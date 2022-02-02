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Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні. ДОКУМЕНТ

Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні. ДОКУМЕНТ

США та НАТО пропонують Путіну обговорити угоди про роззброєння та заходи довіри на різних форумах (таких як, ОБСЄ, Діалог зі стратегічної стабільності між США та Росією та Рада НАТО-Росія).

Про це пише газета El Pais з посиланням на відповідь НАТО та США Москві, передає Цензор.НЕТ.

США та НАТО наголосили, що успіх перемовин щодо цих угод залежить від деескалації російської військової загрози в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відповідь Кремлю: США та НАТО відмовилися закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу, а також підписати двосторонній договір з Росією. ДОКУМЕНТ

Крім того, у відповіді на ультиматум РФ зазначається, що:

- США готові розпочати діалог з РФ з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності;

- США готові обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні;

- США та НАТО заявили РФ, що утримуються від розміщення ядерної зброї у Східній Європі;

- США готові розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентам з РФ на морі та в повітрі;

- США готові обговорити з РФ механізм для підтвердження нерозміщення крилатих ракет "томагавк" у Румунії та Польщі.

Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 01
Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 02
Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 03
Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 04
Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 05
Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 06
Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 07
Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 08
Відповідь Кремлю: США готові обговорити з РФ питання обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні 09

Автор: 

крилаті ракети (1081) НАТО (6561) ракети (4078) росія (66144) США (23449)


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Топ коментарі
+18
вот это максимум что сша может им уже гарантировать чтобы уже закончить с недовольством рашку и угомонить её так пообещать что в натовской УКРАИНЫ не будут размещены ракеты и атомное оружие! и не более того, коли что из польши и прибалтийских стран всё это долетит в конце концов уже раз нато пошло...примерно так....
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02.02.2022 09:56 Відповісти
+16
"- США готові обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні;"
А системи ПВО не є по суті "наступальними" Тому системи "Петріот" цілком можна поставить в Україні (незалежно від думки "ЗЕ-шобла": решта українців - СХВАЛЮЄ!!! )
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02.02.2022 10:02 Відповісти
+13
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02.02.2022 10:04 Відповісти
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"..обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил "

саме так.. ОБМЕЖЕННЯ (з 1000 до 999) а не заборону.

Быльш того - наступальних, але НЕ обороняючих))
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02.02.2022 09:55 Відповісти
Очевидно, что сейчас есть нация, которая является угрозой мировой стабильности, угрозой безопасности мира, это русская нация. Таковой была немецкая нация ранее некоторый период при гитлеровском режиме. То есть уроки истории ничему не научили типичного русского обывателя. Надо называть вещи своими именами, русский нацизм и хамовато-ксенофобская идеология в густой смеси с имперским шовинизмом в пропаганде извратили менталитет большинства русской нации до степени морального уродства, это не что иное как русская гебельсовщина. Понятно, что мафиозно-клептократический режим Кремля не придумал ничего другого как использовать нацистскую и имперско-шовинистическую "скрепу" в пропаганде для прикрытия своей бандитской сущности и жирующей развращённости на огромных природных богатствах, прибрав их под контроль, и используя как свой "общак". И если не отрицательная реакция мирового сообщества, то нынешние кремлёвские обалдуи уже давно гарцевали бы в гестаповской форме, появились бы концлагеря по типу гитлеровских или ГУЛАГа, а большинство российского населения приветствовало бы эту "инициативу властей по созданию новых рабочих мест", ещё и выстроилось бы в очереди, чтобы работать там надзирателями-карателями. Как известно, кремлёвская пропаганда называет представителей всех народов, против которых по указанию Кремль проводит милитаристские операции - "террористами". Так было и в Чечне, и на Донбассе, и в Сирии. Очень удобный приём для пропагандистских манипуляций - использовать высосанный из пальца нарратив и выдавать свою фантазию как нечто "само собой разумеещееся". Но удобоварима она на самом деле только для русского обывателя, у которого сознание давно подготовлено к таким фантазиям десятилетиями и даже веками тоталитарной пропаганды для создания стадно-холуйского менталитета, густо смазанного хамовато-ксенофобской, имперско-шовинистической пропагандистской "скрепой". Тогда уже пускай эти отморозки от пропаганды называют вообще все народы мира, кроме себя, "террористами". Так им проще будет оправдывать типичное фашистское, античеловечное поведение очередных кремлёвских бандитов
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02.02.2022 10:30 Відповісти
там до 500км ракети найменьші-499-на 1000 сама америка не дозволить
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02.02.2022 10:58 Відповісти
Нічогенька собі "бамага", шершава
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02.02.2022 09:56 Відповісти
вот это максимум что сша может им уже гарантировать чтобы уже закончить с недовольством рашку и угомонить её так пообещать что в натовской УКРАИНЫ не будут размещены ракеты и атомное оружие! и не более того, коли что из польши и прибалтийских стран всё это долетит в конце концов уже раз нато пошло...примерно так....
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02.02.2022 09:56 Відповісти
Знов дають пуйлу «сахранить лицо». Колись їм це набридне.
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02.02.2022 09:59 Відповісти
дають можливість "сохраніть_ліцо" путіну та всім його копіям-двійникам
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02.02.2022 10:02 Відповісти
взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине, это значит или ***** вывозит свой металлолом из Крыма и Донбасса, либо США разворачивают на материке ракетные наступательные системы в равном крымской и донбасской группировкам количестве.
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02.02.2022 10:41 Відповісти
Там все паритетно прописано. Майже. Мені найбільше подобається п. 8.3. Але цей документ запросто можна згодувати з лопати лаптєкопитним як велику перемогу їх сцаря, якого сама Омерика злякалася і пішла на поступки.
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02.02.2022 10:58 Відповісти
"- США готові обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні;"
А системи ПВО не є по суті "наступальними" Тому системи "Петріот" цілком можна поставить в Україні (незалежно від думки "ЗЕ-шобла": решта українців - СХВАЛЮЄ!!! )
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02.02.2022 10:02 Відповісти
НАТОвские ПВО, ПРО, РЭБ + сильные и развитые ВСУ это уже гарантия на 99.99%, что Рашка никогда не пойдет против Украины
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02.02.2022 10:03 Відповісти
Пустишка для божевільного ушльопк
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02.02.2022 10:03 Відповісти
Он не такой и дурак, хоть и дурак немалый, все это делается для внутреннего потребления, а "расейский нарид" одобряет, ну и бульбофюрер под присмотром, вот и все...
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02.02.2022 10:07 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27930832.html Кінець газового шантажу

