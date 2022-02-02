Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні. ДОКУМЕНТ

США та НАТО пропонують Путіну обговорити угоди про роззброєння та заходи довіри на різних форумах (таких як, ОБСЄ, Діалог зі стратегічної стабільності між США та Росією та Рада НАТО-Росія).

Про це пише газета El Pais з посиланням на відповідь НАТО та США Москві, передає Цензор.НЕТ.

США та НАТО наголосили, що успіх перемовин щодо цих угод залежить від деескалації російської військової загрози в Україні.

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Крім того, у відповіді на ультиматум РФ зазначається, що:

- США готові розпочати діалог з РФ з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності;

- США готові обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні;

- США та НАТО заявили РФ, що утримуються від розміщення ядерної зброї у Східній Європі;

- США готові розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентам з РФ на морі та в повітрі;

- США готові обговорити з РФ механізм для підтвердження нерозміщення крилатих ракет "томагавк" у Румунії та Польщі.

















