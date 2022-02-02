Немає сенсу проводити саміт нормандського формату на найвищому рівні. Рішення попереднього не виконуються, - представник РФ в ООН Небензя

Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не вважає за потрібне організовувати нову зустріч на вищому рівні в нормандському форматі через те, що домовленості, досягнуті на попередньому саміті у 2019 році, нібито "не виконуються".

Слова Небензі цитує ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що попередній саміт нормандського формату відбувся у 2019 році в Парижі, були досягнуті певні домовленості. Ці домовленості, за його словами, зараз нібито не виконуються і "тепер президент України Володимир Зеленський наполягає на проведенні нового саміту".

"Наша позиція полягає в тому, що, поки рішення саміту 2019 року не виконані, зустрічатися знову сенсу немає", - сказав дипломат.

Втім, російський дипломат не уточнив, що Росія всіляко уникає будь-яких домовленостей та не виконує зобов'язання щодо мирного врегулювання ситуації довкола України.

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