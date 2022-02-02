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Новини Війна
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Немає сенсу проводити саміт нормандського формату на найвищому рівні. Рішення попереднього не виконуються, - представник РФ в ООН Небензя

Немає сенсу проводити саміт нормандського формату на найвищому рівні. Рішення попереднього не виконуються, - представник РФ в ООН Небензя

Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не вважає за потрібне організовувати нову зустріч на вищому рівні в нормандському форматі через те, що домовленості, досягнуті на попередньому саміті у 2019 році, нібито "не виконуються".

Слова Небензі цитує ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що попередній саміт нормандського формату відбувся у 2019 році в Парижі, були досягнуті певні домовленості. Ці домовленості, за його словами, зараз нібито не виконуються і "тепер президент України Володимир Зеленський наполягає на проведенні нового саміту".

"Наша позиція полягає в тому, що, поки рішення саміту 2019 року не виконані, зустрічатися знову сенсу немає", - сказав дипломат.

Втім, російський дипломат не уточнив, що Росія всіляко уникає будь-яких домовленостей та не виконує зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації довкола України.

Також читайте: З'явилася надія на деескалацію та мирне врегулювання ситуації довкола України, – Зеленський

Автор: 

росія (66144) нормандська четвірка (1526) Небензя Василь (53)


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Топ коментарі
+13
и не выполняются именно паРашей. об этом чуркин-2 скромно умолчал. как всегда.
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02.02.2022 09:23 Відповісти
+10
Ну так у чому справа? Хай Росія почне виконувать! Я вже писав не раз : "Кремлівські кухарі страшно не ******* коли їх змушують їсти страви приготовлені за їх власними рецептами!"
Адже зараз операція "Принуждение к миру" вступила в основну стадію От тільки її проводить не Росія а НАТО І саме стосовно Росії!
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02.02.2022 09:31 Відповісти
+7
Нікуди кацапи з ордло не підуть, бо вони там такого наробили, що як побачить світ, то здригнеться - вбивства, насилля, розорені підприємства та інші ніштяки руССкого міра. Тому раху треба валити і забирати все, що вони вкрали, а на "обломках самовластья" написати ім"я Степана Андрійовича. Нехай буде так.)
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02.02.2022 09:35 Відповісти
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и не выполняются именно паРашей. об этом чуркин-2 скромно умолчал. как всегда.
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02.02.2022 09:23 Відповісти
Нікуди кацапи з ордло не підуть, бо вони там такого наробили, що як побачить світ, то здригнеться - вбивства, насилля, розорені підприємства та інші ніштяки руССкого міра. Тому раху треба валити і забирати все, що вони вкрали, а на "обломках самовластья" написати ім"я Степана Андрійовича. Нехай буде так.)
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02.02.2022 09:35 Відповісти
вот как нужно поступать с "минскими соглашениями " и "формулами штанмаера":
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02.02.2022 09:50 Відповісти
Вьі нє **********! Чьто ето за пьяньіє вьіходкі?!(с)
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02.02.2022 09:53 Відповісти
А краще, нехай цей лисий бідлохер озвуче, що наше зеленоморде наобіцяло і тепер не виконує. Дуже було б цікаво послухати. Мотузку, мило і ослінчик вже приготовано для нашого членограя
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02.02.2022 12:05 Відповісти
Це той лисий коцап, який вимахував цитатами зеленського ?
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02.02.2022 09:27 Відповісти
Ну так у чому справа? Хай Росія почне виконувать! Я вже писав не раз : "Кремлівські кухарі страшно не ******* коли їх змушують їсти страви приготовлені за їх власними рецептами!"
Адже зараз операція "Принуждение к миру" вступила в основну стадію От тільки її проводить не Росія а НАТО І саме стосовно Росії!
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02.02.2022 09:31 Відповісти
Это про тайные договоренности с гундосой ? 👀
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02.02.2022 09:31 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/d/6/2/c/d62c47392108df5217fa59c49ab3e3b3/original.jpg
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02.02.2022 09:38 Відповісти
Этот придурок размахивает бомажками и цитатами полоумного Голобородьки что когда то размахивал дохляк Чуркин письмом Индюковича "Путлерр введи"... от 1 марта 2014 года...за что и грохнули...спалил контору....
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02.02.2022 09:39 Відповісти
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02.02.2022 09:41 Відповісти
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02.02.2022 09:44 Відповісти
Підпис здесь і підпис здесь.(с)
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02.02.2022 09:53 Відповісти
Если убрать "н" то будет - Н ****** ))
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02.02.2022 09:39 Відповісти
Мені теж здалося, що в цьому прізвищі нароблено помилок.)))
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02.02.2022 09:47 Відповісти
И кем же они не выполняются?Как они достали своим блеяньем
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02.02.2022 09:50 Відповісти
Голобородьку спалили по факту и Небензя и Лавров....осталось узнать псевдоним того, которым вам ничего не должен... типа из Эпохи бедности....
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02.02.2022 09:51 Відповісти
Від нормандського формату взагалі жодної користі не було. Не ті учасники!
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02.02.2022 09:59 Відповісти
Небезя пора к Чуркину....
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02.02.2022 09:59 Відповісти
Тяните время, для этого они и заключались. эти "минские соглашения". Хотя можно было вспомнить про большой договор о признании границ и добрососедстве с РФ, Будапештский меморандум, которыми все подтерли задницы. Или хотя бы пункты переставить в тех же соглашениях. ...Провести выборы по законам Украины... И как их можно провести не контролируя границы? Но все это мелочи. все все понимают...
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02.02.2022 10:03 Відповісти
"недовго музика грала"... але й при його "відродженні та реанімації" Нормандського формату і на прискореній його кончині - одні і ті жжж дійові "морди"...

