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Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією. ДОКУМЕНТ

Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією. ДОКУМЕНТ

Газета El Pais опублікувала відповіді США та НАТО на ультиматум Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

У відповіді йдеться про те, що США та НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

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Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 01
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 02
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 03
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 04
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 05
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 06
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 07
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 08
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією 09

Автор: 

НАТО (6561) росія (66144) США (23449) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+57
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02.02.2022 09:52 Відповісти
+42
Дякуємо США і НАТО за тверду позицію, рашка йде лісом
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02.02.2022 09:44 Відповісти
+24
Вата решила продавить на слабо.... а продавили вату....
теперь куйлу только на поклон к Си на перегонки с Токаевым...
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02.02.2022 09:54 Відповісти
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02.02.2022 09:39 Відповісти
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02.02.2022 09:41 Відповісти
НАТО покупает нефть у РФ?Ты не умнее кацапа
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02.02.2022 09:59 Відповісти
Говноботы сразу идут по известному адресу, причём мелкими шагами
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02.02.2022 10:47 Відповісти
НАТО-военный блок и он не занимается закупками нефти))Мошешь идти.Только не мелкими,а очень широкими)))
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02.02.2022 11:38 Відповісти
Военно-экономический блок.
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02.02.2022 11:48 Відповісти
Военно-политический союз,если на то пошло.Это в какой голове могла родиться мысль об экономической деятельности НАТО?
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02.02.2022 11:57 Відповісти
Если на то пошло, то говноботы могут со швабры даже не вставать, и не важно какой там блок НАТО))
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02.02.2022 13:42 Відповісти
У нормальных людей ВАЖНО,что ты говоришь.А у тех,которых ты упомянул,естественно,-нет.Поэтому вставать со швабры тебе никто и не предлагает)
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02.02.2022 13:57 Відповісти
Ты петушок фсбешный по-русски писать научись, для начала. А потом мнение всякого говна здесь никого не интересует
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02.02.2022 14:28 Відповісти
Это мне пишет тело,у которого 4 ошибки в предложении? На счет мнения ты прав-мнение поклонников перекрашенного рыго-медведчуковца мало кого интересует)
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02.02.2022 14:52 Відповісти
Петух вонючий, сдёрни отсюда падаль, лапти завяжи, чмо, и ***** привет, обосралось оно по полной
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02.02.2022 15:58 Відповісти
То Питруликсеичу-спасибо.Если бы он мужественно не дружил с Медведчуком-пипец бы нам всем!!!!!
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02.02.2022 16:00 Відповісти
Мнение гомосеков здесь никому не интересно
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02.02.2022 16:16 Відповісти
Это тех.которых Питроликсеич на парадах защищал?
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02.02.2022 16:42 Відповісти
ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВО БРАТЬ ОРУЖИЕ В РУКИ! ВОТ УБЮ ТОГДА ДРУГОЕ ДЕЛО! КАКЯ ГНИЛЬ ЭТОТ ОРДЫНСКИЙ МИР!!!
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02.02.2022 12:34 Відповісти
Дякуємо США і НАТО за тверду позицію, рашка йде лісом
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02.02.2022 09:44 Відповісти
Кремлевскому гопнику можно подписывать только приговор.
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02.02.2022 09:47 Відповісти
« так що намвоювати з НАТО», ні - смоктати!
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02.02.2022 09:49 Відповісти
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02.02.2022 09:52 Відповісти
Ответ исчерпывающий. Расия по идее должна начать войну,шоб не выглядеть обосранной )) Думаю зассыт. - Все ж готовы. И бабло на Западе сгорит с домами.
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02.02.2022 09:52 Відповісти
Стільки паперу витратили, можна було вмістити три слова на одному аркуші
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02.02.2022 09:53 Відповісти
навіть декілька літер - "ПТН-ПНХ"
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02.02.2022 10:52 Відповісти
Вата решила продавить на слабо.... а продавили вату....
теперь куйлу только на поклон к Си на перегонки с Токаевым...
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02.02.2022 09:54 Відповісти
Продавилось там, где слабее!
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02.02.2022 10:22 Відповісти
одним словом раша пнх
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02.02.2022 09:58 Відповісти
русне к такому не привыкать. у касапни даже есть поговорка - один раз в жопу не питорас, а просто рузький чилавек.
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02.02.2022 09:58 Відповісти
Сказка об РАБссии царской имперьялистической после Первой Мировой...распад ничему не научил болванов уже советских... сегодня мы свидетели третьего решающего этапа распада РАБссии после 1917 и 1991 гг...,весело живем...
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02.02.2022 09:58 Відповісти
це називається - хлоп обісцяними трусами по кацапській морді )))))
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02.02.2022 10:03 Відповісти
Да они уже такого ужаса нагнали на европейцев, что нас в НАТО лет 100 и так не примут. Одна надежда на двусторонние договоры с США и Британией.
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02.02.2022 10:06 Відповісти
НАТО было больше для защиты Китая. Если россияне страху нагнали, значит будут принимать страны, которые готовы россиянам по рогам нащёлкать.
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02.02.2022 10:25 Відповісти
Ещё 7 лет назад об этом даже речи быть не могло, но как быстро меняется мир, Украина обязательно будет в НАТО, и даже быстрее, чем думает *****
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02.02.2022 10:50 Відповісти
Слава Богу, шо они наконец-то поняли, шо договоры с пуцино-х@йловцами стоят как мышиный пук.
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02.02.2022 10:07 Відповісти
Сильно громко орали...Крым Наш,...Трамп наш,...Донбасс это Новороссия,от Харькова до Одессы....,охрипли за 8 лет....
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02.02.2022 10:09 Відповісти
Обосрались за 8 лет
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02.02.2022 10:51 Відповісти
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02.02.2022 10:13 Відповісти
Олександр Бригинець


Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА



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02.02.2022 10:15 Відповісти
Як казали люди минулого...РАБссия погрязла во лжи с 16 века...
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02.02.2022 10:20 Відповісти
Семюэл Батлер абсолютно Прав...
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02.02.2022 10:22 Відповісти
На мою думку, раніше ніж 16 ст., спочатку їм довелося брехати посланцям Ханів Орди.
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02.02.2022 12:52 Відповісти
Да она родилась та.. рабсия в грязи .лжи и от кочевников
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02.02.2022 17:05 Відповісти
Кацапи зкуштуйте гриба,по їхньому-"отсосиновик" називається.
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02.02.2022 10:32 Відповісти
РАИСЯ САСЯМБА
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02.02.2022 10:38 Відповісти
І це треба було стільки чорнила витрачати, якщо зміст заяви можна було сформулювати 6-ю літерами - ПТН ПНХ!
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02.02.2022 10:54 Відповісти
И то могут не понять и потребовать перевода на "великий и могучий".
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02.02.2022 11:30 Відповісти
Тогда надо вводить"санкции" для понимания ) как они это любят
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02.02.2022 17:02 Відповісти
Лососнули тунца. Хотелки умалишенных врачей не колышат
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02.02.2022 14:11 Відповісти
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02.02.2022 15:30 Відповісти
Ответ Зеленскому. на вопрос о НАТО!
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02.02.2022 17:00 Відповісти
Ні,Зеленський наполягає ,що бажає надалі дивитися ***** в ..(І)
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02.02.2022 17:56 Відповісти
Відповідь коротка чітка як звук членом по лисіні пуйла.
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02.02.2022 17:15 Відповісти
Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією. ДОКУМЕНТ Джерело:

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02.02.2022 18:55 Відповісти
Ответ русскоязычных украинцев *********!
"Факью Раша,в рот т**я **.ть!"
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02.02.2022 18:58 Відповісти
Учитывая, что просили не публиковать ответ ранее, я почему то, зная подлую натуру рашистов, был уверен, что точно опубликуют.
Слили специально на сторону, чтобы самим явно не палиться, как с дип перепиской.
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02.02.2022 22:04 Відповісти
паРашка гнет свою линию вопреки здравому смьіслу. паРашки незачем прогибаться - она же ядерная страна. И санкции против паРашки должньі бьіть жесточайшими и консолидированьіми - иначе весь мир сойдет с ума как руские ублюдки. https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/russia-takes-lead-at-un-in-crises-around-the-world/ar-AATq7LP?ocid=msedgdhp&pc=U531 Росія лідирує в ООН у кризах по всьому світу (msn.com)
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03.02.2022 08:00 Відповісти
 
 