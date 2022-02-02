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Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією. ДОКУМЕНТ
Газета El Pais опублікувала відповіді США та НАТО на ультиматум Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
У відповіді йдеться про те, що США та НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.
Топ коментарі
+57 belge
показати весь коментар02.02.2022 09:52 Відповісти Посилання
+42 1f146248
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+24 Артм Воронцов
показати весь коментар02.02.2022 09:54 Відповісти Посилання
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теперь куйлу только на поклон к Си на перегонки с Токаевым...
Джонсон у виступі на брифінгу в Києві близько 10 разів згадав Росію, Путіна, тощо. Натомість псевдорозбудовувач ЗСУ Зеленський в аналогічному виступі на тому ж брифінгу - жодного разу( Отака різниця між справжнім і імітатором(
Говорив про це на каналі РАДА
"Факью Раша,в рот т**я **.ть!"
Слили специально на сторону, чтобы самим явно не палиться, как с дип перепиской.