Після погрози введення санкцій проти Путіна та його найближчого оточення, "Газпром" різко збільшив прокачку газу через українську ГТС

З 1 лютого "Газпром" подвоїв транзит газу, тепер щодня через Україну у Європу йде не 54 млн кубометрів, а 107, що практично відповідає вимогам контракту, де "Газпром" зобов'язувався щодоби прокачувати через Україну мінімум 109 млн кубометрів природнього газу.

Різке зростання поставок газу обвалило його ціну у ЄС. За день вона впала на 10% до 879. Також ціни впали на ф'ючерси. Газовий шантаж Європи провалився, Європа проводить переговори з США, Катаром та Азербайджаном на випадок перебоїв у поставках з РФ. Поставки газу з США вже дещо знизили штучно завищені ціни.

Шкода, що глибоко стурбований ЄС тільки зараз задумався про диверсифікацію енергоресурсів.
https://www.facebook.com/2170688466513405/posts/3056869484561961/ Останній Капіталіст
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02.02.2022 10:04 Відповісти
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02.02.2022 10:04 Відповісти
Совпадение-не думаю.
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02.02.2022 10:26 Відповісти
З 1 лютого "Газпром" подвоїв транзит газу, тепер щодня через Україну у Європу.....

И Украина начала покупать российский газ у Венгрии)

Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину.
Об этом сообщил директор Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
То, что этот газ российский - ни для кого не секрет и указано в открытых источниках.

Это как в старом анекдоте. "Бизнес по-рассейски. Сп***ить ящик водки, продать, деньги пропить"
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02.02.2022 10:50 Відповісти
Якби захотіли -то в нас би вже давно були свої крилаті ракети не гірші за "томагавки".
Також і ракети середньої дальності. Нам до Челябінська, далі не потрібно.
Але бачимо саботаж на підприємствах ракетобудування та літакобудування.
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02.02.2022 10:05 Відповісти
Саботаж не на підприємствах, саботаж в ОПє, Міноборони та Генштабі.
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02.02.2022 10:43 Відповісти
Подивись на керівників хто вони і що вони робили.
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02.02.2022 11:56 Відповісти
Так они и были - Х55 (1060 штук), но клоун, на мардовском кучма, их пида рассии продал, шоп типерь Украину обстреливали ими.
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02.02.2022 11:51 Відповісти
Невірьте ***** Будапешській меморандум тому підтверженя
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02.02.2022 10:06 Відповісти
солома


Карл Волох ФБ
До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів.
Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!

