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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Білий дім про заяви Путіна щодо України: "Лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат"

Білий дім про заяви Путіна щодо України:

В адміністрації президента США Джо Байдена порівняли лідера Росії Володимира Путіна з лисицею в курнику, коментуючи його заяви про нібито "загрозу" для РФ з боку України.

Відповідну заяву зробила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Коли лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат, що вони (керівництво Росії. Ред.) по суті й роблять, цей страх не подається як констатація факту. І коли ви дивитеся, як Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це теж не слід подавати як констатацію факту", – сказала вона.

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Псакі зазначила, що США добре розуміють, хто у цьому випадку лисиця.

"Ми бачили нарощування військ на кордоні (з Україною. Ред.). Ми бачили, як вони перекинули війська до Білорусі, на інший кордон", – зазначила речниця Білого дому.

За її словами, США точно не знають, що Путін збирається робити далі, але зараз Вашингтон має тримати відчиненими двері для дипломатії.

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Вона наголосила: США віддають перевагу деескалації та запобіганню вторгнення, але рішення залишається за Путіним.

Автор: 

путін володимир (24130) США (23449) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+55
Росія навіть не лисиця, Росія - чупакабра
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02.02.2022 09:11 Відповісти
+35
Браво ! Влучне порівняння !
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02.02.2022 09:13 Відповісти
+29
Он не лисица - он старая бункерная крыса
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02.02.2022 09:14 Відповісти
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Росія навіть не лисиця, Росія - чупакабра
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02.02.2022 09:11 Відповісти
Голодний і облізлий ведмідь-шатун
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02.02.2022 09:13 Відповісти
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02.02.2022 09:50 Відповісти
американцы не знают про такое животное))
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02.02.2022 13:41 Відповісти
Браво ! Влучне порівняння !
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02.02.2022 09:13 Відповісти
Да, но только нас с курятником сравнили. Немного обидно.
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02.02.2022 10:04 Відповісти
Добре, що не з цирком....
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02.02.2022 10:08 Відповісти
да ладно...это сравнение что мы няш- мяш и миролюбивые))
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02.02.2022 13:42 Відповісти
Он не лисица - он старая бункерная крыса
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02.02.2022 09:14 Відповісти
Так і за "міль",теж зійде.
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02.02.2022 10:34 Відповісти
Влучно!
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02.02.2022 09:16 Відповісти
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02.02.2022 09:18 Відповісти
Росіяни почали підозрювати, що "царь у них ненастоящий" то і виникла потреба стрільців в похід відправити.
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02.02.2022 09:20 Відповісти
Гном кремлевский за украденный Крым дрожит от страха что его придётся вернуть Украине и тогда ему конец!
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02.02.2022 09:20 Відповісти
Нехай сидить тихо, а то Зеля нападе.
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02.02.2022 09:21 Відповісти
и проглядит глаз до дырки (а оно ***** надо))))
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02.02.2022 09:32 Відповісти
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02.02.2022 09:35 Відповісти
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02.02.2022 09:47 Відповісти
Псаки тролляка міжнародного рівня
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02.02.2022 09:24 Відповісти
80 левел
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02.02.2022 09:33 Відповісти
Это вам не Машка три стакана
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02.02.2022 14:28 Відповісти
Сама точна характеристика кацапам!
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02.02.2022 09:25 Відповісти
У кацапской РФ принцип курятника - хочет залезть повыше, столкнуть ближнего и обгадить нижнего !
На верхней жердочке сидит старый облезлый петух !
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02.02.2022 09:30 Відповісти
Меткое замечание.
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02.02.2022 09:32 Відповісти
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02.02.2022 09:34 Відповісти
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02.02.2022 09:34 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/4/4/d/9/44d9345a6833eb4cd8a7a8c1274edb0f/original.jpg
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02.02.2022 09:35 Відповісти
https://shapito.d3.ru/strakh-neotvratimosti-nakazaniia-2250503/?sorting=rating Страх неотвратимости наказания

На пресс-конференции после встречи с венгерским премьер-министром Путин сказал следующее:

"В доктринальных документах Украины сказано, что она собирается вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина стала страной НАТО и начинает операцию в Крыму. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал?"

Вы тоже это видите? Володя задается вопросом, подумал ли хоть кто-то, что за преступление может наступить расплата?

То есть, ты затеваешь идиотскую авантюру с аннексией Крыма, получаешь санкции и статус страны-агрессора, начинаешь повышать ставки чтобы от тебя отстали как от буйного, но это приводит только к еще большим санкциям и изоляции. И когда тебе напоминают о неотвратимости правосудия, ты задаешься вопросом подумал ли хоть кто-то о том, что тебе вдруг придется отвечать за злодеяния?

