Білий дім про заяви Путіна щодо України: "Лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат"
В адміністрації президента США Джо Байдена порівняли лідера Росії Володимира Путіна з лисицею в курнику, коментуючи його заяви про нібито "загрозу" для РФ з боку України.
Відповідну заяву зробила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Коли лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат, що вони (керівництво Росії. – Ред.) по суті й роблять, цей страх не подається як констатація факту. І коли ви дивитеся, як Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це теж не слід подавати як констатацію факту", – сказала вона.
Псакі зазначила, що США добре розуміють, хто у цьому випадку лисиця.
"Ми бачили нарощування військ на кордоні (з Україною. – Ред.). Ми бачили, як вони перекинули війська до Білорусі, на інший кордон", – зазначила речниця Білого дому.
За її словами, США точно не знають, що Путін збирається робити далі, але зараз Вашингтон має тримати відчиненими двері для дипломатії.
Вона наголосила: США віддають перевагу деескалації та запобіганню вторгнення, але рішення залишається за Путіним.
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На верхней жердочке сидит старый облезлый петух !
На пресс-конференции после встречи с венгерским премьер-министром Путин сказал следующее:
"В доктринальных документах Украины сказано, что она собирается вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина стала страной НАТО и начинает операцию в Крыму. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал?"
Вы тоже это видите? Володя задается вопросом, подумал ли хоть кто-то, что за преступление может наступить расплата?
То есть, ты затеваешь идиотскую авантюру с аннексией Крыма, получаешь санкции и статус страны-агрессора, начинаешь повышать ставки чтобы от тебя отстали как от буйного, но это приводит только к еще большим санкциям и изоляции. И когда тебе напоминают о неотвратимости правосудия, ты задаешься вопросом подумал ли хоть кто-то о том, что тебе вдруг придется отвечать за злодеяния?
Вова, а ты чем думал-то, заваривая всю эту кашу?
Так у России есть гипер-супер ракеты, и "они там сдохнут, а мы в рай"
Чего тогда глупые вопросы задаёт?
* * *
На той же пресс-конференции:
"Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы"
А он чего ожидал?! Что НАТО ради хотелок очередного диктатора начнет выгонять страны из альянса?!
Зачем вообще РФ делает эти идиотские, заведомо невыполнимые предложения?
* * *
Зачем вообще РФ делает эти идиотские, заведомо невыполнимые предложения?
Затем. Мы вам сделали предложения, но вы их отклонили. Мы сами понимаем, что предложения заведомо невыполнимые, но вы не идете на диалог, и значит - правда за нами! Вы - плохие, мы - хорошие, ЧИТД!
* * *
То есть, может выйти, что мы спи..дили Крым не у отдельной страны, а у целого члена блока НАТО? Из-за этого такая паника началась?
https://shapito.d3.ru/strakh-neotvratimosti-nakazaniia-2250503/?sorting=rating
Лысая Исключительно Сикливая ******** Цаца - "лисица".
Є пєтухі, нєсучкі є і сучкі,
Недай-бо лису в цей курник залізти,
Такі тут єсть ... не пережити вздрючку..
И не удар по яйцам.
Это посадка на бутылку.
Хотели скрепности? Получили)))
Продолжение, очень скоро.
А какие гарантии готов предложить бункерный диктатор-убийца Путин в отношении территориальной целостности Украины?
После размещения ракет США и НАТО в Украине большая агрессия Путина станет невозможной.