Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією. ДОКУМЕНТ

Газета El Pais опублікувала відповіді США та НАТО на ультиматум Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

У відповіді йдеться про те, що США та НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

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