Вова, а ты чем думал-то, заваривая всю эту кашу?
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02.02.2022 09:36 Відповісти
Нам что, воевать с блоком НАТО?
Так у России есть гипер-супер ракеты, и "они там сдохнут, а мы в рай"
Чего тогда глупые вопросы задаёт?
* * *
На той же пресс-конференции:
"Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы"
А он чего ожидал?! Что НАТО ради хотелок очередного диктатора начнет выгонять страны из альянса?!
Зачем вообще РФ делает эти идиотские, заведомо невыполнимые предложения?
* * *
Зачем вообще РФ делает эти идиотские, заведомо невыполнимые предложения?
Затем. Мы вам сделали предложения, но вы их отклонили. Мы сами понимаем, что предложения заведомо невыполнимые, но вы не идете на диалог, и значит - правда за нами! Вы - плохие, мы - хорошие, ЧИТД!
* * *
То есть, может выйти, что мы спи..дили Крым не у отдельной страны, а у целого члена блока НАТО? Из-за этого такая паника началась?
https://shapito.d3.ru/strakh-neotvratimosti-nakazaniia-2250503/?sorting=rating
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02.02.2022 09:40 Відповісти
Прикол в том, что США четко сказали, что своих кур или собак они на помощь посылать не будут. А накидают зерна чуток и палок и гавкать их собачки будут издалека. Авось лиса испугается и убежит.
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02.02.2022 09:40 Відповісти
рашка угрожает и топает ножками... торопит европу и нато срочно не затягивая дать ответ с гарантиями о том что нато не будет разширяться ,и украину не возьмут в нато! так как путин заявил на своём очередном сборище что мол тогда УКРАИНА мол обязательно будет отвоёвывать крым не говоря уже про донбас! вот мол люди добрые мои рассеяни в чём дело... обосцались животные . и вот торопят с гарантиями.. так как натянули со всей страны для устрашения больше сотни тысяч вояк к границе .а это стоит огромнейших естественно денег тягать сотнями вагоны туда сюда сюда туда как малохольные идиоты + кормёжка это всего стада .а нужно ещё и мыться и в туалет.....а на улице снег мороз зима .вояки болеют и распространяется короновирус....поэтому требуют гарантии срочно..... как то так))
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02.02.2022 09:42 Відповісти
а торопят по одной простой причине - вяличие очень быстро сдувается удерживая 100 тыс войско в полях, зимой в ожидании команды - на шашлыки....
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02.02.2022 15:30 Відповісти
Чикатило сидит в кустах и дрожит от страха.
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02.02.2022 09:45 Відповісти
Цыплятам дали джавелины и другие вкусняхи...киздец лисе...спалим норку..
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02.02.2022 09:50 Відповісти
циплятам треба самим "джавеліни" виготовлять....
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02.02.2022 10:09 Відповісти
Так ніжно листця. Яка лисиця ***** всі у світі знають
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02.02.2022 09:54 Відповісти
Это дипломатическая аббревиатура:
Лысая Исключительно Сикливая ******** Цаца - "лисица".
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02.02.2022 11:51 Відповісти
В цім курнику і кури є, і криси,
Є пєтухі, нєсучкі є і сучкі,
Недай-бо лису в цей курник залізти,
Такі тут єсть ... не пережити вздрючку..
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02.02.2022 10:00 Відповісти
Ви забули за зелених скунсів.
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02.02.2022 10:22 Відповісти
Это даже не пощёчина.
И не удар по яйцам.
Это посадка на бутылку.
Хотели скрепности? Получили)))
Продолжение, очень скоро.
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02.02.2022 10:14 Відповісти
Красиво!
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02.02.2022 10:44 Відповісти
ой шановна)) не знаєш ти ще наших курчат)) курник біля Чорнобиля розташований)
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02.02.2022 11:44 Відповісти
Тут скорее лисица требует не выдавать хозяину соседнего двора ружье или капканы ,чтобы она спокойно продолжала туда бегать и умыкать циплят как это раньше она сделала с Крымом и Лугандоном.
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02.02.2022 13:40 Відповісти
Путинская лиса почувствовала, что курятник охраняется и любое нападение может закончиться тем, что мех лисы пойдет на воротник охотникам США и НАТО.
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02.02.2022 16:09 Відповісти
Путин добивается от Байдена гарантий безопасности своего режима в России.

А какие гарантии готов предложить бункерный диктатор-убийца Путин в отношении территориальной целостности Украины?
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02.02.2022 16:12 Відповісти
История повторяется. В своë время США и НАТО размещали ракеты в Западной Европе для защиты от СССР. Сегодня США и НАТО обязаны разместить ракеты на территории Украины для защиты от путинской России.

После размещения ракет США и НАТО в Украине большая агрессия Путина станет невозможной.
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02.02.2022 16:13 Відповісти
 
 