Білий дім про заяви Путіна щодо України: "Лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат"

В адміністрації президента США Джо Байдена порівняли лідера Росії Володимира Путіна з лисицею в курнику, коментуючи його заяви про нібито "загрозу" для РФ з боку України.

Відповідну заяву зробила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Коли лисиця кричить з даху курника, що вона боїться курчат, що вони (керівництво Росії. – Ред.) по суті й роблять, цей страх не подається як констатація факту. І коли ви дивитеся, як Путін кричить про страх перед Україною та українцями, це теж не слід подавати як констатацію факту", – сказала вона.

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Псакі зазначила, що США добре розуміють, хто у цьому випадку лисиця.

"Ми бачили нарощування військ на кордоні (з Україною. – Ред.). Ми бачили, як вони перекинули війська до Білорусі, на інший кордон", – зазначила речниця Білого дому.

За її словами, США точно не знають, що Путін збирається робити далі, але зараз Вашингтон має тримати відчиненими двері для дипломатії.

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Вона наголосила: США віддають перевагу деескалації та запобіганню вторгнення, але рішення залишається за Путіним.