-26-го січня Єрмак з пасофом в Парижі заявив, про реанімацією переговорного формату на зустрічі радників лідерів нормандської четвірки, - в результаті ревізії минулих домовленостей. "твердо домовилися" про всеосяжна припинення вогню" на лінії фронту...

Через чотири дні росія продовжила обстріли позицій ЗСУ

-А на шостий день... 1-го лютого представник росії в Нью-Йорку (в ООН) Небензя заявив, росія не бачить сенсу в проведенні https://www.slovoidilo.ua/2022/01/27/novyna/polityka/zelenskyj-prokomentuvav-zustrich-radnykiv-normandskoyi-chetvirky нового саміту країн нормандського формату , оскільки вважає його марним в поточних умовах і абсолютно непотрібним!

Воно з боку вже давно було видно що Нормандський формат це- свого роду політичний онанізм... Оскільки в одній російській упряжці мчали Меркель, Путін і Макрон, які мали чітко зкоординовану мету... а збоку вибрикував молодий і зелений лошак від України... підкидаючи задні копита то в ліво, то в право і намагаючись заглянути у всі дирки "руской тройкє"... і думаючи, що він всесвітньо значима особа?

Чи то гола безтурботність, чи самообман, чи результат нездорових навіювань? але ЖОДНА зустріч в Норманському форматі і НІКОЛИ не принесла Україні пользи, лише піар для її учасників і втрату часу для озброєнь ВСУ в турбо-режимі... з 2014 року.

Потрібно відкинути на смітник історії і мінський і Нормандський формати (як мертвонароджені), а відновити формат країн підписантів Будапештського меморандуму, де розглянути і обнародувати для всього світу відповіді лише на два запитання: - а) причин його невиконання країнами-підписантами.., по всім його пунктах ! Бо Україна виконала його повністю! б) Як кваліфікувати це невиконання: змовою з метою "надути" Україну, зробивши її беззахисною перед потенційним ворогом, чи банальніше - просто платним виконанням замовлення Єльцина?
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02.02.2022 10:19 Відповісти
Нема з ким розмовляти і нема про що! Україні потрібен розумний і рішучий головнокомандувач і ******* озброєння. З цим президентом годі мріяти...
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02.02.2022 12:28 Відповісти
Обломали Зебилу его миротворческие рога. Может хоть теперь до него дойдет что рашка не собирается прекращать войну в Луганде и никакой мир ей там не нужен.
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02.02.2022 13:26 Відповісти
 
 