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02.02.2022 10:13 Відповісти
Ну, не такая уж и переможная перемога. По сути все о чем верещала рашка Штаты готовы как-бы обсуждать. Ну а НАТО нам не светит в среднесрочной перспективе, это нужно признать. Так что ждите победных соплей по кацапским каналам.
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02.02.2022 10:16 Відповісти
США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине; Источник:
Читати вмієш??
Написано що США при прийомі України в НАТО обмежиться розгортання нападаючих ракетних систем. Тобто буде не 50 а 10. І ніде не написано що Україна не вступить в НАТО
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02.02.2022 10:31 Відповісти
«Оцініть» мозкові викрутаси кацапа)
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02.02.2022 10:39 Відповісти
10, но ядреных.
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02.02.2022 11:53 Відповісти
по сути, рашка верещала про какие-то там нерасширения и запреты вступления с возвратами в машинах времени, а обсуждать будет количество разворачиваемого наступательного ракетного оборудования США на территории Украины. Либо, если не хочет этого - будет вывозить из Крыма и Донбасса свой ракетный утиль.
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02.02.2022 10:49 Відповісти
обсудить не значит договориться.
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02.02.2022 10:26 Відповісти
США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине...- вот на этом месте полыхнул пердак Попова и треснул бачок Скабеевой..... 👏🙌👍🏻😆🙉🙊🙈🔥☄️
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02.02.2022 10:27 Відповісти
какой бачок?
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02.02.2022 12:07 Відповісти
"США готові обговорити з РФ взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні; " Тобто "Петріот" в Україні не буде, а Іскандери в Білорусі лишаються? Браво!....
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02.02.2022 10:27 Відповісти
С каких это пор патриоты стали наступательной силой?
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02.02.2022 10:57 Відповісти
У рукожопых есть ракеты...анекдот и даже истребитель 7 поколения СУ-57... правда Индия отказалась от этого дерьма...назвав его тухлыми рюсскими яйцами...
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02.02.2022 10:27 Відповісти
По сути , США открьітьім текстом приглашают Украину закончить работьі по созданию собственньіх ОТРК , если даже не РСД ! Собственное украинское ракетное оружие неядерного сдерживания поменяет баланс сил в Европе , и не в пользу РФ . Такой шанс упускать нельзя !
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02.02.2022 10:33 Відповісти
Образно говоря, США и НАТО поводили по губам расейки своим половым органом, пообещав в случае чего всадить этот орган на всю глубину.
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02.02.2022 10:52 Відповісти
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03.02.2022 00:51 Відповісти
Жодних обмежень по розміщенню "Томагавків" в Україні! Кацапи у нас на кордоні свої "Іскандери" понадували для нашого переляку, то ми їм покажем американську "кузькіну мать". Або нехай всі свої тактичні ракети виводять за Урал. Це тема для дискусій і не обіцяти їм більше нічого.
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02.02.2022 10:54 Відповісти
Кирзовый сапог РАБссии ИХТАМНЕТил по всему Миру...

И на поверженном мавзолейном Рейхстаге поставять Печать ...

А в Гааге напишут...Крысы,вы когда нежретесь крови людской?
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02.02.2022 10:55 Відповісти
Про Крым все реже вспоминают, что ***** и требовалось.
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02.02.2022 11:04 Відповісти
Завтра в Киев прилетает Султан Эрдоган с какой то очень важным документом для Украины...,а не только с Байрактарами...
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02.02.2022 11:15 Відповісти
Ці гарантії будуть працювати лише при умові повноціного членства України в НАТО.
В Україні можуть самостійно виробляти та розміщувати на своїй території ракетні системи.
Це питаня політичної волі самої України
.
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02.02.2022 12:40 Відповісти
Все эти обсуждения до жопы.Они рашке не нужны.Разве что это даст время больше вооружить Украину перед неизбежной войной.
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02.02.2022 13:14 Відповісти
Особливо цікавий цей пункт про взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні. Через те, що взаємні обмеження, США будуть наполягати на виводі сил та ракет з українського Криму та Донбасу, коли РФ закономірно відмовиться, то і американці не будуть нічого прибирати. Доволі хитро.
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02.02.2022 13:43 Відповісти
Ну, пресс-секретарь Госдепа подтвердил аутентичность документа, утечку которого сделала El Pais. Хочется верить, что это не игра на публику и не "липа" для отвлечения внимания. Если это так, то в документе никакой "зрады" для Украины в других восточно-европейских союзников США в целом нет.
Единственное, что напрягает, это то, что все уже "забыли", с чего всё начиналось. После оккупации Крымского полуострова и ОРДиЛО русских отовсюду послали и сделали нерукопожатными. В том числе прекратили на неопределённое время работу Совета НАТО - россия. Как видим, его под шумок "необходимости деэскалации" возобновили. Типа сделали нам доброе дело, что защищают "от дальнейшей агрессии". А как же та агрессия, что уже состоялась ??? Да, в документе США вспоминают об оккупации и называют её неприемлемой, но дальше констатации факта дело не идёт. По сути с путиным сейчас ведут переговоры на тему "хрен с тобой, только не лезь дальше". Это явно не отвечает стратегическим украинским интересам. Им отвечает деоккупация Крымского полуострова, ОРДиЛО, прекращение подрывных операций русских в Украине (во всех сферах, от киберпространства и внутренней политики до религии и экономики), возмещение русскими ущерба от войны и наказание российских военных преступников. Как минимум, а как максимум - обрушение путинского режима и превращение россии в демократическую страну, а ещё лучше - в несколько национальных демократических государств. В этом направлении Запад действовать очевидно не готов.
Конечно, это лучше, чем кровопролитная война, но такая фиксация статус-кво и заморозка конфликта для нас - не лучший вариант. Вывод - надо вооружаться, укреплять экономику и готовиться к матчу-реваншу с россией.
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03.02.2022 02:29 Відповісти
 
 