ще з 10 років такого правління - і нас попуаси викуплять з усією територією....
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02.02.2022 10:09 Відповісти
98 та 100 млрд доларів, розуміється
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02.02.2022 10:17 Відповісти
Один Кравчук щось пробував економіку піднімать, так і його горлопани зняли....серед цих горлопанів був і Петя, та згодом з Юлькою посварився....
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02.02.2022 10:20 Відповісти
Поподробнее про Кравчука. Я записываю.
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02.02.2022 10:25 Відповісти
зупинення інфляції- раз, грошова реформа - два. Цього мало?
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02.02.2022 10:28 Відповісти
Инфляция в 1994 году - 401%. Вы не в ту сторону дуете. Именно коммуняка Кравчук заложил основы вектора развития Украины по методу Соломона Пляра. Хотя в целом, были у нас и похуже особи у власти.
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02.02.2022 10:45 Відповісти
Грошова реформа - это заменить совковые рубли на бумажные купоны-талоны, а потом на купоно-карбованци? Героический труд. Нобелевскую премию в экономике этому краснопузому.
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02.02.2022 10:46 Відповісти
у 1994 - 401% інфляції, а в 2004 році скільки було, коли Кравчука горлопани поперли?
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02.02.2022 10:47 Відповісти
тю блін, мав на увазі Кучму, сорі, читайте замість помилково написаного Кравчука - Кучма.
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02.02.2022 10:48 Відповісти
А я смотрю, что то не складывается пасьянс.
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02.02.2022 10:50 Відповісти
По поводу, горлопаны поперли. Так он отсидел 2 срока у власти. Больше не удавалось никому и больше запрещено Конституцией. Так что, поперли сюда никаким боком. Нам Елбасы не нужны.
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02.02.2022 10:52 Відповісти
Редька хрону не солодша.
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02.02.2022 13:15 Відповісти
Ну хорошо... Тогда главный вопрос: А эта сраная т.н. оппозиция сама на что-то способна? Есть люди, которые ее поддерживают и могут выйти на улицы? Или это такая же оппозиция, как и эти ЗЕбильные недоноски, которые сейчас возле корыта?
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02.02.2022 09:43 Відповісти
Были люди которые готовы выйти на улицу за Петины деньги. Но повязали пару дней назад.
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02.02.2022 10:02 Відповісти
А чи були ті "люди"? Чи може Петя, як завше, гроші пожалів?
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02.02.2022 10:09 Відповісти
та кажуть Петя ще той скнара...
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02.02.2022 10:13 Відповісти
Петя не лишень скнара, він щей велика ****. Якби не було на Банковій такої паскуди, як Порошенко, не мали б зараз в крісті президента такого нікчемного обдовбаного утирка, як Зеленський.
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02.02.2022 10:18 Відповісти
А зекрыса никуда не не должна уйти?
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02.02.2022 09:51 Відповісти
А Педро умерить аппетит.
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02.02.2022 09:52 Відповісти
Те саме робив ПЕС в свій час, покриваючи кауфманів, грановських і галантерників, і ще багато, багато кого. Показуючи повну моральну деградацію тодішнього президента Порошенка, бо це було його оточення. Чомусь ніхто у відставку не пішов, і зРада не саморозпустилась. Мабуть, "ви нє панімаєтє, ета другоє".
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02.02.2022 09:52 Відповісти
Петя барига, йому по статусу положено.
А чого ж ваш клован, простий парєнь з нароту, так само робить ?
Пошив вас в дурні по самоє ніхачу.
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02.02.2022 09:55 Відповісти
не можу не погодитись, що барига, то барига, правди нікуди діти....
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02.02.2022 10:24 Відповісти
странно а почему когда в бют был убийца депутат из кировограда петро не орал распустите парламент
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02.02.2022 11:16 Відповісти
а що, плівочки були, в яких кауфмани еtс намагались подзвонити комусь з покровителів? Тим покровителям, які пов'язані владою з Порошенком?
Так оприлюдніть же їх!
Аааа, нічого такого нема в природі... Хоча - кругооборот вашого гівна крутиться.
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02.02.2022 12:49 Відповісти
Роспуск рады уже назрел,это стадо зелёных баранов не имеет права голосовать как большинство,из избирателей эта партия представляет только беньку и ахметку
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02.02.2022 09:54 Відповісти
+++
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02.02.2022 10:19 Відповісти
Вже Путлер впливає на ВР та завдяки конвертам проводить потрібні для нього рішення. Гроші не пахнуть. А хто знає, звідки конверти передають.
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02.02.2022 10:21 Відповісти
"Ми вимагаємо відставки Міністра внутрішніх справ... "

какая нах видставка?
Толку никакого не будет пока не будет уголовного преследования за преступления!!!

пля - пришли, набили взятками карманы и видставка....
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02.02.2022 09:54 Відповісти
Зеля заробив? Правда? І податки сплатив? Скілки? Хочаб з 2014 по 2017 тий? А 40 млн доларів, вкрадених з "привата" у мудрого наріту, це чайові, за труди?
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02.02.2022 10:38 Відповісти
Уті, путі, які ми злопам'ятні..
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02.02.2022 10:37 Відповісти
Ну і що там з заводами в раші? Тільки факти, будьте ласкаві. А я вам прокацапський кінобізнес ВАЗелінського та НЕконфісковану нерухомість в окупованому криму.
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02.02.2022 10:41 Відповісти
Подоляківці, не старайтеся, не пройде вже ваша брехня про "баригу" Порошенко. Бо то була чистої води брехня, яка спрацювала на виборах у 2019 році. Як виявилося барига в реальному вигляді є пан Зе. В офшорах 41 мільйон доларів США викрадених його начальником із банка, на росії працюють його кіностудії, знімають кфно для російської пропаганди і одночасно його фільм "свати" крутять на московії і в нас. Ніяк не може наїстися. Я вже мовчу за держрезерви, "велике крадівництво", ковід та інші проекти бариги.
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02.02.2022 10:08 Відповісти
A можно подробности ?
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02.02.2022 10:29 Відповісти
Предыдущая Верховная Рада была распущена вопреки Конституции: она имела право на месяц работы для формирования новой коалиции, и Парубий просил дать этот месяц. Вопреки Конституции, в просьбе было отказано.
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02.02.2022 10:08 Відповісти
Слухаємо Вас.
Висказуйтесь.
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02.02.2022 10:22 Відповісти
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02.02.2022 10:32 Відповісти
а що висказуватись - подивись, Ксенія, скільки вже хрестів, не форум, а якесь кладовище
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02.02.2022 10:45 Відповісти
Так завжди було. Треба вчитись бачити у всьому плюсики.
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02.02.2022 10:51 Відповісти
плюсики в чому?в чому позитив?
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03.02.2022 07:11 Відповісти
Нагадую тему дискусії.

Розслідування ДТП з Трухіним: Керівники МВС та ДБР мають піти у відставку, а Рада - саморозпуститися
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02.02.2022 10:31 Відповісти
та тут подарки роздають ЄС аж гай шумить.....
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02.02.2022 10:44 Відповісти
Не знаю как насчет Рады ,про министра МВД и директора ДБР однозначно
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02.02.2022 10:36 Відповісти
"Без всяких проволочек дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП."
Источник:

Давай, Бубочка, с вещами на выход, ПОКА ЕЩЕ В ОМАН ВЫПУСКАЮТ.
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02.02.2022 11:23 Відповісти
"Смешно читать заявления руководителя "слуг" Арахамии, который плачется, что им "стыдно" за Трухина" Источник:

Полгода не было стыдно Арахамии, а сейчас прям застыдился.
Что, Арахамия, деньги закончились и потому стыд напал?
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02.02.2022 11:25 Відповісти
Найрозумніші хлопці в СБУ! Так і не встановили до сих пір, хто був за кермом під-час аваріїї: Трухін , чи хтось інший! А на нєт і суда нєт!
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02.02.2022 11:58 Відповісти
Я так понимаю этот сайт больше для порохоботов.
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02.02.2022 12:17 Відповісти
це сайт для українців. Малоросам тут не раді!!!
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02.02.2022 12:29 Відповісти
цікава гілочка. тим, як зескот сере фейками на опонентів; і як він плачеться, що їх чмирять за це. Хрестять їх адміни за брехню, бачиш
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02.02.2022 12:42 Відповісти
Собаки лают, караван идёт!!!
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02.02.2022 12:56 Відповісти
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